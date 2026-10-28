AI摘要 文章摘要整理： 作者原本習慣提早到教室，後來為了讓高三學生多吃幾口早餐，改成踩鈴進班，並從這些細微體諒中理解教育的溫度。

我上班向來不喜歡踩點，總想著提早一點，心裡才踏實。去教室上課也是如此，通常提前一兩分鐘到班，檢查電子屏、調試視頻展台，把授課內容準備妥當。這時，上課鈴便恰好響起。

不過，進入高三之後，我改變了習慣，刻意踩著上課鈴聲走進教室。

我的語文課大多排在每天第一、第二節。每次走向教室，總有不少學生還在走廊上狼吞虎嚥地吃早餐 。看見我拿著教材走來，他們便慌忙收起塑料袋、紙袋和簡易飯盒，揣在懷裡，匆匆跑進教室。

有個瘦瘦的男生總是慢半拍，他吃得十分投入，鼻尖幾乎要貼到飯糰上。常常是我走到他身旁，他才猛然抬起頭，羞澀一笑，隨即抓起飯糰往教室裡跑。

等我下課走出教室，他們又跑到走廊上，接著把早餐吃完。有一回，我特意停下腳步問：「飯冷了沒有？」高三的孩子也懂得應對了，連忙說：「還好，還好。」我心想，所謂「還好」，多半是已經涼了，頂多還剩一點餘溫。倒是那個瘦瘦的男生老實，小聲回答：「是有點冷了。」

我向來不在學校吃早餐，總是在家吃好再出門。我的早餐十分簡單：一碗泡飯、一個雞蛋 、一塊食桃，再配上幾粒花生米或一兩片豆腐乾。燒水、煮蛋、吃飯，不到半小時便能搞定，幾十年來雷打不動。

學生卻不一樣。晚上讀書到很晚，早上又起不來，大多順路到快餐店買好早餐，裝進塑料袋或簡易飯盒，塞進書包便匆匆趕往學校。那天，我甚至看見一個學生坐在電瓶車後座，端著碗大口吃飯，母親載著他，從我身邊疾馳而過。

剛進校門，早讀預備鈴便響了，學生奔進教室，還沒坐穩，班主任已經站上講台。一、三、五讀英語，二、四讀語文，一陣忙亂之後，教室裡響起朗朗讀書聲。也有學生讀著讀著，眼皮便不由自主地合上，走近一看，似睡非睡。若不提醒，實在不妥；真要提醒，又有些於心不忍。

上一屆有個乖巧的女生曾對我說：「老師，我就瞇一下下。」見她平日學習十分用功，我便默許了。果然，等我再次走過她身旁，她已經重新捧起書本。

早餐，只能暫且擱在一旁。

早讀與第一節課之間，只有短短幾分鐘。許多學生早餐還沒吃上幾口，上課鈴便又響了。倘若老師提前一兩分鐘走進教室，學生便顯得十分狼狽，嘴裡含著食物，侷促地望著老師。

「吃吧，吃吧，上課鈴還沒響呢。」我只好這樣寬慰他們。

這樣幾次下來，我便刻意踩著上課鈴聲進教室，給孩子們多留一點吃早餐的時間。

我漸漸明白，教育不只發生在講台之上，有時也藏在這些細微的體諒之中。高三的日子彷彿被按下快轉鍵，試卷、講義、模擬考接踵而至，所有人都在爭分奪秒。然而，就在這分秒必爭的時光裡，我反倒學會放慢腳步，努力做一個有溫度的老師。