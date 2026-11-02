AI摘要 文章摘要整理： 文章透過作者漫遊布拉格的經驗，結合昆德拉與卡夫卡的文學記憶，描寫這座城市的歷史建築、河景與文化魅力。

如果一生只能去一座歐洲城市，你會怎麼選擇？是莊嚴的倫敦、浪漫的巴黎，還是古老的羅馬？如果你也曾有一顆追求文藝的心，我想推薦布拉格。

我對布拉格的嚮往，始於少年時代閱讀米蘭．昆德拉的「生命中不能承受之輕」。上世紀九○年代，這位布拉格作家的作品被譯介至中國，令許多文學青年深受震撼。人生只有一次，每個選擇究竟因無法重來而沉重，還是因生命終將消逝而輕盈？昆德拉筆下的布拉格，正是這種哲學思索的精神家園。

布拉格始建於九世紀，曾是波希米亞王國的政治與文化中心。十四世紀，查理四世成為神聖羅馬帝國皇帝，大力建設故都，使布拉格成為中歐重要的文化重鎮。歷經歲月洗禮，城中羅馬式、哥德式、文藝復興與巴洛克建築交錯並存，一九九二年，布拉格歷史中心被列入世界文化遺產。

第一次造訪布拉格，我直奔老城廣場，卻發現眼前景象與想像大不相同。周六午後，人潮洶湧，紀念品商店林立，遊客忙著拍照打卡，成了商業化的旅遊區。與其說是昆德拉的哲學家園，不如說是周杰倫歌曲「布拉格廣場」中的流行符號。

不過作為七○後的我，在這種氛圍下完全無法體會心目中的布拉格，索性離開人群，找一家捷克餐館坐下，點了黑啤酒和傳統小吃烤豬肘。冰涼的啤酒帶著麥芽香與淡淡焦糖味，豬肘則肉香濃郁，配著醃黃瓜慢慢品嘗，我似乎感受到波希米亞文化中那份自由不羈、微醺歡笑的鬆弛感。

翌日清晨六點，我再次來到老城廣場，此時遊人稀少，終於能靜靜欣賞四周建築。泰恩教堂的哥德式尖塔高聳入雲，聖尼古拉教堂展現巴洛克的華麗，老市政廳的天文鐘則依循古老機械，每逢整點便有十二使徒現身。登上市政廳塔樓，紅瓦屋頂與無數尖塔綿延眼前，「百塔之城」果然名不虛傳。

我想起「生命中不能承受之輕」中的托馬斯。放棄醫師職業後，他曾以清洗建築窗戶為生，在世俗眼中看似失落，卻也試圖擺脫束縛，尋找自由。小說中的場景與眼前的城市重疊，讓我更深刻體會到歷史之重與人生之輕。

除了昆德拉，布拉格還有另一位文學巨匠卡夫卡。我父親那一代知識分子十分推崇他的作品，「變形記」描寫「荒誕異化社會現實」和「個人對抗龐大體制」，在中國改革開放初期引起極大共鳴。

卡夫卡一生大多在布拉格度過，常活動於老城一帶，我特地前往布拉格城堡內的黃金小巷，尋訪他曾居住、寫作的二十二號小屋。這條狹窄的街巷藏在城堡防禦工事之間，小屋低矮，空間侷促，令人不禁聯想到卡夫卡作品中那種難以逃脫的壓迫感。

接著，我走向昆德拉筆下的伏爾塔瓦河，這條捷克最長的河流穿過布拉格，也滋養了捷克的文學與音樂。「捷克音樂之父」貝德里赫·斯美塔那的交響詩「伏爾塔瓦河」，便以河流為題，描繪沿岸風光與民族情感。橫跨河上的查理大橋建於十四世紀，橋身排列著巴洛克風格的聖徒雕像，傳說當年建橋時，工匠曾在砂漿中加入雞蛋，以增強黏合力，無論傳說真假，六百多年來歷經多次洪澇，大橋的確依然屹立不倒。

走到橋頭，朝陽映照著紅瓦屋頂、哥德式尖塔與波光粼粼的河面，白天鵝在水上悠游，彷彿時間也慢了下來。

這時，一對從中國來拍婚紗照的年輕夫妻走近，女孩興奮地談起「布拉格廣場」這首歌，男孩微笑附和。看著他們，我忽然明白，自己尋找的布拉格從來不只一種模樣。布拉格以她獨有的文藝魅力，在每一代文學青年心中留下不可磨滅的印記。