作者本人在復旦大學校門口留影，小洪則耐心地守在奧迪車內等候。（圖／作者張達聰提供）

AI摘要 文章摘要整理： 文章從上海舊時「有本事儂去乘小轎車」的諷刺語出發，回顧城市交通從公車、三輪車到私家車普及的變遷，也寫出車輛提升生活便利與親友情誼的溫度。

上世紀五、六○年代的中國，私家車對普通百姓而言簡直是天方夜譚，連出租車 也不是尋常人家能輕易享用的交通工具。民眾出行，除了騎自行車，便是擠公交車，車廂裡人滿為患，磕碰摩擦在所難免，乘客間發生齟齬也是家常便飯。其中最具殺傷力的嘲諷，莫過於上海話那句「有本事儂去乘小轎車」，弦外之音無非是「你也配」？

上海人稱小汽車為小轎車，大概是因為它如舊時達官貴人乘坐的八抬大轎，象徵身分與地位。小時候，我們看到車裡坐的不是高級官員，就是外國賓客，一溜煙地揚長而去，被老百姓戲稱為「屁股冒煙」，令人羨慕。

五○年代，上海街頭偶爾可見蘇聯製造的伏爾加轎車，車頭有鯊魚嘴似的散熱格柵，引擎蓋上還有鍍鉻的小鹿裝飾，是我小時候記憶中優雅轎車的最初樣式。

六○年代，長春第一汽車製造廠生產的紅旗轎車，成為國產高級轎車的代表，長長的黑色車身莊重氣派，專供高級領導人及重要外賓使用。柬埔寨 西哈努克親王訪問中國時，常乘坐紅旗敞篷轎車接受民眾夾道歡迎，在當年的新聞紀錄片中格外引人注目。

上海汽車廠生產的上海牌轎車，聽聞車身外殼不少部件靠工人手工敲打製成，線條略帶弧度，米色、淡綠、湖藍等車色簡潔大方，由於上海外賓多，也常被外事部門調派接待賓客。

那時，市、局級官員有機會配車。七○年代初，我從工廠借調到公司政宣組工作，公司黨委書記下廠視察，偶爾帶上我們這些負責記錄的筆桿子，我因此有機會搭乘草綠色軍用吉普車。

至於普通市民，遇上公交車到不了的地方，往往只能雇用人力三輪車。車夫蹬車十分辛苦，尤其載客上坡時，常得下車拉車，路旁的小孩便趁機上前幫忙推車，盼著乘客賞幾分錢零用錢。

後來，三輪車逐漸被一種俗稱「噗噗車」或「烏龜車」的三輪摩托車取代，雖然方便一些，卻因行駛不穩、事故較多，很快也淡出了街頭。

改革開放後，上海出租車業逐漸恢復發展，強生等老牌企業成為市民熟悉的名字。隨著生活水準提高，打車不再只是特殊需要，卻也曾因需求增加而一車難求。

一九八七年，我回國探親，住院接受手術治療，結識了一名病友，他的女婿是靜安賓館車隊隊長。我告訴他，回美國時需要兩輛轎車，接送家人及送行親友前往虹橋機場，他爽快答應。後來果然安排妥當，再加上弟弟聯繫的一輛麵包車，一家人的送行車隊浩浩蕩蕩駛向機場。那時，浦東機場尚未建成，這番排場讓我十分感動。

九○年代，私人購車逐漸開放，轎車開始走進普通家庭。妻弟便是上海較早購買私家車的人之一，他買了一輛白色日本豐田車，為避開上海車牌的限制，還特地到杭州辦理車牌。雖然外地牌照在市區行駛有些限制，但不妨礙他享受有車生活的便利。

此後，每次回上海探親，妻弟總會開車接送我們。有了私家車，出行不必再完全受公交路線和班次支配。二○二四年三月清明前後，他先開車帶我們到南匯臨港福壽園祭掃岳父母，再橫穿上海，前往青浦徐涇墓園祭拜我的父母。若沒有妻弟開車相助，一天之內完成這兩趟行程，幾乎不可能。

途中，我們還看到了翻譯家傅雷與夫人朱梅馥的合葬墓，墓碑上的名句「赤子孤獨了，會創造一個世界」，和「卒於一九六六年」的刻字，令人為這對文壇伉儷的多艱命運深感痛惜。

親友有車帶來的還有人情溫暖。外甥小姚夫婦都是上海交通大學高材生，在高科技領域工作，早早買了私家車，後來又換成電動車，年前曾專程來美國，到加州等地自駕遊。我們回上海，每次家庭聚餐結束，他們總搶著先開車送我們回住處，再自己回家。車子安靜平穩，年輕人的體貼更讓人欣慰。

另一名上海小老鄉洪先生，在上海郵電部門任技術高管，二○一八年來美旅遊時曾借住我家。回國後，他發現電腦遺失在機場安檢處，我們設法幫他領回電腦，恰好又要去成都旅遊，便順道將電腦帶回上海交還。他為表謝意，特地請假開車陪我們遊覽上海，還送我們到復旦大學門口，讓我重溫母校情懷。他一直耐心等候，直到我們參觀完畢。這份情誼，遠勝一般付費叫車服務。

如今，乘坐小轎車早已不是少數人的特權，「有本事儂去乘小轎車」也失去了當年的嘲諷力。不過，城市裡的公交車仍在運行，乘客間難免仍有摩擦。倘若有人又想在爭執中壓倒對方，不妨把老話改一改，拋出一句克敵制勝的新時代殺手句：「有本事儂去乘SpaceX！」