AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶1976年赴美工作、買房成家與長女出生的過程，並細數夫妻在美國兼顧工作、育兒與家務的艱辛，最終見證女兒成才，感到無比欣慰。

一九七六年初，我初抵肯塔基州 路易維爾（Louisville, Kentucky）就職，起初租屋居住，後來花了近半年尋找房子，終於在離市區不遠的傑佛遜鎮（Jeffersontown），買下一棟價格平實的「首購族之屋」，完成了盼望已久的美國夢。

隔年一月底，搬家當天氣溫驟降，地面結著冰。一名有卡車的美國同事，加上兩位來自台灣、在路易維爾大學（University of Louisville，簡稱 U of L）念研究所的朋友，不到兩個小時便搬完了家。為了答謝大家的幫忙，我買了披薩和啤酒當午餐。在美國，同事或朋友互相幫忙搬家、油漆房子、修理汽車，或照看貓狗，都是司空見慣的事。

搬進新家後，太太一時忘了自己還懷著身孕，興奮地擦拭櫥櫃、整理廚房用具。我則因為搬家勞累，一上床便呼呼大睡。不久，太太把我推醒，說肚子一陣陣疼痛，好像要生了。我立即開車送她到附近的浸信會東區醫院（Baptist East Hospital）。

由於是頭一胎，清晨三點入院，直到當天下午四點才生下大女兒。這十三個小時的等待，讓我如坐針氈，焦急難耐。感謝上天，終於聽見嬰兒哇哇的哭聲，母女均安。我不禁想起「孟子」所說的「不孝有三，無後為大」，心想：我也有後了！朋友和同事紛紛向我們道賀：「喬遷加上弄瓦，雙喜臨門！」

依照台灣的傳統習俗，產婦坐月子不能碰水，有人還講究以雞酒進補。然而，在美國，醫師和護士卻鼓勵產婦盡早洗澡、補充水分，甚至喝冰水。回家後，我因多年來不下廚，只會做簡單的生菜沙拉和烤牛排，幸虧幾個朋友的太太煮了雞酒送來，才有點像在做月子。鑑於這次的經驗，四年後生第二胎時，我總算說服親家母從台灣飛來美國，幫忙照顧產婦和孩子。

第一次養育嬰兒，毫無經驗可言。女兒不時哭鬧，尤其夜裡更哭得厲害。我們試了各種方法，仍然束手無策。直到有一天，一對古巴裔同事夫婦來探望女兒，才發現嬰兒房的窗戶沒有關緊，冷風不斷灌入，室外氣溫已降至冰點以下。另一個原因則是母乳不足。女兒既受寒又吃不飽，難怪哭個不停。關好門窗，改餵配方奶後，她終於能一覺睡到天亮。

太太在路易維爾大學藥理系工作，女兒白天只能交由教會的托兒所照顧。每天早晨，太太五點半就得起床，準備嬰兒白天所需的用品，匆匆吃過早餐，再喚醒女兒餵奶。由於房子沒有車庫，冬天出門前，我得先發動汽車、打開暖氣，再刮除車窗上的冰霜、清理積雪。六點十五分，我們便穿上厚重的冬衣，抱著孩子出門；七點送女兒到托兒所，再送太太到實驗室，八點準時抵達自己的辦公室。

下班後，我四點半離開辦公室，五點到路易維爾大學接太太，再去托兒所接女兒。回到家，太太忙著煮飯、洗衣服、洗尿布，我則忙著除草、澆水。晚飯後，太太替女兒洗澡、講床邊故事，哄她入睡。有幾次，女兒竟獨自下樓來告訴我：「媽媽睡著了！」可想而知，忙碌了一整天，往往是女兒先睡著，太太也跟著累得睡去。

在美國，人工昂貴。除了照顧女兒，我們得自己換機油、換輪胎，油漆房屋、張貼壁紙，凡事盡量親力親為。最令人頭痛的，莫過於夏天照料前後院的草坪，每天都得澆水，每周還要割草、施肥。當年雖然辛苦，如今再看到母女在後院花前合影的照片（見圖，作者丹梧提供），心中滿是感恩。

在美國工作，除了國定假日，通常還有帶薪年假（vacation days）。不過，當時公司規定，入職前五年，每年只有五個工作天的年假。托兒所裡的孩子整天玩在一起，容易互相傳染疾病，托兒所一旦來電通知，我們就得立刻接女兒回家，等她痊癒後才能再送回去。為了照顧女兒，我們夫妻倆只能輪流請假，原本就不多的年假，經常因此耗盡，幾乎全年無休。

儘管如此，我們仍無怨無悔地把女兒拉拔長大。如今，她已成為亞利桑那州梅約診所（Mayo Clinic）的腫瘤科醫師。一路走來，個中辛苦，如今都化成了欣慰與驕傲。