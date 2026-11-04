AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶童年村小的溫馨教學與同學往事，也感慨農村教育因人口外流而衰退，昔日熱鬧的小學如今只剩守望村莊的空校舍。

小時候，每個大隊（相當於現在的行政村）除了完小，還設有幾所村小。完小是「完全小學」的簡稱，設有一至六年級，教師也有七、八名，甚至十多人。村小通常只有一至三年級，而且採用複式教學，由一名老師教不同年級的學生。設立村小，主要是為了方便年紀尚小的孩子就近上學。

我們村就有一所村小，離我家不遠，設在一間老屋的大堂裡。二十來個學生，都是三年級以下的孩子，升上四年級便要到完小就讀。村小雖小，卻十分溫馨，至今我仍記得，老屋大堂外有個天井，明亮的陽光斜斜地照進來，灑在課桌上，彷彿連我們的讀書聲也變得格外響亮。「ｂ—ｐ—ｍ，ｄ—ｔ—ｌ……」孩子們跟著老師一遍遍朗讀，那稚嫩的聲音至今仍縈繞在耳畔。

葉老師是村小唯一的老師，也是我們村的人，他退伍後便一直在村小任教，村裡的孩子大多由他啟蒙，因此深受大家尊敬。葉老師雖出身軍旅，性情卻很隨和。

記得報名時，同伴蝦人還沒有正式的學名。葉老師看他身材結實，便替他取名「葉祥杰」，還特意解釋了「杰」字的意思。聽說自己有了這麼響亮的名字，蝦人高興極了，宣布道：「我有學名了，你們以後不要叫我蝦人，要叫我葉祥杰。」

蝦人在家負責放牛，葉老師便故意逗他：「葉祥杰，你眼睛這麼大，跟牛眼睛一樣，我看你還是回家放牛算了。」沒想到蝦人當了真，轉身就要回家，嘴裡還說：「你叫我放牛，那我就去放牛。」葉老師趕緊一把拉住他，逗得大家哈哈大笑。

同學都是附近的孩子，彼此熟悉，下課後便圍著天井追逐嬉鬧。葉老師就在隔壁批改作業，卻很少干涉，任我們盡情玩耍。

不過，也有不那麼和諧的時候。我的同桌是女孩，名叫鄒文巧，她的父親在縣裡工作，這一點竟成了我們與她之間的隔閡。不知哪個調皮鬼編了一首順口溜：「鄒文巧，考試考不好，馱著烏龜到完小。」常被大家拿來取笑她，經常把她氣哭。如今想來，那不過是孩子不懂事的惡作劇，實在不應該。後來，鄒文巧跟著父親到縣裡讀書，我便再也沒有見過她。

村小畢竟太小，我們都嚮往著完小，總覺得那才是真正的學校。讀了一個學期，父親便把我轉到完小，那裡離家較遠，又沒有同伴同行，剛開始我很不習慣，好在學生多，一年級也不必採用複式教學，日子久了，我便慢慢適應。隨著時間流逝，村小的記憶也漸漸模糊。

中學畢業後，我考上了師範學校。班上一名女孩堅稱曾與我同班，我卻怎麼也想不起來，我們雖然來自同一個縣，但她在城裡，我在鄉下，怎麼可能同過班呢？她笑著提醒我：「你不記得啦？我就是當年那個『馱著烏龜到完小』的鄒文巧呀。」

我這才恍然大悟。多年不見，她改了名字，我自然認不出來。重提當年的村小、同學們的調皮，以及那首令人難堪的順口溜，往事一下子變得親切起來。那個年代，考上師範學校並不容易，沒想到當年村小一年級的幾個同學中，竟出了兩名師範生。這次重逢，也勾起我重新拼湊童年記憶的念頭，只是無論如何努力，許多畫面依舊模糊，反而讓我更加懷念那所小小的村小。

近年來，國家加大對農村教育的投入，我曾就讀的那所村小，條件也改善許多，不但建了新教室和辦公室，還裝上閉路電視與網絡。除了規模較小，許多設施已不輸完小，甚至不遜於鎮上的中心小學。

然而，校舍愈來愈好，讀書的孩子卻愈來愈少。父母進城務工，許多孩子也跟著到城裡上學；有些家庭為了孩子的教育，甚至舉家搬到縣城。農村學校因此日漸凋零，許多村小被撤併，有些地方連完小也未能保留。

我讀過的村小同樣難逃這樣的命運，學生最多時有二、三十人，最後一個也不剩。原本學校也打算撤併，但村裡老人堅決反對，他們說：「撤掉容易，恢復就難了。留在這裡，以後孩子多了，讀書也方便。」

如今，村小沒有了老師，也沒有了學生，卻依舊靜靜地守望著村莊。只是不知什麼時候，它能恢復往日的熱鬧與溫馨。