AI摘要 文章摘要整理： 作者為追念寡言的父親，遠從美國返抵合肥尋根，透過戰史、家鄉菜與包公戲回望父親的一生，雖未找到確切老家，仍完成一趟充滿思念的回鄉之旅。

最近，讀到名作家龍應台 悼念母親的一篇文章，其中有一句話：「上一代的人不習慣傾吐。」讓我感觸良深。這句話讓我想起已故的父親。他生前寡言，很少跟我談起安徽合肥的老家，也讓我想起十多年前那趟「思念父親回鄉之旅」。

那一年，我從美國東岸的馬里蘭州 （Maryland）搭機，經紐約轉機，直飛上海，再轉乘「和諧號」列車前往合肥。一路上，我既興奮，又忐忑不安。興奮的是，終於有機會替父親完成他生前未能實現的心願，回老家看一看；忐忑的是，對故鄉所知甚少的我，能否將這趟旅程與心中對父親滿滿的思念緊緊連結在一起。

抵達合肥後，在滕教授夫婦的陪同下，我展開了尋訪之旅。滕教授是我在麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，簡稱 MIT）工作時認識的朋友，後來回到中國科學技術大學任教。他們熱情接待我們，帶我前往巢湖畔的渡江戰役紀念館，參觀相關歷史文物，並觀看一部三Ｄ影片，其中也呈現了淮海戰役的歷史背景。看著銀幕上兩軍交戰、炮火交織的場面，彷彿身歷其境，我不禁想起父親在大陸當職業軍人時的往事。

父親曾在戰火中左膝中彈受傷，後來前往北平協和醫院就醫。那些槍林彈雨的日子，想必在他生命中留下了深刻的印記。他也因為多年身處震耳欲聾的炮聲中，養成了洪亮的嗓門，即使平日說話，也很難輕聲細語。

晚上，滕教授特地帶我們到一家餐館，點了一道安徽名菜「醃鮮鱖魚」，也就是俗稱的「臭鱖魚」。這道菜以新鮮鱖魚經醃漬後烹製而成，帶有特殊氣味，聞起來有些像臭豆腐，吃起來卻鮮香可口。

品嘗著這道家鄉風味，我又想起了父親。他早年隨軍闖蕩大江南北，嘗遍各地美食，後來為了養家糊口，還曾在台北北投開餐館。如果父親當年也能和我們坐在這張餐桌旁，嘗一嘗這道安徽名菜，那該有多好！

第二天，滕教授帶我參觀了紀念包拯的包公祠。走進正殿，只見包公塑像端坐中央，王朝、馬漢、張龍、趙虎四大護衛分立兩旁，殿內還陳列著龍頭鍘、虎頭鍘和狗頭鍘。眼前的景象，瞬間勾起了我兒時的記憶。

以前，我常陪著父親坐在電視機前看京劇，尤其是「烏盆記」、「狸貓換太子」、「打龍袍」和「鍘美案」等包公戲。每當包青天查明案情、宣判罪犯時，那一聲威嚴的「鍘」，總讓人聽得心驚，又大快人心。如今身處包公祠，看著眼前的塑像與鍘刀，我終於更明白父親為什麼那麼喜歡看包公戲了。他敬佩包公的公正廉明，也許還希望藉著戲裡的忠奸分明、善惡有報，排遣心中的鬱結與鄉愁。

離開合肥，回到美國後，我心中仍有一絲遺憾。這趟短暫的旅程雖然讓我更貼近父親的生命經歷，卻始終沒能找到他口中所說的「大牌坊、小油門」老家。然而，回頭想想，我終究完成了這趟「思念父親回鄉之旅」，走過他曾經牽掛的土地，追尋了他未曾說盡的往事。能為父親走這一趟，完成他想回家鄉看看的心願，吾願足矣。