AI摘要 文章摘要整理： 作者借幾頁泛黃的舊計算書，追憶在香港初入職場、受資深工程師提攜成長，並描述昔日工程公司的嚴謹制度與移民美國求職的往事。

幾頁舊計算書（見圖，作者李慕雲提供），勾起我對在香港 第一份工作的回憶，那已是六十六年前的事了。

當時我初出茅廬，第一次上班，對每個人都必恭必敬，因此贏得了同事們的好感。公司裡共有四名姓李的工程人員，平時都以「李先生」互稱，私底下，大家卻稱我為Young Lee（年輕的李）。「年輕的」這三個字，讓我占盡了便宜，同事們把我看成一張白紙，純潔天真，也就樂意幫助和教導我，這對我日後的升職有莫大助益。

不過，公司的一項慣例是，凡是新進的大學畢業生，都必須從繪圖員做起。公司需要把探測土壤所得的資料繪製在圖則上，這項工作耗費不少人力，得在圖紙上打格子、畫線條。我當了幾個月的繪圖員，學到了一些基本的繪圖技巧。

不久，機會來了。公司打算再聘用一名新人，卻苦於沒有地方安置新的繪圖桌，當時公司有四名資深工程師，辦公室設在閣樓上，公司特別打造了一張大型長方形桌子，讓四人各據一方、面對面辦公，以便隨時討論工作。沒想到，他們主動向主管提議，在閣樓一角加設一張小桌子，把我調上去工作，好騰出一張繪圖桌給新來的同事。

從那時起，我便開始學習設計工作，這還帶來另一項無形的好處：每天都能聽到幾名資深工程師討論問題，從中學習他們的經驗。後來，我看到公司的人事名單，發現自己的名字竟排在四名資深工程師之後。這次工作地點的調動，或許無形中已為我日後的升遷埋下伏筆，不久，我便獲升為助理工程師。

照片中的計算書字跡已經黯淡。六十多年前，香港的工作環境還沒有複印機，我們只能用複寫紙留下副本，我想多留一份給自己，便多墊了一張複寫紙，因此字跡更淡。

今天的人聽來，或許覺得不可思議的是，這份計算書當年並不是用計算機算出來的，而是用計算尺計算乘除、用算盤計算加減完成的。

那家公司有一套相當完善的工作制度，審核程序尤其嚴格，計算書上的每個數字、圖則上的每個詳圖，都必須由另一人覆核。就連文書部門寄出的每封信，連同信封上的資料，也都有人逐一核對，確保不出差錯。凡事一絲不苟，實在值得讚賞。

Franki公司除了老闆和總工程師之外，其他員工全是華人，我在那裡工作了五年，後來決定移民美國。由於這是一家國際性的打樁工程公司，當時在紐約也有一家同名的分公司，總工程師便替我寫了一封介紹信，希望能幫助我在紐約找到新工作。

一九六五年，我帶著介紹信和這份計算書的樣本，前往曼哈頓的聯號求職。沒想到，紐約公司只負責打樁施工，並沒有設計部門，對方一句「愛莫能助」，便讓我徘徊在曼哈頓中城的街頭，不知所措。至今我仍記得，那天每次抬頭，映入眼簾的總是帝國大廈。

剛抵達美國時，我曾寫信回去報平安，開頭便寫道：「本來我喜歡喝茶（香港），今後恐怕會長飲可口可樂了（美國）。」信的最後一句則是：「寄語在均兄：五載工程君教我，四圈麻將我勝君。」

在均兄是當年四名資深工程師之一。離港前夕，同事們相約到酒樓為我餞行，香港人習慣在開飯前先打幾圈麻將，那次，牌技並不高明的我，竟然贏了在均兄，臨別時便用這兩句戲言相贈。

在均兄已於十多年前病逝於多倫多；當年公司裡那個Young Lee，如今已成了名副其實的Old Lee（老李）。如今回顧六十多年前的往事，怎能不令人感慨？

幾頁泛黃的舊計算書，讓我憶起那些曾經扶持、教導我的老同事。歲月流逝，紙上的字跡漸漸淡去，但人情與恩誼，卻始終留在心中。