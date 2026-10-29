2015年訂製的紀念郵票。

AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶張巧妹老師以耐心陪伴與五分鐘講解，讓自己從低分走向進步，並在多年後成為教師，把當年的鼓勵延續給更多孩子。

二十年前的九月，張巧妹老師發回考卷，在我的考卷上寫著：「繼續努力！」考卷上，二十六分的紅色數字格外刺眼，那四個字卻讓我第一次舉起手來：「老師，我不明白。」

老師教了我三年，在那之前，我從未主動問過她問題。每當我做習題做到懊惱時，她總會輕聲鼓勵：「再試試，繼續努力。」

午後豔陽懶洋洋地照著，我總愛到辦公室找張老師。她講解幾分鐘，心裡打結的地方彷彿就慢慢鬆開了。她讓我明白，做習題也可以是一場挑戰。大馬教育文憑考試前兩個月，我每天清晨五點半起床，做二十分鐘練習，再把不懂的題目帶到學校請教老師。她常說：「掌握好容易得分的部分，就很容易拿A。」

我不知道自己哪裡來的勇氣，考二十多分，竟也敢把A放進心裡。或許，那股勇氣來自老師的一句話：「我教你。」短短三個字，竟有如此大的力量。

老師每天早早到校，我也總是提早抵達。每天清晨，直到七點二十五分上課鐘聲響起，都是我珍惜的學習時光。我的成績也從二十多分，逐漸進步到B三。

畢業典禮那天，我在心裡輕聲說：「張巧妹老師，謝謝您每天五分鐘的陪伴，謝謝您的耐心，給我努力的力量與希望，讓我有勇氣堅持目標。您的溫柔，讓我覺得好溫暖。」

我仍是那個需要同學推一把，才敢走進人群拍照的小女孩。我穿著淺藍色校裙和雪白上衣，老師穿著彩虹連身裙。陽光灑在我們身上，老師留下溫柔的笑容，我也輕輕笑了。

二○一五年四月二十八日，郵局負責人到學校舉辦馬來西亞郵票展覽會。趁著空堂，我在手機裡翻找許久，終於選中那張與張老師和同學們的合照，訂製了一套十枚郵票留作紀念（見圖，作者詩柔提供）。

郵票印好不久，上課鐘聲便響了。我匆匆走向教室，銀色電梯門一開，便看見那張熟悉的笑臉——是張巧妹老師。她依舊溫柔地問：「教到年尾嗎？」「沒申請師訓？」短短幾句話，卻讓我覺得自己從未被時間遺忘。

每當迷惘時，我總會想起老師在辦公室裡拿著紅筆批改作業的身影，心便慢慢安定下來。十七歲那年，放學後，我常抱著書走進辦公室，有時也站在老師的車旁，吞吞吐吐地說：「老師，我不會這一題。」她總會停下來，耐心地講給我聽。那五分鐘，讓我不再害怕翻開習題。

離校九年後，我申請到汶萊教書，需要兩位擔保人。我忐忑地想：老師還記得我嗎？她的簽名，悄悄成了我走向遠方的通行證。後來，我順利通過汶萊教育局的面試。

二○二五年五月五日，宏宏來到我的班上才六十天，便在學校書展買了一隻紫色果凍烏龜送給我，我便開始創作「紫雲雀」系列。下課前，他笑著說：「老師，我想讀粉紅色的書。」挑選一番後，他選了「海浪的願望」。

做完功課，他安靜地讀起來。課文寫著：不灰心，不氣餒；一次又一次失敗，一遍又一遍嘗試。看著他低頭讀書的模樣，我想起當年站在老師車旁的自己。眼前的孩子，也在等待一句「繼續」。

四年級新生淮安也讓我想起小時候的自己。他平日安靜，同學借文具時，他總輕輕點頭說：「可以。」然而，當我請他朗讀「老師的心」時，他竟主動開口。我輕聲說：「繼續……」清亮的童聲再次響起。

那一刻，張老師的話彷彿又在耳邊響起：「再試試，繼續努力。」

若沒有寫下這些故事，課堂裡的幸福或許早已隨風而逝。文字替我留住那些細小的驚喜，也讓我重新看見二十年前的自己。

那時，張老師用五分鐘，讓我不再害怕翻開課本；二十年後，我也成了坐在孩子面前，輕聲說「繼續」的老師。

原來，溫柔的鼓勵會在歲月裡流轉。那五分鐘留下的光，如今也照亮了另一群孩子。