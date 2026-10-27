AI摘要 文章摘要整理： 作者在父母過世後整理遺物，將照片與證書數位備份並焚化原件，也為父母安排陵園與寺院追思，透過結婚證書回望兩人一生相伴的痕跡。

我父母幾年前相繼去世，安詳地走完了人生旅程。我回中國時，姊姊告訴我，父母還有一些遺物放在他們結婚時使用的舊皮箱裡，需要處理。皮箱已經陳舊，日久難免腐朽；裡面的衣物即使料子再好，式樣也早已過時。

我的父母都是平凡人。絕大多數人百年之後，隨著親歷者逐漸離去，曾經生活過的痕跡，很快便會被歲月掩去，這是生命的常態。我們這些普通人，既沒有創造世界，也沒有改寫歷史，若執著於永垂千古，未免不切實際。或許，在世的子女偶爾還會睹物思人，想起往事；但再往後，這些留下來的照片、檔案和證書，又有誰會翻看呢？

父母生前便選好將骨灰安放在文林山陵園，那裡環境幽靜，花草茂盛，平日有專人負責修剪草木、打掃環境。然而，陵園管理規定嚴格，禁止焚香、燃放鞭炮及舉行任何宗教活動。因此，姊姊又在清涼寺為父母請了靈位，捐了些香火錢，託付寺院住持誦經祈福。

整理遺物時，我將舊檔案和照片逐一掃描存檔。藉助現代科技，只需一枚小小的隨身碟，便能保存父母一生留下的檔案、證書和照片。我、哥哥和姊姊各自保存一份備份，然後將原件及其他遺物一併送到清涼寺焚化。至於父母是否真能收到這些東西，又是否用得上，我們無從得知；但對生者而言，這寄託著我們對父母的思念。

父母的結婚證書，我還是第一次見到。兩人自由戀愛，於一九五二年結婚。我、哥哥和姊姊都出生於二十世紀五○年代，如今也已不再年輕。母親曾念叨，當年她與父親談戀愛，有時晚上回家晚了，總是由我那時個頭還不及門栓高的大表姊，拿著曬衣服用的叉杖，將門栓撥開，替她開門。

父母就這樣磕磕碰碰、相伴一生，如今只留下這些泛黃的照片與紙張，原件希望能由清涼寺轉交歸他們保存。至於政府檔案庫是否還留有相關紀錄，我並不清楚；但至少在人間，我們兄弟姊妹的隨身碟裡，還各自保存著一份備份，他們曾經相愛、生活過的痕跡，仍能在這些影像與文字中留存。