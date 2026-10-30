AI摘要 文章摘要整理： 本文由作者投稿春聯入選談起，串連同仁堂楹聯、紀曉嵐逸事與中外妙聯，說明楹聯兼具文學趣味與文化傳承力量。

上世紀七○年代末，凜冽寒冬漸退，「萬馬齊喑」的局面終成過往，春回大地，百廢待興。新春將至，蘇州市人民文化宮在「蘇州日報」刊登啟事，向社會徵集春聯。我雖自知才疏學淺，仍熱情滿懷，連夜推敲，擬成一聯：「姑蘇迎春，處處春，春光永駐；百姓求富，家家富，富水長流。」

蘇州自古人文薈萃，此次徵聯收到兩三千副作品，經專家遴選，兩百副佳作入選，由書法家揮毫寫於紅紙，陳列文化宮大廳，展至元宵。寒假結束後，友人告訴我，他在展廳看到了我的作品，紅紙墨字，筆致妍潤。那一刻，初次體會到作品入選的喜悅，也不負當年挑燈夜思的辛苦。

九○年代末，我遠赴美國德州達拉斯，與兒孫團聚定居。當地華人不少，閒暇時，僑友常聚在一起談古論今，交流中華傳統文化，妙聯趣話便是常談的話題。

一次聚會，有人拿出同仁堂的舊照，照片中的楹聯引起眾人興趣：「品味雖貴，必不敢減物力；炮製雖繁，必不敢省人工。」（見圖，作者樓少康提供）有人又提起另一聯：「修合無人見，存心有天知。」由這兩副聯語說起，大家興致盎然，娓娓道來諸多對聯掌故。

有人談起清代才子紀曉嵐年少善辯的軼事。相傳他年少時與孩童踢球，皮球誤入太守官轎，眾人四散，唯他上前索球。太守出句：「童子六七人，唯汝狡。」紀曉嵐應道：「太守二千石，獨公……」便戛然而止。太守追問，他才笑說，若不還球，末字便是「貪」；若肯歸還，便是「廉」。一語雙關，靈思過人，在座之人無不嘆服。

本地老人協會每周周日上午集會，一回，會長特邀教授前來，為僑胞講解中華傳統文化。教授說，楹聯是中華文化裡一朵別緻的奇葩。楹聯俗稱對聯，扎根華夏沃土，雅俗共賞，素有「兩行文學」之稱。

他舉例：「青山不墨千秋畫；流水無弦萬古情。」寥寥十四字，便勾勒出山水意境。又敘明末李漁游揚州桃花庵，方丈邀他登台賞月，出句：「天盡山頭，到了山頭天又遠。」李漁應聲而對：「月浮水面，撬開水面月還深。」尋常山水景象，一經聯語點染，便分外靈動優美。最後還分享一副養生聯：「無求便是安心法；不飽真乃祛病方。」

楹聯兼有駢文之綺麗、散文之風骨、詩詞之韻味，百讀不厭，餘味悠長。回文聯、拆字聯最是引人入勝。相傳乾隆下江南，見南北各有一處通州，遂作上聯：「南通州，北通州，南北通州通南北。」當地當鋪林立，便有人對出：「東當鋪，西當鋪，東西當鋪當東西。」拆字聯如「蠶為天下蟲；鴻是江邊鳥」，傳為江淹所作，拆解字形，貼切巧妙。

楹聯的魅力，也曾跨越國界。光緒十六年，光緒大婚，英國維多利亞女王遣使送來一座精美自鳴鐘，鐘座兩側鐫刻漢文賀聯：「日月同明，報十二時吉祥如意；天地合德，慶億萬年富貴壽康。」異域君主以漢字楹聯寄寓祝福，足見這門文字藝術的域外影響力。

時至今日，楹聯亦與時俱進，兼容新知，洋為「聯」用。曾有英語老師贈數學老師一聯：「為XYZ廢寢忘食；讓WFS無憂無慮。」W代指妻子，F代指父親，S代指兒子，構思新穎詼諧。另有一副賀婚妙聯，贈予喜結連理的音樂教師與英語教師，上聯「1234567」，下聯「abcdefg」，橫批「OK」以音階和字母入聯，中西合璧，別具巧思。

漢字是牽繫海外赤子之心的紐帶，楹聯則讓這份文化根脈在異鄉延續。這份流傳千年的雅趣，仍將在華夏文脈中生生不息。