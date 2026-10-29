三個篆字 一生中國情

AI摘要 文章摘要整理： 文章透過話劇〈賽珍珠〉回顧她在中國成長、創作反映農村生活，並在離鄉與受阻返鄉後，始終深愛中國、關懷華人的一生。

最近，我在拉斯維加斯藍天文化中心欣賞話劇「賽珍珠」，深受感動。劇幕拉開，一個可愛的小女孩飾演童年的賽珍珠。她出生僅四個月，便隨傳教士父母來到中國，先後在淮安、鎮江生活。中國保母王媽帶她穿梭街巷、聽揚州評話、與中國孩子玩耍，還為她戴上虎頭帽，遮住金髮，免得引人注目。母親又請中國老師教她儒家文化。耳濡目染之下，她不僅說得一口流利中文，更把中國視為自己的故鄉。

一九一○年，賽珍珠赴美求學，畢業後返回中國，嫁給農業經濟學家約翰‧布克，隨他到安徽鄉村生活。她親眼看見農民的貧困、勤勞與對土地的深厚感情，也體會到傳統社會裡婦女的堅韌與無奈。這些經歷，成為她日後創作的重要養分。

一九二一年，夫妻倆在南京任教。不久，女兒被診斷出患有苯丙酮尿症，可能影響智力發展。為讓孩子得到專業照護，賽珍珠忍痛將她送往美國的特殊機構。沉重的經濟負擔，也促使她開始認真寫作。

一九二七年，南京發生排外衝突，賽珍珠一家在中國農婦冒險相助下躲過危難。中國百姓的善良，使她更加深刻地理解這片土地。一九三○年，她出版第一部小說「東風西風」；翌年，「大地」問世，以農民王龍的一生，描寫中國農村的苦難與人情。小說大受歡迎，並於一九三二年獲得普立茲小說獎。一九三八年，她更因描寫中國農民生活及父母傳記的成就，榮獲諾貝爾文學獎。

一九三四年，因中國局勢動盪，她不得不離開中國，返回美國。翌年，她與布克離婚，嫁給出版人理查．華爾士。即使身在異鄉，她仍心繫中國，抗日戰爭期間，她積極宣傳中國處境、募集救援物資，並揭露日軍暴行。一九四三年，她也參與推動廢除美國「排華法案」，為華人爭取平等權益。

賽珍珠曾對中國的社會理想抱有期待，但後來因不滿新中國的政治運動而受到批判，作品也成了禁書。即使如此，面對中國大饑荒，她仍呼籲美國伸出援手，對故土人民的關懷始終未曾消失。

一九六○年，與她相伴多年的華爾士去世。十二年後，尼克森訪問中國，賽珍珠也盼望重返故土，卻遭拒絕入境。她再也無法回到自己成長的地方，也無緣探望長眠中國的親人。那片承載她童年、青春與人生記憶四十年的土地，終究成了回不去的故鄉。

合唱團唱起悠揚的「茉莉花」，劇幕緩緩落下。掌聲中，觀眾眼含淚水，我也拭去眼角的淚，帶著沉重的心情走出劇場。

賽珍珠一生深愛中國，曾在中國遭逢苦難時竭力援助，也為在美華人爭取平等；然而，暮年時她想回到魂牽夢縈的故土，卻被拒於門外，令人不勝唏噓。

一九七三年，賽珍珠帶著遺憾離開人世，安葬於賓州的青山農場。依照她的遺願，墓碑上沒有英文名字，只有三個中國篆字：賽珍珠。這三個字，彷彿道盡了她與中國一生難解的情緣。