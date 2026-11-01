AI摘要 文章摘要整理： 作者回顧在美國與中國餐廳見過的多種點菜方式，從紙本菜單、實物展示到掃碼電子菜單，並以雲南小館的瓷盤點菜經歷，寫出生活記憶的趣味與溫度。

在美國的餐館用餐，如果是快餐店，抬頭就能看見櫃檯上方列有各種套餐的圖片、內容和價格，直接向櫃檯人員點餐即可。如果去一般的餐廳吃正餐，入座後，服務生通常會遞上一份紙本菜單，我們再根據菜單上的菜名點菜。

因工作和休閒之故，我每年都會到中國大陸，因此常有機會在各式各樣的餐館用餐，也體驗過不同的點菜方式。多年前，大陸大部分餐廳也都有菜單，而且往往圖文並茂。後來，一些稍具規模的餐廳開始在一樓大廳展示各種菜餚的實物，瓷盤裡擺著各式葷素食材，旁邊插著標籤，標明菜名和價格，只要看一眼展示品，就能對菜餚有更直觀的了解，點菜的速度也快多了。

近年來，我發現不少餐廳，尤其是連鎖餐廳，既沒有紙本菜單，也不再展示菜餚模型，而是在餐桌的一角貼上一張二維碼，顧客拿手機掃描之後，手機上便會出現一份洋洋大觀、圖文並茂的電子菜單，我們只要點選自己喜歡的菜餚，就完成了點菜。當然，要學會這種掃碼點菜的方式，我也花了一番工夫。

不過，在與這些不同的點菜方式打交道時，我總會想起多年前和朋友到雲南旅遊的一段有趣經歷。

那次，我們走進一家靠近邊境、設備簡陋的小餐館，店主人和女兒熱情地接待我們，卻不會說普通話，彼此無法溝通，自然也就無從點菜。

聰明的店主人想出了一個辦法，拿來一個瓷盤，要我們從店裡供應的各種菜餚中，挑選自己想吃的，每樣取一點放進盤子裡。我們覺得這個方法新鮮有趣，便像玩遊戲一樣，興高采烈地配合。儘管那家餐館的烹飪水平只能算普通，但這種別出心裁的點菜方式，卻讓我印象深刻。我當場拿出相機，將那個瓷盤拍了下來，留作紀念。

回到上海後，我把照片發到朋友圈，請朋友們猜猜這是什麼，沒想到，竟有一個聰明的朋友一眼看出，那是用來點菜的盤子。於是，我便將這張照片命名為「點菜的藝術」。

時代變遷，點菜的方式隨著科技進步不斷改變。然而，隨著年歲漸長，我仍時常想起過去那些有趣的經歷，它們不只是生活中的小插曲，也是我人生歲月裡珍貴的印記。