濮商會館

AI摘要 文章摘要整理： 濮院古鎮以深厚絲綢商業史為基礎，結合修復古建與時尚場景，打造白天古今交融、夜晚沉浸熱鬧的特色古鎮。

說起浙江嘉興的古鎮，世人多知烏鎮與西塘。相較之下，濮院古鎮猶如一位深藏閨中的故人，擁有近九百年的歷史，近年才揭開面紗，展現古典與時尚交融的獨特風貌。

濮院的魅力，首先來自深厚的歷史底蘊。它古稱槜李墟，相傳南宋時，駙馬濮鳳隨宋高宗南渡，定居於此，帶來中原先進的蠶桑技術。其六世孫濮斗南因擁立宋理宗有功，宅第獲賜名「濮院」，小鎮也因此得名。

真正推動濮院商業發展的，是元代的濮氏後人濮鑒，他出資建屋開街，設立四大牙行，招徠各地商賈，促進絲綢貿易。明清時期，濮院更成為江南重要的絲綢集散地，以「日出萬匹綢」聞名，所產濮綢與杭紡、湖縐並稱，甚至被指定為宮廷貢品。

二○一四年，濮院開始徵遷，二○一六年啟動古鎮保護與改建工程，二○二三年三月，核心景區正式對外開放。整個項目規模宏大，既重現古鎮風貌，也融入酒店、演藝廣場及時尚展演空間，讓歷史文化與現代生活相互交融。

站在古樸的「濮商會館」（見圖，作者孫博提供）前，彷彿能感受到昔日商賈雲集的盛況。會館原為濮院商會所在地，創立於清光緒三十二年（一九○六年），地下銀庫如今改建為「濮庫」，不僅展示濮商的經營歷史，也舉辦時尚活動。

如果說濮商會館代表的是「商」的魂，那麼遍布古鎮的建築與古木，則是其「雅」的骨。沿青石板路前行，便可見福善寺，又稱香海禪寺，寺廟經復建後，黃牆紅瓦，氣勢恢宏。最引人注目的，卻是寺旁兩棵近九百年的銀杏。

據「濮院志」記載：「香海寺銀杏，一在千佛閣前，一在西園，輪困離奇，皆濮鳳手植。今寺宇盡，而銀杏蒼然如故。」時值深秋，恰是「福善翠冷」的金黃盛景，風過林梢，沙沙作響，彷彿是老駙馬在低聲吟唱，是千年歷史的回響。

濮院水系呈「H」型，九座古橋星羅棋布，橋欄長滿薜荔和青苔，伴著濮院古鎮的流水人家，見證了濮院近千年的歲月滄桑。

特別值得一提的是「北更樓」，濮氏家族盛時所建，是保護一方和平的象徵。如今登樓，向東可見黛瓦連綿的古街，向西則是現代城鎮景象，新舊對比，猶如「時空折疊」。

古鎮的建築風格也別具特色。漱芳禪園充滿宋式園林的清雅，梅涇劇場保留民國風情，玻璃外牆的咖啡書店則為古建築群增添現代氣息。「岳氏三進士第」也值得一遊，明代岳氏三兄弟相繼考中進士，使家族聲名遠播；如今，老宅內不時上演提線木偶戲，為古樸宅院增添幾分童趣。

福善塔是古鎮最醒目的地標，九層飛簷高聳入雲。乘坐電梯上行，視野豁然開朗，河道蜿蜒，白牆黛瓦依水而建，福善寺與古銀杏相映成趣。從塔上望去，能看到唐宋格局的街巷、明清風格的民居、民國遺存的老劇場，也能看到遠處現代化的毛衫市場和玻璃外牆的時尚場館。這種古今同框的畫面，恰是濮院最迷人的氣質。

若說白天的濮院如一幅清雅水墨畫，夜晚則更像一卷流動的「清明上河圖」。

寺灣街是濮院時尚古鎮景區夜遊的核心區域，景區的貨幣系統巧妙地引入了「交子」概念，在「錢莊」兌換一袋「交子」，就可以在髮簪攤請師傅盤一個復古髮髻，或在酒鋪裡換一杯溫潤的濮酒。

街上到處是身著古裝的「宋代NPC」與遊客互動、對詩，恍惚間真以為自己穿越回了那個風雅又繁華的朝代。

找一家臨河茶館，品一壺桐鄉菊花茶，看搖櫓船緩緩划過，別有情趣。夜幕下，打鐵花表演更是震撼，炙熱鐵水化作萬千金色火花，宛如萬千金色流星劃過夜空。乘船穿行棲鳳橋、眾安橋，兩岸燈火倒映水中，船夫操著吳儂軟語哼唱小調，橋洞宛如一幅幅流動的畫框。看著岸上提燈行走的遊人和遠處的福善塔，真能體會到「燈火樓台一萬家」的意境。

濮院的味道，也是多元而扎實的。隨處可見的濮糕、油墩都是解饞的好選擇，狀元麵館的爆魚麵湯鮮味美，定勝糕等地方點心也承載著濮院世代相傳的手藝和記憶。

朋友問我，濮院與烏鎮有何不同？我想，如果說烏鎮是「中國最後的枕水人家」，帶著一種文學性的憂傷和精緻；那麼濮院，則更像是一位「歸來的時尚巨賈」，它有著厚重的歷史底氣，卻身著現代時髦的衣衫。

濮院的厲害之處，在於它解決了古鎮同質化的難題。在這裡，歷史不是化石，而是活態的；古鎮不再是博物館，而是依然充滿生機的生活場域。