作者在工專任教時與學生合影。（圖／作者隱居提供）

AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶在宜蘭工專任教3年的青春歲月，從迷惘求職到站上講台，最後因前途考量轉赴美國深造，成就截然不同的人生。

我曾當過三年老師，短短三年，卻成為人生的重要轉折，深刻影響了我的命運。

我的家族與教育頗有淵源。外公曾在青島當校長；父親抗戰前就讀山東曲阜的師範學校，七七事變爆發後投筆從戎，教師夢就此中斷，一生在軍旅中度過。大姊主修商科，畢業後也曾在商業高中教了三年書。

大學畢業、服完兵役後，一九七六年，我陷入人生的迷惘期。我念的是數學系，似乎當老師是最直接的出路，但若要任教中學，還得補修教育學分、通過教師甄試；偏遠外島雖有任教機會，卻也不是我真正想走的路。

每天翻閱報紙求職欄，心情隨著一則則徵才廣告起伏。九月的一天，我看到一則不起眼的啟事：宜蘭某校徵求數學老師。隔天，我從新竹搭車到台北，再轉乘公路局金馬號，沿著蜿蜒曲折的北宜公路顛簸前行，窗外雲霧翻湧，那趟旅程，彷彿把我推向一個未知的人生起點。

循著地址，我找到刊登廣告的年輕人，他原在頭城一所私立五年制工業專科學校任教，開學後又接到省立高中的聘書，急著找人接替。我隨他騎車到學校，與人事主任見面，校方安排我試教一個月，交給我課本和課表。走出辦公室時，我終於有了久違的踏實感：我有工作了。

第一次站上講台，我緊張得心跳加速，第一天卻得連上六堂課。為了讓數學不再枯燥，我從數字的由來談起，講到古埃及人為了丈量尼羅河氾濫後的土地而發展幾何知識，也介紹歐幾里得與非歐幾何。把抽象概念化為故事，學生聽得津津有味，我也逐漸找到了教學的節奏。

一星期後，我看見校長站在教室窗外，默默觀課十多分鐘，那一刻，我既緊張，又感到一絲肯定。一個月後，學校正式聘用我，我終於成為真正的教師。

第二年，我兼任班導師，我一份份仔細閱讀學生的家庭調查表，試著理解每一個孩子背後的故事：有人家境清寒，有人離鄉背井，只為學得一技之長。那些原本只是紙上的資料，漸漸化為一張張真實的面孔。

技職教育重視實作。政府舉辦電匠證照檢定時，電子科學生往往連續一個月在實習工廠練習，幾乎無暇上課。證照攸關未來謀職，他們的認真與迫切，讓我深受觸動。我住在學校宿舍，課餘和學生打球、參加長跑，也擔任辯論社指導老師。師生相處融洽，寒暑假更是教職生活難得的悠閒時光。

然而，一年年教下去，我開始思考前途。當時專科學校的教師也有講師、助理教授、副教授、教授等職級，要晉升講師，必須發表論文，經教育部審核通過。在缺乏研究資源與指導的環境裡，我看不清自己的發展方向。

恰好學校新聘了一名年輕的科主任，剛從美國取得碩士學位，他向我分享留學經驗，也指導我選校、搜尋資料。那番談話，彷彿在我心裡點亮一盞燈：原來，走向更大的世界並非遙不可及。

經過一番掙扎，我決定赴美深造，並從數學轉向當時蓬勃發展的電腦科學。我準備托福和GRE考試，順利通過後，開始申請學費較低的州立大學。人生即將翻開新的一頁，我將漂洋過海，在異國迎接新的挑戰。三年教職，就此成為我短暫職場生涯的一段插曲。

後來，我順利取得美國大學電腦科學研究所的入學許可。飛越重洋以後，我埋首苦讀，克服種種困難，終於在美國成家立業。

然而，宜蘭的那段歲月，始終深深烙印在心底。我至今仍記得宜蘭的田野、遠山與濃濃人情。頭城是漢人開墾蘭陽平原的重要起點，地方廟宇裡供奉著倉頡與岳飛，也讓我感受到民間信仰與中華歷史文化的連結。我原是外省人，服兵役時才開始學台語；到了宜蘭，更發現當地腔調別具特色，尾音微微拉長，帶著特有的節奏，例如說「腳酸酸」，台語說是「咖森森」，宜蘭人說成「咖綏綏」。這些細微的差異，成了我對宜蘭難忘的記憶。

當年任教的工專，後來歷經改制，最終也在少子化浪潮中停辦。校舍或許會褪去往日風貌，學校也可能走入歷史，但那段熱血的青春歲月從未消失。我雖只是杏壇過客，卻因這短短三年，轉向了截然不同的人生道路。