AI摘要 文章摘要整理： 本文以紹興沈園為起點，追憶陸游、唐琬與趙士程的愛情悲劇，並藉景物與旅途插曲抒發對包容、遺憾與人生道路的感悟。

沈園因陸游與唐琬的「釵頭鳳」而名聞天下，也因此蒙上一層憂鬱的面紗。每當情緒低落，我便翻看旅遊照片，這張在灰暗的「沈園」巨石旁拍攝的照片（見圖，作者梓影提供），格外令我精神一振：身上的紅白間條衫，竟為沉鬱的景色添了幾分亮色，也讓那一刻永存心間。

二○○七年三月，我們重遊江南，先逛紹興的倉橋直街，品嘗傳統小吃，欣賞沿街的越藝館、黃酒館等，再去瞻仰秋瑾烈士紀念碑。沈園尚未開門，我們只好沿牆漫步，聊起那段千古情事。

相傳南宋詩人陸游與表妹唐琬婚後情投意合，卻因陸母不悅而被迫分離。紹興二十五年（公元一一五五年），三十一歲的陸游在沈園遇見已改嫁趙士程的唐琬，唐琬設酒餚相待，陸游百感交集，遂在園中題下「釵頭鳳」：「紅酥手，黃縢酒……一懷愁緒，幾年離索。錯、錯、錯！」相傳唐琬讀後，也依原調和詞，寫下「世情薄，人情惡，雨送黃昏花易落。曉風乾，淚痕殘。欲箋心事，獨語斜闌。難，難，難！」後來，唐琬不久便離世。陸游晚年，常往沈園作詩詞憑弔唐琬。

沈園隱在江南舊宅之間，含蓄而靜謐。灰色巨石藏於花木叢中，「沈園」二字上方一片蒼白，園字下還有一道長長的裂痕，彷彿歲月留下的傷口。

園門緊閉，牆邊卻堆著磚塊和水泥板，先生把我托上磚堆，讓我窺看園內景色。只見亭台樓閣、奇石池水，本與江南其他園林相似，只是荒草蔓生，寂無人跡，陰霾天空下更添幾分寂寥。池中一汪綠水，彷彿仍低聲訴說著昔日歡顏與刻骨傷痛。

居高臨下，我用相機記錄眼前景色，也收進了無盡感慨。世人多為陸游、唐琬的愛情悲劇唏噓，我卻格外同情唐琬的第二任丈夫趙士程。他是宋太宗的後裔，為人豁達，身為當時的貴公子，願意迎娶離過婚的女子，需要多大的勇氣？沈園相逢時，他不但以酒餚相待，也沒有因唐琬與陸游的舊情而苛責她，這份理解與包容，反而使他成了悲劇中容易被忽略的人物。千古傷心，何止陸游。

陸游的「錯、錯、錯」，是悔恨，也是遲來的醒悟：錯在未能守護愛情，錯在屈從母命，也錯在往事已逝，仍讓舊情成為無法排遣的傷痛。唐琬的「難、難、難」，則道盡封建禮教下女子的困境。至於我，想用三個字為這段情緣作結：憐、憐、憐。

憐陸游，滿腔深情，卻不懂珍惜眼前人；憐趙士程，以包容成全所愛之人，卻難逃命運的陰影；更憐唐琬，在情感與世俗之間進退維谷，她對愛情的執著，令人惋惜，也令我動容。

看我站在牆頭沉思，先生忽然掬手壓眉，扮起美猴王，說要找馬來，我恍然大悟：「哦，牆頭馬上！」這一鬧，我頓時跳出悲傷，與他一路談起元代愛情雜劇「牆頭馬上」中裴少俊與李千金的故事，為他們終能破鏡重圓而喝采。不知不覺，我們便走到了魯迅故居。

故居門前排著長龍，我們轉進旁邊的小巷，兩個姑娘笑著起身，分別推開一扇門，請我們入內。想起前幾天在揚州，三輪車司機帶我們遊覽瘦西湖，曾說本地人常走側門或後門入景區不用買票。原來旅行不一定要隨人潮走，偶爾轉個彎，也能另有收穫。

沈園與魯迅故居相距不遠，帶給我的感受卻截然不同。魯迅說：「其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」旅途如此，人生又何嘗不是？