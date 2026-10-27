AI摘要 文章摘要整理： 本文回憶作者在北京養育獨生女的點滴，從竹椅到挎斗、再到夜裡遛覺，細寫一段充滿疼愛與生活智慧的父女情。

八○年代中期，女兒在北京呱呱墜地。她是我們這一輩人的第一個下一代，那份喜悅難以言表。當時計畫生育政策嚴格，一對夫婦只許有一個孩子，家人的愛與期望自然都集中在這個小生命身上，隔輩人對女兒更是寵愛有加。我和太太也不例外，每逢周末或節假日，總要帶女兒走訪親戚，讓老人家享受天倫之樂。

那時北京的交通遠不如今日便利，公交車和自行車是普通人家出行的主要工具。女兒尚在襁褓中，出門只能由大人抱著擠公交車。車廂往往人滿為患，一路搖搖晃晃，抱著孩子站在人群中，手臂痠了也不敢鬆懈，生怕她磕著碰著。

女兒一歲多學會走路，也開始對世界充滿好奇，我便買了一個竹製兒童座椅，安裝在男式自行車的橫梁上，讓她坐在前面。一路上，我踩著踏板，她東張西望，用稚嫩的童音向我講述幼兒園裡的趣事：哪個小朋友哭了，老師教了什麼兒歌，中午吃了什麼，又是誰搶了她的玩具。那些細碎的童言童語，三十多年後仍清晰地留在我的記憶深處，想起來便忍不住嘴角上揚。

北京的冬天卻不好對付，北風凜冽，颳在臉上像刀割一般。除了給女兒穿上厚棉衣、戴好帽子、圍巾，我還把竹椅掉轉方向，讓她面朝著我，背對寒風，免得冷風直吹她嬌嫩的臉。

沒想到意外還是發生了。有一次，女兒因為一點小事鬧脾氣，兩隻小腳踢來踢去，一隻腳竟卡進了前輪輻條之間，她驚叫一聲，隨即大哭。我趕緊停車，小心翼翼地把她的腳抽出來。幸好車速不快，她只擦破了一點皮，沒有大礙，但我和太太都嚇得心跳加速，從此，再也不敢讓她坐那竹椅子了，得另想辦法。

正苦惱時，我偶然看見一輛自行車後輪旁掛著一個挎斗。那是一種帶輪子的側掛車斗，裡面鋪著軟墊，上方有一頂人造革棚子，冬天可以合攏遮風擋雨，夏天則能敞開通風。我眼睛一亮，立刻記下樣式，四處打聽，終於買到一個，自己裝在自行車後輪右側。

這下可方便多了。女兒坐在車斗裡，安穩舒適，不必擔心她亂動傷著自己。

冬天合上棚子，她便暖暖地縮在裡面，神情愜意。有時我低頭一看，她竟已睡著了，腦袋微微垂著，小臉紅撲撲的，像一朵剛睡著的花。

說起睡覺，女兒小時候還有個讓人哭笑不得的習慣：非得抱著搖才能入睡，而且搖得太輕不行，還得掌握一定的節奏和力道。好不容易把她哄睡，我和太太屏住呼吸，輕手輕腳地將她放到床上，誰知才剛放下，她便像有感應似地睜開眼睛，放聲大哭。如此反覆，常常弄得我們精疲力竭。

奇妙的是，自從有了自行車挎斗，女兒坐在裡面，只要車輪輕輕滾動，她便睡得格外香甜。也許是車身的顛簸恰好模擬了搖籃的節奏，也許是車輪摩擦路面的沙沙聲有催眠作用。這個意外的發現，讓我靈機一動。

從此，每當夜裡女兒哭鬧不休，怎麼也哄不睡時，我便把她抱進車斗，披好外套，推車出門。北京夜晚的胡同與街道，路燈昏黃，行人稀少。我獨自騎著自行車，在街巷之間轉悠，大約二十分鐘，女兒便在輕微的搖晃中沉沉睡去。

我再騎車回家，輕輕把她抱上床，這一回，她往往能一覺睡到天明。我和太太把這個辦法戲稱為「遛覺」。

如今想來，北京人會「遛狗」、「遛彎」什麼都能「遛」，沒想到連覺也能遛。那段「遛覺」的日子，是我初為人父時最溫柔、最真實的記憶之一。深夜的街道、緩緩轉動的車輪，以及挎斗裡熟睡的小臉，那些畫面，早已悄悄刻進了我生命的底片。歲月愈久，顯影愈深。