AI摘要 文章摘要整理： 一位長年倡導自閉症理解的祖母，從小看見艾米麗的聽覺天分並耐心栽培，最終讓她成為享譽國際的鋼琴家，於退休音樂會上以胸針與琴聲回應這份愛。

那天，我在電視上看到艾米麗的退休 音樂會。主持人介紹，年近七旬的她，曾擔任皇家樂團首席鋼琴家三十多年，並稱她是「當代最懂得傾聽寂靜的鋼琴家」。我坐在沙發上，看著螢幕裡那位滿頭銀髮、指節修長的老太太向觀眾鞠躬，忽然哭了。

我認識艾米麗，是從她還不會說話的時候開始的。那時我在社區醫院當護士，她的祖母周太太是我最要好的朋友。周太太退休前是幼兒園老師，退休後仍閒不住，常拉著我一起做義工，為自閉症 兒童製作識別標誌。

那是上世紀的事了，社會對自閉症的認識還很有限，孩子在學校或超市情緒失控，常被誤認為沒有教養。周太太希望大家能認得那個符號，一片彩色的拼圖，於是我們將它做成胸針、項鍊或耳環，讓孩子或家長佩戴，提醒旁人：這個家庭裡有一個與眾不同的孩子，請多一點耐心，少一點評判。

每個周末，我們就在周太太家的廚房桌旁穿珠子、燒陶片，製作拼圖形狀的別針，再拿到教堂和社區中心分送。艾米麗就是在那張桌子旁長大的。

她兩三歲時不太說話，別人叫她也少有反應，只愛獨自坐在角落，把積木一塊塊疊起來，再推倒重來。她的父母工作忙碌，又對孩子的情況感到困惑。有一次，她母親紅著眼眶問周太太：「媽，是不是我們做錯了什麼？她怎麼這麼怪？」聽得人心疼。孩子不是怪，只是這個世界還沒學會如何理解她。後來，艾米麗愈來愈常住在祖母家，一周有五、六天由周太太照顧。

我最難忘的一個下午，我們正在穿珠子，收音機裡播放著鋼琴曲。我隨口哼錯一個音，艾米麗忽然從積木堆裡抬起頭，輕輕「嗯」了一聲，彷彿在糾正我。

周太太愣了一下，關掉收音機，又換了一首曲子，只見艾米麗的手指在空中隨著旋律輕輕移動。周太太望著她，眼裡閃著光：「這孩子，耳朵裡裝著別人沒有的東西。」

從此，周太太開始留意她的聽覺天賦。艾米麗能分辨鄰居家與自家門鈴的細微差別，能聽出冰箱壓縮機啟動前那半秒鐘的嗡鳴，也能在嘈雜的商場裡，準確哼出背景音樂中的樂句。別人眼中的怪癖，在祖母眼裡卻是等待開啟的天賦。她省下退休金，請大學鋼琴教授每周教艾米麗一次。起初，孩子不肯碰琴鍵，只願坐在一旁聽老師彈奏。老教授也不著急，任她聽了大半年。

後來，艾米麗在訪談中說，是祖母教會她：這個世界不只有一種「正常」的活法。十六歲那年，她獲得伯克利的獎學金，家人第一次為她驕傲落淚。此後，她進入茱莉亞音樂學院深造，此後一路走進皇家樂團，三十六歲那年一場協奏曲的演出，讓她的名字第一次登上國際舞台的頭條，逐步成為備受推崇的鋼琴家。

但我始終記得，聚光燈背後，是一位老太太幾十年如一日的付出。每逢星期六，她清晨七點起床，在艾米麗醒來前準備好早餐；每當父母因為顧及面子而缺席家長會，她便獨自坐在禮堂角落，鼓掌鼓得雙手發紅。她從不說艾米麗與別人不同，只告訴她：「妳聽見的，是別人聽不見的禮物。」

周太太離世時，艾米麗剛滿二十八歲，正在歐洲巡演，沒能見到祖母最後一面。聽說她後來將一場音樂會的收入捐給自閉症兒童早期干預基金。節目單上沒有醒目的標題，只有一枚小小的拼圖圖案，旁邊寫著：「獻給教會我傾聽的人。」

當年一起製作別針的老朋友，如今大多已不在人世。剩下的人偶爾相聚，總會想起周太太家的廚房桌、那些五顏六色的拼圖，以及那個坐在角落、安靜聆聽音符的小女孩。我們當年做那些別針，只希望旁人多一點理解；從沒想過，這個孩子有一天會站上世界舞台，把「傾聽」化成琴聲，傳進無數人的心裡。艾米麗的退休音樂會，我從頭看到尾。謝幕時，她胸前別著一枚小小的彩色拼圖胸針，在燈光下閃閃發亮。

我想，那大概是世上最動人的謝幕詞了。