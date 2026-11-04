AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶在美國與馬來西亞同學蔡欣榮相識、相知的青春往事，兩人因共同興趣與思鄉情誼建立深厚聯繫，卻因搬遷與聯絡中斷而失散，三十年後仍難忘。

我們初識於那所美國中西部大學的體育館。蔡欣榮和他身旁的朋友都是來自馬來西亞的華僑，從小就讀華文學校，說起國語幾乎沒有口音，兩人長相端正，舉止斯文。

那天，我們一起打桌球，用國語交談，他的朋友開玩笑說要追求我，我並未放在心上。我是研究所學生，他們看來還在念大學，算來我們年齡相差四歲。

後來，我在華人 教會再次遇見蔡欣榮，兩人相談甚歡。他的中文程度很好，據說讀過「紅樓夢」，待人又誠懇，讓我留下深刻印象。

此後，我們常在圖書館碰面，他每天埋頭苦讀，是個straight-A（全科Ａ等）的優等生。每次看見我，他總是一臉欣喜，還說我的出現讓他想起母親。

他告訴我，打算轉學到附近一所排名很好的大學，因此必須更加用功。我笑著祝他如願。

學期結束時，他到女生宿舍找我，說有事想進房間密談，我告訴他，宿舍不准男訪客進入。他有些不高興，卻也無可奈何。

新學期，我搬到校外公寓。一天晚上，接到他的電話，才知道他已轉到一所距離我原來的學校約一小時車程的大學，仍然每天在圖書館苦讀。我不知道他從哪裡打聽到我的電話號碼。

從此，每逢星期日晚上九點多，他總會打電話來。他的學校圖書館平日開到晚上十一點，星期日卻九點就關門；而我雖然也分秒必爭地念書，星期日晚上總還能稍稍放鬆。

我們無所不談，也有不少共同興趣。他喜歡中國文學，我則愛讀唐詩宋詞；我們都思念遠方的母親，家中也都有許多兄弟姊妹。那段時光，談話總是投契而愉快。

後來，我即將畢業離校，他開始寫信給我。臨行前，我也回了一封，沒想到信竟被退回。當時事情繁多，我竟忘了告訴他自己在台灣的地址；回台灣後，我又忙著找工作，加上距離遙遠、時差不同，我們就這樣失去了聯絡。

三十年過去了，我偶爾還會想起，他如今過得好嗎？歲月改變了容顏，即使有緣重逢，彼此或許也已經不相識了。