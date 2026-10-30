AI摘要 文章摘要整理： 本文記述作者在加拿大初次接觸萬聖節，陪兒子討糖、看著孩子成長，並從參與者逐漸變成發糖者，感受到節日裡的童趣與回憶。

對「萬聖節 」的認識，是從踏上異國土地才開始的。那年深秋，我陪著兒子在加拿大 西部一座安逸美麗的小城維多利亞，度過了我們的第一個萬聖節。

剛出國時，我對西方文化還很陌生，根本不知道有個節日叫「萬聖節」。直到十月來臨，漫步街頭，看見一戶戶住家門前的草坪陸續「長出」陰森的墓碑、恐怖的骷髏、飄忽的蜘蛛網和各式鬼怪，這些令人毛骨悚然的道具，與深秋的蕭瑟交織成令人發怵的景象，才知道大家正在為十月三十一日的萬聖節做節前裝飾。從此，我認識了這個充滿鬼怪元素的節日。

隨著萬聖節前夕的臨近，民宅門前的鬼怪裝飾也愈來愈多。然而，走進寬敞明亮的購物中心，節日氛圍卻截然不同。商場以橙色和黑色為主調，各式面具、道具與服裝琳瑯滿目。店員們裝扮成另一個自己，孩子們則興高采烈地挑選服飾，幻想自己成為童話或卡通故事裡的主角。這哪裡像是鬼節，分明是一場全民參與的變裝派對。

那年，我也為兒子挑選了第一套萬聖節服飾，把他打扮成一隻奶黃色的「跳跳兔」。那張印在富士相紙上的照片，至今仍清晰地留在相冊裡；那套陪伴他度過第一個萬聖節的服飾，隨著我們輾轉搬遷，始終沒有被丟棄。

萬聖節最吸引孩子的，不只是可以打扮得古靈精怪，還能名正言順地挨家挨戶「討糖」。這兩件事，成了他們對節日滿懷期待的理由。

深秋的維多利亞，寒意已濃。萬聖節前夕，那隻可愛的「跳跳兔」不得不被厚厚的羽絨服裹得嚴嚴實實。我與另一名母親相約，陪著兩個孩子展開人生第一次討糖之旅。

寒夜裡，住宅區的街燈映著家家戶戶門前的妖魔鬼怪，影影綽綽，煞是駭人；唯有一盞盞呲牙咧嘴的南瓜燈，從詭異中透出橘黃色的暖光。原本寂靜的街區，因孩子們此起彼落的「Trick or treat」而熱鬧起來，鬼氣也消散了幾分。

一群群穿戴奇特的孩子，甚至青少年，提著大大小小的袋子，逐家敲門討糖。主人們也熱情地迎接他們，把糖果放進一雙雙伸出的小手裡。孩子們心滿意足的笑容，漾在一顆顆的糖果裡，盡是過節的歡樂。

剛開始，兩個小朋友還有些膽怯，連「Trick or treat」都不敢大聲喊。走著走著，膽子卻愈來愈大，不知是糖果的誘惑，還是漸漸融入了遊戲。我們兩個母親陪在一旁，看著孩子們投入其中，那份快樂，想必也不亞於他們滿載而歸的喜悅。

往後幾年，在兒子還小、不能獨自出門討糖時，我依然陪伴在他身邊，從他的童真與歡樂中，悄悄分享一份自己童年不曾擁有的萬聖節樂趣。

隨著兒子長大，萬聖節活動從挨家挨戶討糖，變成了學校的派對；他的萬聖節服飾，也從任由我安排，變成由他自己挑選當時流行的卡通或電玩角色。自此，我從他的萬聖節生活中退了場。

後來，當我有了自己的房子，萬聖節彷彿又回到生活裡，只是我的角色變了：從陪孩子討糖的人，變成了向別人家的孩子派糖的人。

第一年，我買回一大袋糖果，在昏暗的車道前擺上一盞南瓜燈，早早吃完晚餐，滿心期待孩子們上門。聽見一陣陣腳步聲和「Trick or treat」的敲門聲，我便興奮地趕緊開門，把糖果送到孩子們的小手上。那些可愛又奇特的裝扮，那一張張天真無邪的笑臉，點亮了我的萬聖節之夜。

萬聖節年年如期而至，我過節的熱情卻逐年減退。窗外的鬼影依舊幢幢，對我而言，萬聖節如今更多的是一份回憶：一份陪伴兒子成長的回憶，一份從他的快樂中重新拾回童趣的回憶。