AI摘要 文章摘要整理： 本文以作者童年經歷回顧50年代台灣校園衛生管理與疾病防治，並感嘆公共衛生改善使社會逐步脫胎換骨。

上世紀五○年代，政府剛退守台灣，民生凋敝，百廢待興。為了改善公共衛生，學校扮演了重要角色。如今想來，那些年推行的衛生教育，既有其必要，也留下不少令人啼笑皆非的童年記憶。

首先，每天朝會都要檢查指甲和手帕。那時候沒有指甲刀，年紀小小的我們，只會用右手剪左手的指甲，至於右手的指甲，就得麻煩母親代勞；剪的時候，我總擔心母親一不小心剪得太深，因而提心吊膽。有人則怕手帕弄髒，檢查時不合格，乾脆把手帕放在口袋裡，不拿出來使用；擦嘴拭鼻仍然靠衣袖，結果衛生檢查形同虛設，真是因噎廢食。

那時候，小學生很容易感染頭蝨。男生還好辦，剃個光頭便省事多了；女生就麻煩得多。全班依序到保健室接受檢查，一旦發現頭蝨，護士 便噴上殺蟲劑，再用一塊布把頭包起來，到了指定時間，還得回保健室讓護士檢查，獲准後才能拆掉。

砂眼也是當時常見的眼疾，患病後，眼睛會紅腫、流淚、畏光，還可能出現黏稠的分泌物，這時也得去保健室，由護士翻開眼瞼、塗上藥膏。整個過程不太舒服，塗完藥後只要多眨幾下眼睛，眼前便一片模糊。

早年台灣曾流行霍亂，一旦疫情 擴大，香蕉、鳳梨等農產品的出口便可能受到影響甚至滯銷，造成經濟損失。為了防疫，學校加強霍亂疫苗接種，但當時疫苗的保護效果有限，往往需要定期補種。每次打完針，上臂總會紅腫疼痛兩三天，連別人不小心碰一下都受不了，偏偏打完針後，被碰到的次數反而特別多，真是愈怕什麼，愈來什麼。

那是個生活艱困、連人都吃不飽的年代，老鼠還來湊一腳。學校於是發起捕鼠運動，規定學生繳交老鼠尾巴，多多益善，數量愈多，得分愈高。天生怕老鼠的母親，便請父親在院子裡把抓到的老鼠尾巴剁下來，還特別叮嚀，刀子務必留在院子裡，千萬別帶進家門。

台灣地處亞熱帶，夏天蚊蟲特別多，蚊子叮人，不只疼痛難忍，那揮之不去的蚊群，到了夜裡還像轟炸機般在耳際盤旋，擾人清夢。父親定期會關緊門窗，叫我們暫時出去躲避，再把手帕綁在耳後，充當口罩，然後在屋裡各個角落噴灑DDT殺蟲劑，等他忙完，我們才能回屋。

現在常被視為不健康食品的豬油，在當年可是難得的美味。母親把大塊肥豬肉放進鍋裡煉油，炸出酥香的豬油渣，再加糖拌勻，便成了我們最愛的零食。煉出的豬油則倒進缽裡，冷卻凝固後，無論炒菜或煮麵疙瘩湯，都十分合用。只是那時家裡沒有冰箱，豬油和豬油渣都得妥善收好，蓋緊後放進碗櫃，以免引來蟑螂。

當時台灣的公共衛生條件仍然落後，農作物有時使用糞肥，蔬菜若清洗不乾淨，便可能將寄生蟲卵吃進肚子裡。那時家裡沒有抽水馬桶，學校廁所的糞坑裡，不時就能看到蛔蟲。至於蟯蟲，更是孩子們難以啟齒的困擾，夜裡，雌蟯蟲會爬到肛門周圍產卵，引起難忍的搔癢，有時還得勞煩母親幫忙處理。這些寄生蟲問題，也都是學校保健室需要面對的工作之一，除了衛生宣導，還會發放驅蟲藥物。

如今每當看到電視播放衛生條件落後地區的報導，我總會想起自己的童年，不禁衷心感激當年政府群策群力，讓台灣很快就脫胎換骨，成為講究衛生的已開發國家。