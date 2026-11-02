AI摘要 文章摘要整理： 文章從《打漁殺家》與《二進宮》談京戲如何以空間交疊、進出場與停頓節奏，創造同台卻不同時空的舞台魅力。

京戲歷史悠久，在許多年輕人眼中，似乎是一種陳舊的表演形式。然而，從現代舞 台藝術的角度來看，其中仍有不少令人驚喜之處。近日讀到「汪曾祺說戲」，書中談及「打漁殺家」，勾起我對這齣戲獨特舞台設計的回憶。

「打漁殺家」講述老英雄蕭恩退隱江湖後，與女兒桂英在江邊打漁為生，卻遭當地惡霸欺壓，蕭恩打退上門滋事的惡棍後，前往縣衙告狀，反遭受賄的縣官責打四十大板，逐出衙門。

接下來，戲台上演的是桂英在家思念父親，唱道：「老爹爹清晨起前去出首，倒叫我桂英兒掛在心頭。將身兒坐至在草堂等候，等到了爹爹回細問根由。」每唱一句，幕後便傳來衙役報數：「一十、二十、三十、四十」，最後再喊一聲：「趕了出去！」

原本發生在兩個不同地點的事情，舞台不必轉換場景，便讓兩個空間交疊在一起，呈現在觀眾面前，實在巧妙。

京戲對時間的處理，也有獨到之處。科羅拉多大學戲劇舞蹈系前主任楊世彭曾在戲劇史著作中談到，京戲的演出形式本身便蘊含時間的流動，演員通常由上場門進入舞台，表演後再由下場門退場。若將舞台表演視為當下，上場與下場便可被理解為時間的來去。

武戲也常透過鑼鼓驟停，讓對打的武將定格在英姿煥發的姿勢上，供觀眾欣賞。這種停頓不只是動作的中止，也改變了舞台時間的節奏。

最近觀賞「二進宮」，我又體會到京戲對時間更細膩的安排。這齣戲講述明穆宗去世後，李艷妃垂簾聽政，其父李良企圖篡位。定國公徐延昭與兵部侍郎楊波進宮勸諫，卻因徐延昭打了李良，觸怒李妃，被逐出宮門。後來李良露出反意，李妃終於醒悟，知道徐、楊二人忠心可託，於是再次召他們入宮，懇請扶助幼主永樂皇帝。

「二進宮」以唱功見長，青衣李艷妃、鬚生楊波與花臉徐延昭，各以不同聲腔交相輝映。尤其李妃懇求兩位老臣扶佐幼主的一段，唱腔緊湊，令人應接不暇。

然而，最令我玩味的，是徐、楊二人第二次進宮時，李艷妃演唱的二黃慢板。她回顧自己的悔恨與惶恐，最後懷抱幼主，痛哭先王。這段唱詞表現的是李妃的內心活動。雖然徐、楊二人也站在台上，戲中卻不能聽見她的心聲。

我曾聽一位北京戲曲學校出身的老演員說，「二進宮」早期與木偶、皮影戲有關，李妃唱這段時，藝人會將徐、楊兩個木偶背向觀眾，專心操演李妃的動作。

觀看這段戲時，我忽然覺得，台上的徐、楊二人彷彿也成了木偶。他們雖然站在舞台上，卻不屬於李妃的內心世界，因此無法聽見她的唱詞。對李妃而言，時間隨著唱腔流動；對徐、楊二人而言，時間卻暫時停住，直到李妃唱完，才重新開始。同一個舞台，觀眾卻能同時看見兩個世界，這正是京戲舞台藝術令人驚嘆之處。

想到這裡，我又覺得，當我把這些觀戲感受寫成文章，交到讀者手中時，文字是否也會創造出另一個世界？那麼，讀者所經歷的時間，又將如何流動呢？