與「簡·愛」的美麗邂逅

AI摘要 文章摘要整理： 作者在達拉斯飛往西雅圖的航班上，因一名年輕美國乘客閱讀《簡愛》而展開交流，並回顧該作在中國的流行與影響，感嘆經典跨越時空的力量。

某次，從達拉斯飛往西雅圖 的航班上，坐在過道邊的我，注意到對面一名三十出頭、金髮碧眼的美國小伙子，落座後便拿出一本厚厚的硬皮書閱讀。在約三小時四十分鐘的航程中，只要我望向他，他總是在讀書。當今的年輕人多半手機不離手，沒想到還有人如此專注地閱讀紙質書，更令我驚訝的是，書名竟是「簡愛」。

這引起了我的興趣，於是找機會與他攀談，經他同意，我拍下了書的封面（見圖，作者西子提供）。他告訴我，從高中老師指定學生閱讀原著、並要求討論相關問題開始，他就愛上了這部經典，這已是第三次讀這本書。我也因此感受到，美國的基礎教育同樣重視文學經典。

我告訴他，「簡愛」改編的同名電影，曾在上世紀七○年代末至八○年代的中國風靡一時。改革開放初期，人們的思想剛逐漸解放，這部電影所呈現的女性獨立、人格平等與自由戀愛，令人耳目一新，影響了當時許多中國女性。簡愛與羅切斯特之間不屈服於財富、地位差異的愛情，更打動了無數年輕人。

我忍不住提起那段曾讓無數中國女性銘記於心的經典台詞：「你以為我窮、不好看，就沒有感情嗎？我也會的。如果上帝賦予我財富和美貌，我一定要使你難於離開我，就像我現在難於離開你。上帝沒有這樣。我們的精神是同等的，就如同你跟我經過墳墓，將同樣地站在上帝面前。」

沒想到，我竟試著用英語向他轉述這段話，連自己都驚訝於記憶之深。他連連點頭，表示完全理解這段話的精神。

我又告訴他，當年電影的配音演員也因此深受觀眾喜愛。為羅切斯特配音的邱岳峰，嗓音磁性而深沉；為簡愛配音的李梓，也以細膩的演繹深入人心。他們的精湛配音為角色增添了魅力，使這段對白成為許多中國影迷心中的永恆經典。

小伙子聽得十分驚訝。他熟悉的是英文原著，從未看過電影，更不知道一部小說在遙遠的中國曾引起如此大的回響。我還翻出手機裡與大學同學討論電影的紀錄，給他看當年電影的海報。他興奮地說，回家後一定找來看看。

我也坦白告訴他，自己曾帶著英文版「簡愛」回中國探親，想趁疫情期間陪伴母親時，靜下心來閱讀。沒想到，儘管熟悉故事情節，卻被不少生詞難住，最後沒能讀完。我曾為自己的英文程度感到慚愧，畢竟在美國生活二十多年，也讀過美國的大學。朋友安慰我，這部十九世紀的小說語言較為古雅，閱讀並不容易。

這次，小伙子也說，他有時得借助谷歌翻譯才能弄懂某些單字。聽他這麼一說，我才稍稍釋懷。

近四個小時的飛行，因為一本「簡愛」，兩個原本陌生的人有了共同話題。我們談的不只是小說與電影，更是同一部經典在不同國家、不同時代留下的深刻印記。

經典之所以成為經典，正因為它能跨越時空。簡愛對人格平等與獨立尊嚴的追求，曾打動一代中國讀者，也依然能引起今天美國年輕人的共鳴。這場意外的相遇，讓我再次體會：真正的好作品，不會隨著時代更迭而褪色，反而會在不同的人生經歷中，綻放出新的光芒。