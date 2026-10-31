一九七二年，作者父親呂鐘揚開始恢復圖書館工作，親手書寫「長興縣圖書館」。（圖/作者呂鈺凡提供）

AI摘要 文章摘要整理： 文章以作者與圖書館的深厚情緣為主線，回憶父親開放藏書室、啟發其閱讀習慣，並寫出她在中美各地圖書館中延續一生的書香記憶。

在我的成長過程中，有一個名字始終深深烙印在記憶裡，那就是「圖書館」。

出生於上世紀六○年代的我們，處在一個特殊的時代。記憶中，家鄉縣城的小鎮似乎沒有圖書館，直到一九七二年，在縣文化館工作的父親開始負責縣圖書館，其實就是將兩間積滿灰塵書籍的藏書室整理出來，重新開放借閱。

那一年，我剛上初中。藏書室對我而言，像一個充滿禁忌與誘惑的百寶箱，只要有機會，我便偷偷溜進去，流連在當時被劃為「禁書」的書籍裡。我讀到的第一本書是楊沫的「青春之歌」，隨後是明代小說家馮夢龍的三言小說「喻世明言」、「警世通言」、「醒世恆言」，以及凌濛初的二拍「初刻拍案驚奇」、「二刻拍案驚奇」。

馮夢龍是蘇州人，凌濛初則是湖州人，算是我的「老鄉」。許多故事以江南為背景，讀來格外親切。那時正值情竇初開的年紀，讀到「賣油郎獨占花魁」這類故事，難免臉紅心跳。

有一天，父親發現我躲在書架後，正入迷地讀「紅樓夢」。他沒有斥責，只是溫和地說：「書可以看，但要批判著看。」

父親這句寬容而富有遠見的話，為我打開了一個廣闊的閱讀世界。從此，我與圖書館結下不解之緣。高考 恢復後，我於一九七九年考入北京大學。北大藏書豐富，大學期間，我除了上課、吃飯和必要的課外活動，其餘時間幾乎都泡在圖書館裡。

來到美國後，我第一份校園勤工儉學的工作，也是選擇在圖書館整理書籍。孩子們成長過程中，圖書館又成了我們親子共度時光的樂園。直到今天，每到一座陌生城市，只要有機會，我總要去當地的圖書館或博物館看看，因為那裡往往能觸摸到一座城市的文化與靈魂。

這周來到芝加哥，女兒貼心地替我買了一張一周通用的地鐵、公車票，讓我可以四處走走。周二，我到中國城的圖書館看書；周三，則專程搭地鐵前往哈羅德·華盛頓圖書館中心（Harold Washington Library Center），這座圖書館是芝加哥公共圖書館系統的中央總館，於一九九一年開放，為九層樓的後現代主義建築，宏偉而莊嚴，館內也收藏豐富的中文圖書與資料。

我在館內靜坐了半天，翻閱年度好書。因為要如廁，路過展覽廳時，我順道瀏覽圖書館的建設史料，以及芝加哥第五十一任市長哈羅德·華盛頓的生平介紹。沒想到，竟勾起我讚美了整整三十年的一段往事。

那是一九九六年的夏天，我們全家準備從康乃狄克州遷往加州。先生在矽谷找到工作，便帶著我的雙親，沿八十號州際公路自駕橫跨美國。我則留在康州完成最後的打包，目送公司租用的大卡車運走家具後，獨自帶著兩個幼兒搭飛機。

我們在芝加哥機場轉機，我帶著孩子去洗手間，那裡的馬桶竟設有自動更換塑膠座圈的衛生裝置，那是我人生第一次、也是至今唯一一次在公共設施裡看到如此周到的衛生設計。

從閉塞走向開放，從江南小城到北京，再越洋來到北卡羅來納州求學；陪伴先生在新澤西州生活四年，在康州工作一年後，又舉家搬到矽谷。三十年後，我因女兒來到芝加哥，徜徉在芝加哥圖書館寬敞明亮的閱讀大廳裡，吹著舒適的冷氣，翻閱陀思妥耶夫斯基的「罪與罰」，重溫大學時代的讀書激情。

歲月更替，環境變遷，回望自己從一九七二年那兩間積滿灰塵的小小藏書室一路走來的人生，父親在半個世紀前為我打開的那扇「圖書館」之門，至今仍在心中敞開。