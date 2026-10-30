AI摘要 文章摘要整理： 文章以作者從童年、醫院到巴黎與病患分享的萬聖節記憶，串起節日中的失望、歡樂與驚喜，說明糖果與陪伴能帶來超越節慶的溫暖。

站在自家涼台上，望著湖對岸那棟義大利式豪宅，青色瓦片與一旁的馬房格外醒目。

想起剛搬來這裡的那一年，正逢萬聖節 ，我帶著兩個年幼的孩子，挨家挨戶討糖。清冷的黃昏，天色已暗，我一手牽著一個孩子，朝那棟豪宅走去，滿心期待能要到巧克力 ，一路上還想像著屋主的模樣。據說，那棟別墅當年以四百萬美元成交，新主人是微軟 公司的一位新貴。然而，距離豪宅還有幾百公尺，我們便被一扇大鐵門擋在外面。這突如其來的阻隔，讓我明白了什麼叫豪宅，只好敬而遠之，望門興嘆。

「媽媽，我們不進去嗎？」剛滿四歲的女兒仰起臉問。我告訴她，這家人太忙，忘了把糖果放在大門口，我們就別去打擾了。兩個孩子失望地望著我，只好跟著離開。

後來，孩子們漸漸長大，我們改到購物中心討糖。兒子每次都把要來的糖果放在書桌底下，彷彿在宣示主權，再一點一點享用自己的戰利品。我忍不住嘀咕：「也不知道你為什麼那麼愛吃糖，小心吃成大胖子。」他只是憨憨一笑。

再後來，他們對討糖失去了興趣。每逢萬聖節，反而更喜歡參加朋友的聚會，戴上面具，熱鬧一番。孩子們長大了，萬聖節卻始終留在我的生活裡。

這一周，住院部的祕書從櫃子裡翻出各色小南瓜、黑蝙蝠和骷髏裝飾，開始布置萬聖節主題。每年這個時候，都有病人家屬帶著孩子到病房送巧克力；教會的愛心人士則扮成可愛的南瓜，在樓道裡唱起歡快的歌曲。

歌聲迴盪，讓腫瘤科的病人也能開心一整天。孩子們穿梭於病房之間，甜甜地喊著「Trick or treat」，常讓原本愁眉不展的病人露出笑容。誰說糖果只屬於孩子？在這裡，它是藥物之外的另一味良藥。

醫院之外，還有一段更遠的萬聖節記憶。那年，我和先生慶祝結婚二十周年，竟在巴黎意外度過了一個難忘的萬聖節。

那晚剛抵達巴黎，我們還陷在時差帶來的昏沉中，先生便拉著我出門感受節日氣氛。街頭燈光幽暗，行人多穿著黑衣。芭蕾舞劇院門口排著長隊，小商店前也有人等候，隊伍裡不乏穿著黑裙的美女。就連櫥窗旁的老太太，也穿著黑絲襪、黑皮鞋，與周遭景致相映成趣，彷彿深諳巴黎的時尚品味。

直到看見一群戴著面具、準備參加晚會的男女，我才從迷迷糊糊中回過神來，原來自己恰好遇上了巴黎的萬聖節。一生能來幾次巴黎？又有幾次能在萬聖節之夜邂逅這座城市？這番巧遇，至今難忘。

思緒從巴黎回到病房，萬聖節對我又多了一層滋味。

一名病人曾講過一個故事。他小時候和奶奶住在華盛頓州的一片蘋果園旁。有一年萬聖節，他和三個兄弟結伴到鄰居家討糖。當時鄰里相隔半里路，四個孩子提著籃子，興高采烈地來到一戶人家門前。大門一開，一名戴著骷髏面具、身材壯碩的女子出現在眼前，兇巴巴地問：「你們幾個，想幹嘛？」

孩子們嚇得直發抖，弟弟小聲說：「Trick or treat！」女子卻大聲回答：「你媽媽沒告訴你們嗎？這片蘋果園只有蘋果，沒有糖，要糖沒有，要蘋果倒有一大堆。」四個孩子不情願地退了一步，面面相覷。其中一個男孩小聲嘟囔：「我討厭蘋果，討厭蘋果泥，也討厭蘋果汁。」

儘管如此，他們最後還是一人拿了兩顆用紅紙包著的大蘋果。回到家，剝開紅紙，正準備咬下去時，孩子們卻發現：每顆蘋果裡，竟然都藏著一塊酒心巧克力，先前的恐懼頓時化為歡喜。原來，萬聖節的驚喜，不一定在糖果袋裡，也會藏在意想不到的地方。