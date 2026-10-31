AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶七○年代冬夜與姊弟妹在廚房燙腳、讀書談理想的往事，將艱苦歲月中的閱讀與思辨，化為一段溫暖而珍貴的青春記憶。

南方人家裡沒有暖氣，冬天室內外一樣寒冷。那種濕冷直透肌骨，冷得人渾身打顫，連肌肉都隱隱作痛。夜幕降臨，寒氣從四面八方滲進屋裡，冰涼的被窩簡直像個冰窟窿，非得鼓起莫大的勇氣才敢鑽進去。於是，我們有了「燙腳」的習慣。

我從小喜歡讀書。三年級時，因為擔任學習委員，負責管理班上的圖書角，歪打正著地愛上了閱讀，書中的生活、理想與哲思，為我打開了一扇通往新世界的大門。常常因為讀書出神，鬧出不少笑話，弟弟妹妹也在潛移默化中養成了閱讀的習慣。

那是七○年代中期的一個冬夜，屋裡愈來愈冷，為了能安穩入睡，不必在鑽進冰冷的被窩時凍得瑟瑟發抖，我們姊弟妹三人在狹小的廚房裡，準備燙腳。

小火爐裡的炭火尚紅，桔黃的燈泡為小廚房罩上一層暖融融的光；火爐旁擺著一個寬大的舊木盆，盛滿了熱水。我們擠坐在矮凳上，把六隻凍得通紅的腳一同放進盆裡，腳挨著腳，熱意從腳底慢慢蔓延至全身，驅散了徹骨的寒意。

火爐上坐著一把黑沉沉的大鐵水壺，裡頭的水咕嘟咕嘟地沸騰，白色蒸汽裊裊升起。等水漸漸涼了，我們便提起水壺，往木盆裡添些熱水，這一燙，往往就是大半個晚上。

在那個書籍匱乏、許多作品還被視為禁忌的年代，我們透過不同管道尋找書籍，彼此傳閱，中國現代文學、古典詩詞、外國翻譯小說，以及悄悄流傳的哲理散文，都是我們珍惜的精神食糧。每讀完一本書，心裡總會激起層層波瀾。

那時，我們正值青春年少，剛從有限的閱讀中接觸到不同的思想，便以為握住了真理的鑰匙，對這個龐大而複雜的世界有了發言權。看著門外那個黑白顛倒、是非混淆的社會，我們滿腹疑惑與憤慨，也懷揣著一股不知天高地厚的衝勁。

四周靜寂，廚房裡卻熱鬧得很。我們壓低聲音，交流讀書心得，背誦喜愛的詩詞警句，談論聽來的消息，批判報章雜誌中的虛假言論，也為遭受流放與迫害的仁人志士抱不平。談到無能為力之處，難免一聲嘆息，只能期盼光明與正義早日到來。

大水壺裡的熱水漸漸耗盡，木盆裡的水失去了暖意，火爐中的餘燼也悄然熄滅。廚房裡的空氣又開始變得冰涼，我們的雙腳卻已燙得紅潤暖和，心裡更像燃著一團火。

我們依依不捨地擦乾腳，各自鑽進被窩，原本冰冷的被窩，似乎也不再那麼可怕。聽著屋外北風呼嘯，腦海裡仍迴盪著剛才廚房裡的激辯，帶著對未來的遐想，沉沉睡去。

那個冬天，我們幾乎每晚都在小廚房裡相聚，戲稱這段時光為「廚房沙龍」，燙著腳，肆意談論著人生的意義、社會的未來與光明的去向。我們以為自己正在剖析時代，其實只是懵懂地探索世界；以為自己看透了世事，其實不過是在黑暗中摸索前行。但對正義的渴求、對光明的嚮往，像是一股潛流，在我們青春躁動的體內湧動，隨時都想衝破束縛，與真理相擁。

多年過去，時代的巨輪不斷向前，那段黑白顛倒的歲月早已遠去。我們離開了狹小破舊的廚房，住進寬敞明亮的樓房，有了暖氣與舒適的生活，再也不必把六隻腳擠進同一個木盆。我們也讀了更多的書，走過更多的路，見識了更廣闊的世界。

然而，無論歲月如何變遷，每逢嚴冬，我仍會想起那間燈光昏黃的小廚房、盛滿熱水的舊木盆，以及三張年輕而執著的臉龐。

那是我們生命中最純粹的思想沙龍。在那裡，我們不僅燙暖了冰冷的雙腳，也在知識貧瘠的年代裡，透過稚嫩而真誠的交流，點燃了靈魂深處第一簇思辨的火苗。