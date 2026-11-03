AI摘要 文章摘要整理： 作者以青島人視角回憶高粱飴，從童年零食、求學路上的充飢甜食，到食品廠打工經歷與女工往事，串起一段濃厚的家鄉與青春記憶。

作為一個地道的青島人，說起家鄉特產，俺自然如數家珍。不過，俺是個六○後，心目中的特產也帶著鮮明的時代印記，最牛的前三名當屬青島啤酒、鈣奶餅乾和高粱飴。

俺從小愛吃甜食，高粱飴香甜軟糯，是那個年代難得的好東西，堪稱糖果中的準貴族。三分錢兩塊，一毛錢能買七塊，比一分錢三塊的橘子瓣硬糖金貴多了。高粱飴曾獲省優、部優、國優稱號，也是老青島人共同的甜蜜記憶。

那時糖果種類不多，黃色包裝紙一入眼，便令人垂涎。連外面那層薄薄的糯米紙，俺都愛不釋手。吃糖也有儀式感：先小心剝下糯米紙，慢慢舔到融化，再從容品嘗軟糖。高粱飴講究「彈、韌、柔」，吃起來還有些黏牙。哥哥曾把糖拉長扯薄，蓋住上下牙，關燈後再齜著嘴用手電筒照著嘴嚇人，俺被嚇到好幾回。

高粱飴據說誕生於上世紀四○年代，發明者及其經歷卻眾說紛紜。早期確實使用高粱澱粉，後來改用玉米澱粉，因此如今的高粱飴未必含有高粱，正如大蝦酥裡沒有大蝦、老婆餅裡沒有老婆。整理地下室時，我還翻出幾張保存完好的「佛桃牌」高粱飴糖紙，黃底紅字，兩端飾以紅黃綠色塊。其中一張印著「要鬥私批修」，顯然是那十年間的產品。

在北京念書時，俺飯量驚人，常常吃不飽，父母便託鐵路系統的學生帶全國糧票、鈣奶餅乾，偶爾也有高粱飴，俺總會留下一些，以備不時之需。

大學七年，俺沒能如願考進醫學院，反而讀了哲學系，心情鬱悶，索性躺平貪玩，別人擠時間玩，俺卻從玩樂中擠時間應付考試。俺尤其愛騎著青島「大金鹿」自行車四處遊逛，出門總帶幾塊高粱飴充飢。一九八六年暑假，俺從北京騎車到西安，出發時六個人，抵達時只剩四人，返京時更只剩俺單槍匹馬。一路上幾次快要撐不住，但一吃高粱飴立馬幹勁倍增。每逢入口，俺總捨不得咀嚼，只讓甜味慢慢化開，彷彿這樣就能讓幸福延長一些，也讓家鄉離自己近一些。

俺與高粱飴最親密的接觸，是本科畢業、讀研究所前的那兩個多月。哥哥說，青島食品廠有熟人，招臨時工，每天三塊錢（人民幣，下同），夜班另有三毛錢補貼。俺還在猶豫，他又補上一句：「高粱飴隨便吃昂。」俺當場拍板，第二天便去上班。

那是滄口勝利橋附近的一家分廠，專做高粱飴，女工負責包糖，男工則在糖鍋旁輪流攪拌黏稠的糖稀，俺身高一米九多，正適合這份力氣活。糖稀熬好冷卻後就是高粱飴，先切片，再切條，最後切塊。切糖剩下的邊角料可以隨便吃，工友們見俺甩開腮幫子猛吃，笑俺沒見過世面，還打賭俺吃不了幾天就會膩。

可是，他們低估了俺的胃口。俺月月吃、天天吃、時時吃，那兩個月，俺連呼吸、打嗝都彷彿帶著高粱飴的甜味。別人說國營廠吃大鍋飯，俺倒是實實在在吃過大鍋糖。如今想起來，仍覺得過癮。

包糖的女工分坐長桌兩側，先用糯米紙包住高粱飴，再裹上糖紙，手法俐落，煞是好看。由於軟糖容易黏連，糯米紙又薄又易破，連電風扇都只能開低檔，以免吹跑紙片。當年，手工包糖的女工確實是廠裡不可或缺的人手。

車間裡多是年輕人，氣氛活潑，工友間也常開些過火的玩笑。一名老兄新婚旅行剛回來，就被幾個潑辣女工扒光衣服，綁在椅子上，說要檢查他是否「萎靡不振」。男工也不甘示弱，經過長桌時，常伸手「測量」女工胸圍，還煞有介事地嚷道：「嫩（青島土話，意為「你」）兩邊不一樣大昂。」惹得眾人哄堂大笑。

這與俺在哲學系讀馬恩列斯毛經典著作時，對工人階級的崇高想像頗有落差。鄧中夏、蘇兆征、林祥謙等工人領袖的高大上形象，對照眼前這群活潑工友言行，對俺頗有衝擊力。

暑假結束，俺返京讀研，車間主任送了俺兩盒精美的高粱飴禮盒，封面印著青島棧橋。俺把禮盒送給導師，他十分喜歡，聽完俺在食品廠的見聞，他笑著勉勵俺多深入生活，真正了解中國國情。

一九九六年，俺出國五年後首次回國，在菜市場偶遇一名包糖女工，她帶著孩子，一眼認出俺：「你就是那個糖鍋上的大學生吧？」八年過去了，她竟還記得俺。

如今，當年的女工大多已是古稀之年，但俺記憶中的她們，依然青春靚麗。聽說如今機器每分鐘就能包三百顆高粱飴，手工包糖的時代或許早已過去。

近四十年轉眼而逝。那個盛夏，巧手翻飛的女工、慢悠悠轉動的大電扇，以及車間裡瀰漫的甜香，都深深留在俺的記憶裡。無論多少年過去，俺都不會忘記那個夏天，不會忘記那些活潑可愛的工友，更不會忘記那一口甜進心底的中國青島高粱飴。