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豆腐 我的最愛

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AI摘要

文章摘要整理：

本文以作者對煎豆腐的喜愛為線索，回憶貧困童年、母親手藝與各地豆腐文化，最後在妻子重現味道中感受家的溫暖。

豆腐是中國人發明的最好食物，爽口清淡、價格親民，又富含蛋白質，是華人餐桌上的家常菜，也是我的最愛。

小時候，我家住在台中模範街。那時台灣經濟尚不發達，家家生活拮据。晚飯時，兄弟四人面前只有一碗白飯，趴在空蕩蕩的餐桌前，等著老媽上菜。

老媽廚藝精湛，不一會兒便端出一盤煎得焦黃、香氣撲鼻的豆腐。外酥內嫩、鹹香適口的滋味，不僅留在齒頰，更深深刻進我的記憶裡。

後來我長大服兵役，每逢放假回家，老媽總是滿臉笑容地問：「二胖子，你回來啦，想吃什麼？」我總是不假思索地回答：「煎豆腐。」

相傳豆腐是西漢淮南王劉安所發明，至今已有兩千多年歷史，傳說他煉丹時，將鹵水不小心潑到豆漿裡，意外讓豆漿凝結成塊，因而發明豆腐。

經過多年，豆腐演變出很多種。台灣傳統市場常見的板豆腐，通常以黃豆磨漿，再加入凝固劑製成，豆香淡雅，買豆腐時還能挑選邊角或中間，邊角較硬，中間較嫩。美國華人超市也有硬豆腐、嫩豆腐、百頁豆腐等，各有不同口感與製法，都含有豐富的鈉、鈣、纖維素、蛋白質等人體需要的營養素。

嫩豆腐適合涼拌，夏天吃一盤皮蛋豆腐，清爽開胃；也可搭配毛豆或魚肉燉煮。硬豆腐則適合煎炒；四川麻婆豆腐更是家喻戶曉，深受中外食客喜愛。

我最喜歡的是廣東家常菜「乾煎兩面黃」，要煎得金黃酥香而不破碎，訣竅是豆腐表面要乾、油量要足。先用廚房紙巾吸乾水分，切成麻將牌大小，放入熱油中煎至一面金黃，再翻面煎透。最後撒鹽，滴幾滴醬油，加入香菜、青蔥，輕輕翻勻即可上桌。這道菜是我小時候在廚房陪老媽聊天時，站在一旁學來的手藝。

豆腐傳到南韓，衍生出加入泡菜、豬肉或蛤蜊的泡菜豆腐鍋；在日本，豆腐則常與海帶、味噌搭配，成為日常湯品。小小一塊豆腐，也展現了不同飲食文化的巧思。

豆腐還走進了中國人的語言。北京歇後語「麻繩串豆腐」形容難以提攜之人；「小蔥拌豆腐——一清二白」，比喻清白分明；「刀子嘴，豆腐心」形容嘴硬心軟；「豆腐渣工程」則用來譏諷品質低劣的建設。

退休後，我旅居美國華府，多年未能嘗到記憶中的乾煎豆腐。妻子阿英知道後，便說：「我來做，一定能做出你懷念的味道。」

試了幾次，她終於掌握訣竅。一天晚飯時，我夾起一塊剛煎好的豆腐，咬了一口，忍不住讚嘆：「嗯，又酥又香，真好吃。可是，好像還少了點什麼。」阿英笑著回答：「我知道，少的是你懷念的母愛滋味。」

我望著盤中的煎豆腐，心裡頓時湧起一股暖意。原來，舌尖上的美味可以代代相傳，而記憶中的母愛，也能在另一雙溫柔的手中，重新化作家的味道。

精華 FAQ

  • 因為豆腐不僅爽口清淡、價格親民、營養豐富，還承載作者童年時母親常做的煎豆腐記憶，成為他心中最有溫度的家常菜。

  • 文章提到板豆腐、硬豆腐、嫩豆腐、百頁豆腐等，嫩豆腐可涼拌或入湯，硬豆腐適合煎炒，另有麻婆豆腐、皮蛋豆腐等常見料理。

  • 作者透過妻子重做煎豆腐，發現真正難以複製的是母愛的滋味。文章強調美味可以傳承，而家的溫暖與記憶會在生活中延續。

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