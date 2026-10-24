AI摘要 文章摘要整理： 作者以生活中的幾段與孩子相遇的經驗，說明純真的互動與微小善意，往往能在不經意間帶來整天的喜悅與溫暖。

日常英語中有一句話：「You made my day」，意思是「你讓我今天過得很開心」。其實，只要我們張開雙眼，就能在生活中發現許多微小的美好與感動，不必刻意追求，也無須刻意創造。只要用心感受生活中的每一個瞬間，珍惜身邊的每一份美好，快樂便會如影隨形，陪伴我們走過人生的每一個階段。

孩子是快樂的泉源，也是人間的小天使，總能讓人感受到生命最純真的美好與感動。我自己沒有孩子，卻一直喜歡和孩子們相處，與他們玩耍的時光，總是充滿簡單的快樂與真摯的情感。尤其是那些牙牙學語、蹣跚學步的孩子，常常會說出令人意想不到的話，惹人發笑。

例如，有個媽媽禱告時說：「主啊，請保佑我們全家。」孩子聽了，一臉疑惑地問：「為什麼我們要求豬保佑我們呢？」原來，他把「主」聽成了「豬」，童言童語，令人忍俊不禁。

小時候住在眷村，左鄰右舍有些年幼的孩子，因為父母忙碌，偶爾也需要別人幫忙照看。我年紀雖小，也會為這些媽媽們搭把手。我一邊哼著不成調的兒歌「兩隻老虎」、「哥哥爸爸真偉大」，一邊抱著孩子轉圈圈。他們咯咯的笑聲極具感染力，總讓我不由自主地跟著開懷大笑。

成年以後，我依然喜歡和孩子們打交道。他們樂於和我分享生活中的瑣事，例如上課打瞌睡、忘記帶作業，或被老師責罵、當眾出糗等。我們聽了總會一起偷笑。當朋友們相約郊遊、參加舞會時，我喜歡到章阿姨負責的幼兒園幫忙，陪孩子們唱歌、捉迷藏、說故事、跳房子。朋友們笑我「童心未泯」，我則說：「孩子們是忘憂草，也是解語花。和他們在一起，沒有煩惱，只有快樂。」

來到美國後，我原以為文化與風俗習慣的差異，可能產生隔閡，沒想到，一次在超市的偶遇，竟讓我感受到孩子純真無邪的感染力。

那天，我遇見一個坐在購物車裡、約莫兩三歲的小男孩，四目相對時，我忍不住對他微笑，眨了眨右眼，又嘟起嘴逗他。他竟高興得拍起手來，手舞足蹈。這番反應引起了孩子母親的注意，我連忙點頭示意，表示自己並無惡意。沒想到，她笑著說：「沒事，我知道。兒子拍手、笑得這麼開心，就表示他很高興。」聽她這麼一說，我也開心地笑了。

孩子就是孩子，對一張友善的笑臉，便能給予如此熱情的回應，讓我既意外又受寵若驚，整整開心了一天。

另一次是在圖書館。我拿了資料，沒有走進一般的閱覽區，而是轉身走向左側的兒童閱讀區。突然，一個小女孩走到我身旁問：「你從哪裡來的？」我微笑著回答：「台灣，妳呢？」她拿起一本兒童讀物，接著問：「你可以幫我讀一下嗎？」我欣然答應。

過了一會兒，另一個小女孩也走過來，好奇地問：「你們在做什麼呢？」兩個女孩相視一笑，隨即在我身旁坐下，彷彿我們早已相識。其中一個甚至把頭輕輕靠在我的肩上。那一刻，沒有陌生感，也沒有言語上的隔閡，只有一份自然而然的親近，真是歲月靜好。那天回到家，我的心情依然愉快。

兩個月前，先生的膝蓋突然劇痛，甚至無法行走，我便陪他到家附近的一家骨科急診室就醫。在候診室等待時，一個五六歲的小女孩從我身旁走過，看了看我，隨後默默地坐到我身邊。我微笑著向她點頭，她看起來十分高興。坐在對面的年輕女子見狀，笑著對我說：「我女兒喜歡你呢！」一句簡單的話，讓原本令人擔憂的候診時光，多了一絲溫暖。

生活中的這些小小插曲，為我帶來了許多快樂。孩子們歡快的笑聲、天真無邪的舉動，以及純真的愛，總能為平凡的日子添上一抹暖意，帶來難以言喻的幸福感。感謝這些與我萍水相逢的孩子，衷心祝願他們平安、健康、快樂地成長。