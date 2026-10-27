AI摘要 文章摘要整理： 作者透過回憶媽媽挑布、藏布與試穿旗袍的日常，追念那個年代的從容講究，也感念母親留給自己的優雅與溫暖童年。

媽媽的旗袍，藏著我童年最深刻的記憶。

小時候，我常看見媽媽拿著一塊緞布，在身上反覆比畫。她站在鏡子前，左看看、右瞧瞧，轉過身，又側過身，仔細端詳。那時年紀還小，哪裡懂得欣賞什麼旗袍？覺得媽媽不過是把一塊布披在身上，一邊哼著小曲，一邊在宿舍的榻榻米上邁著細碎的步子，悠然享受著這片刻的閒適。

那樣的生活情景，在我的童年裡並不罕見。只是年幼的我，始終不明白，媽媽究竟在想些什麼。後來才知道，媽媽看的不是一塊布，而是一件尚未誕生的旗袍。她望著鏡中的自己，想像著它完成後的模樣：貼合身形的線條、穿在身上的風韻，以及那份只屬於自己的美。

我最開心的時候，莫過於媽媽帶我到衡陽路一帶的綢布莊，走進上海鴻翔綢布莊選布。一踏進店裡，映入眼簾的是一匹匹整齊捲好的綢緞，店員熟練地將布料一匹匹攤開，柔滑的緞面在燈光下泛著細緻的光澤，媽媽則一匹一匹地仔細挑選。我會把臉貼在滑嫩的緞料上，享受那滑溜溜的觸感，而新緞布散發出的一種獨特氣息，最讓我著迷。

等媽媽終於選定布料，店裡的女店員便拿起那把沉甸甸的大剪刀，俐落地量好尺寸。只聽見「嘶——」的一聲，刀鋒沿著布紋滑過，六、七尺長的緞料便整齊地剪了下來。

年幼的我睜大眼睛，看著剪刀一開一合，覺得那簡直像變魔術一般，心裡佩服得不得了。多年以後我才明白，那一天剪下的不只是一塊緞布，更是一個年代的優雅，是母親對生活的講究，也剪下了我童年裡最柔軟、最有光澤的一段記憶。

我的童年，幾乎都是跟在媽媽身邊度過的。姊姊、哥哥都上學去了，只有我年紀最小，媽媽帶著我串門子、逛街、買東西，而那些看似平凡的日常，如今回想起來，竟成了我生命中最珍貴的片段。

媽媽有一個很特別的嗜好——喜歡收藏旗袍料。家裡有一只樟木箱，打開來，裡面幾乎都是一疊疊摺放整齊的綢緞。有素雅的，也有花團錦簇的；有沉穩的深色，也有明亮的淺色。每一塊布料，都像在等待一位好裁縫，將它變成一件美麗的旗袍。

只要有空，她便會打開樟木箱，取出一塊心愛的緞料，披在肩上，對著鏡子左看看、右看看，嘴裡還輕輕哼著她喜愛的〈蘇三起解〉。那時，我們住在剛接收的日式宿舍裡，我就躺在榻榻米上，靜靜看著媽媽披了又放、放了又披。一個下午，常常就在這樣安靜而悠閒的時光裡，不知不覺地過去了。

那時候，我一直想不通，媽媽已經有那麼多旗袍料了，為什麼還要一直買？如今回想，媽媽真是一個懂得生活的人。她把日子過得有滋有味，一塊布、一件旗袍，都能讓她享受上一個下午。就像現在有些人，買了一整櫃的書，未必每一本都讀完，卻因為擁有它們，心裡便覺得踏實而滿足。媽媽收藏的，不只是布料，而是一份對美的期待，一個「總有一天，我要把它做成旗袍」的念想。

只是，那個年代，真正手藝精湛的上海旗袍師傅並不好找，海派旗袍講究量身、剪裁與手工縫製，能將一塊平面的綢緞做得服貼合身，全憑師傅多年累積的功力。每當聽人提起哪位師傅手藝好，媽媽總要追問一番，從做工、版型到針法，一樣一樣地打聽。她常說：「找到合適的師傅，比找到一塊喜歡的布料還難。」

後來，歲月慢慢流逝，媽媽的身材也不像年輕時那樣纖細，多了幾分福態。然而，在我的眼裡，她穿起旗袍，依然是全世界最好看的。因為旗袍襯托的，不只是身形，更是一個女人走過歲月後的從容、優雅與自信。

一般人常說：「長姊如母。」我的長姊，從小便一直帶著我長大。如今，我陪著老姊姊整理一堆衣服，當打開那只樟木箱時，媽媽留給姊姊的兩件旗袍，忽然映入眼簾（見圖，作者黃甦提供）。那一瞬間，彷彿時光倒流，我小心翼翼地將旗袍摺好，眼前卻又浮現媽媽站在鏡前、披著緞布的身影；鼻息之間，彷彿又聞到了那股新綢緞淡淡的氣息。

那些沉睡多年的記憶，一下子全都回到了眼前。我終於明白，我懷念的不只是旗袍，更是那個年代的從容，是母親對生活的講究與熱愛，也是她留給我的生活美學。

如今，媽媽早已離開多年，而那兩件旗袍，依然靜靜地躺在樟木箱裡，守護著那段優雅的歲月，也替我珍藏著一生最溫暖的童年。