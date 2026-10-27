AI摘要 文章摘要整理： 作者在小女兒生日夜與家人看星星，幸運見到流星，並回憶雪山登山、哈雷彗星與人生中多段星空記憶。

今年小女兒生日那天，天空上演了一場難得的天文盛會：日全食與英仙座流星雨同時登場；木星、水星、火星 、天王星、土星和海王星也在黃道附近齊聚，形成「六星連珠」的天象。部分地區如西班牙、冰島 可以觀賞日全食；我所居住的北德州 雖然無緣看見日食，卻仍有機會欣賞英仙座流星雨。

晚上十一點多，我們全家興致勃勃地出門看星星。夜空中懸著幾顆星，排列得有些像北斗七星。我仔細看了一會兒，竟覺得那些星星並非靜止不動，而是在緩緩移動。先生解釋道：「不是星星在動，而是地球自轉造成的錯覺。」

正當我們仰頭尋找流星時，突然，一道亮光從天邊劃過，轉瞬即逝。原來，這就是流星，不到一秒鐘，便驟閃而逝，我們還來不及反應，更別說許願了。這是我生平第一次親眼看見流星，而且還能與家人一起欣賞，心中滿是驚喜與滿足。原來，仰望星空的浪漫，不一定屬於年輕人，也可以在歲月深處重新綻放。

朋友得知我看到流星的喜悅，笑著說：「你依然保有一顆浪漫的少女心。」是啊，學生時代參加營隊活動時，我們常唱著「星夜呢喃」：「我望著滿天星，細數那閃爍可愛的亮晶晶，那一閃一閃亮的小眼睛，好像對我訴說衷情……」那時候，大家仰望滿天星斗，把青春的情懷寄託在歌聲裡。如今，我早已不再是那個青澀的女孩，心中卻依然蘊藏著對星空的憧憬與綺念。

我最難忘的一次看星星，是多年前參加自強活動的雪山登山隊。登山過程相當艱難，幸虧有位隊友一路扶持，還幫我分擔部分物品，減輕背包的重量，我才終於登上雪山。那段共同克服困難的經歷，也讓我們培養了深厚的情誼。

最後一晚，我們住在七卡山莊。高山上沒有城市燈光的干擾，夜空繁星燦爛。想到隔日就要下山，大家捨不得入睡，便聚在戶外，仰望著滿天星斗，心中縈繞著離情依依。我知道，明日一別，大家便要各奔前程。那一夜，天邊的星光映照著我們年輕而感傷的心情，我竟覺得，星光也染上了一抹淒清。數十年過去了，不知道當年一起登雪山、共同看星星的夥伴們，如今都還好嗎？

說起星星，我也想起年輕時與哈雷彗星有關的一段往事。

哈雷彗星大約每七十五至七十六年回歸一次，是最著名的短周期彗星之一，也是少數有機會以肉眼觀察到的彗星。它上一次回歸是在一九八六年，當時台灣也掀起了一股追逐哈雷彗星的熱潮。

那年，我在一家出版社工讀。恰巧出版社出版了一本搭上這股風潮的「哈雷彗星」，非常暢銷。除了書局，圓山天文台也有販售，因此我經常送書到天文台補貨，也藉此機會進入參觀。

天文台裡有一座圓頂劇場，投影機將星空與銀河投射在圓頂天花板上，銀色星辰在深藍色的天幕中閃耀，星河緩緩流轉，宛如一座夢幻般的殿堂。每次到天文台，我都會走進劇場坐坐，靜靜欣賞那片綺麗而寧靜的星空。我甚至幻想過：如果有一天，能在這樣的星空下舉辦一場舞會，與心愛的人伴著閃爍的星光翩翩起舞，那該是何等浪漫。

二十多年前，我們全家曾到加州一處郊外度假。那裡遠離塵囂，夜晚幾乎沒有光害，抬頭便是滿天星辰，那也是我記憶中，最後一次看見如此繁多星星的夜晚。後來，忙於工作、照顧家庭，每天生活在車水馬龍的城市裡，便漸漸少了那份抬頭看看天空、欣賞月亮、細數星星的閒情逸致。這一次，幸虧小女兒的提醒，我們全家才再次走出家門，仰望久違的星空。而且，不到五分鐘，我們竟然就幸運地捕捉到了一顆流星。

那一刻，我忽然明白，流星是可遇而不可求的，就如同生活中有些美好，並不需要刻意追尋。只要偶爾願意停下腳步，抬起頭來，便可能與它不期而遇。

如果那時來得及許願，我想把這個願望送給當天生日的小女兒：願她如一顆美麗的恆星，不管有沒有被人看見，都能在自己的銀河中繼續閃耀，堅定地散發出光芒。而我們全家，會始終守謢著她，默默地為她祝福。