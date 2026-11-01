AI摘要 文章摘要整理： 作者為趕運試驗模型，在秦皇島請交警協助攔車，途中與司機及同行老鄉互相理解，最後順利送達天津，也感受到陌生人間樸實真誠的情誼。

活了大半輩子，自認一向自尊自立，凡事不求人，也不願打擾別人。然而，四十年前的一個早晨，我卻在異鄉凜冽的寒風中，為了運送一件貨物，站在街頭攔車求助。

那年春節 剛過，我們承接了一項海上工程平台的研究專案。由於施工日期逼近，甲方對安全保障要求甚高，急需研究報告，老師和學生們立即投入工作。幾天後，我帶著試驗模型的圖紙，趕赴秦皇島耀華玻璃鋼廠，洽談模型加工事宜。

僅僅一周，工廠便通知模型製作完成，我隨即趕往秦皇島，準備將模型運回天津，沒想到，如何盡快找到貨車，竟成了一大難題。幸好，同事王老師的弟弟王寧在秦皇島擔任交通警官，願意幫忙。

秦皇島地處交通要道，南來北往的車輛川流不息。次日清晨，我和王警官站在國道公路旁，焦急地尋找合適的車子。每當看到符合條件的貨車，王警官便上前攔下詢問，無奈，有的車已載滿貨物，有的並不前往天津，我的心也隨著一次次失望而懸了起來。

半小時後，終於來了一輛北京牌一三○雙排座貨車，正好要開往天津，王警官立即上前攔車，向司機說明情況。車上四人來自吉林梨樹縣，司機年富力強，方臉黝黑，眉宇間透著歲月留下的滄桑。

王警官說明我的需求，請司機將模型送到天津的一所大學，並開出通行證件。司機雖然滿臉不情願，卻也不好推辭，我們合力將模型抬上車廂，固定妥當後，我便坐進副駕駛座。車子駛出秦皇島，繼續南行，我心裡的大石頭總算落地。

早春的天氣依然寒冷，五個大男人擠在狹小的駕駛室裡，空氣中混雜著旱煙與羊皮襖的氣味；車窗外寒風呼嘯，大家一路沉默，氣氛頗為尷尬。我知道，自己這個不速之客給人添了麻煩，總得主動打破僵局。

「老鄉、兄弟，真不好意思，耽誤各位了，請多包涵。這趟活兒的運費怎麼算，全聽你們的，我絕不會虧待各位。」沒想到，幾個人仍不作聲。我只好從挎包裡拿出事先準備好的名牌香菸，逐一遞上。我自己不抽菸，點菸的動作顯得笨拙，幾個人吞雲吐霧，神情漸漸放鬆，彼此的距離也拉近了。

其中一人終於開口：「平常有人攔車，俺們都不停，誰知道是好人還是壞人？夜裡跑山路，萬一遇上歹人，有傢伙也好防身。」說著，他指了指腳下幾根一尺多長的鐵器，接著又說：「剛才交警攔車，俺還以為違章了，要挨罰呢，沒想到是幫你辦事。車上拉的是啥？為啥不自己雇車？看你倒不像壞人。」

我便向他們解釋，車上裝的是供試驗用的模型，長三米多，重量約七十公斤，是用玻璃鋼薄片糊製而成，我們要透過模型試驗，研究海上工程平台抵抗風浪的能力，以預防事故，因為時間緊迫，學校來不及派車，才不得不請王警官幫忙，截了他們的車。

他們此行正到天津採買水泵配件，春播將近，田裡急需灌溉，水泵卻壞了，若不及時修好，可能影響一年的收成。聊起家常，大家的話題愈來愈多，彷彿成了熟悉的朋友。

一個老鄉談起村裡有個孩子考上大學，全村人都去道賀，還在家裡擺了流水席，感慨地說：「往後農民要過好日子，沒有文化可不行，還得支持孩子們好好念書啊。」我聽了深有同感，便告訴他們，這個模型運到大學後就要進行試驗，並邀請他們到實驗室參觀。幾個人聽了，都高興起來。

一路上，車子沒有停歇，傍晚便抵達天津，專案組的老師們早已等候多時，大家彼此握手致謝。天色已晚，我理應請幾位老鄉吃頓飯，他們也欣然接受。

飯桌上，幾杯酒下肚，我便說：「俗話說，親兄弟，明算帳。咱們把運費結一下吧。」司機卻說：「俺不客氣啦，就收個油錢吧。俺們是鄉下人，你們是城裡人，是大學裡的文化人。其實咱們都一樣，都不容易，都是好人呀！」

臨別時，司機還執意送給我們一包自家醃製的鹹鴨蛋，留下地址，說：「歡迎你們到俺們那疙瘩來玩兒。」

面對這份淳樸的情誼，我一時竟不知說什麼好。「都不容易，都是好人。」這句話，沒有華麗的修飾，卻道出了陌生人之間最真摯的理解與善意。