有些曾經糾結於心的兒時往事，經過歲月沉澱，如今回頭看，只剩莞爾一笑，不再介懷。

我讀小學時，社會風氣還相當保守，講究男女授受不親。即使男女同桌，桌面上也要刻一道線，猶如楚河漢界，以免彼此越界。平日裡，男生、女生各自結群，彼此很少往來。

每天早晨，學校都在操場舉行朝會，學生必須參加升旗典禮，聆聽師長訓話。小學三年級時，有一天朝會結束，隊伍解散後，突然有個隔壁班、我並不認識的男同學跑到面前，在我臉頰上親了一下，隨即匆匆離去。

我當場呆若木雞，既羞又怕，深恐被人看見。幸好沒有人前來詢問，或許有人看到了，只是我們當時才八歲，旁人也許只當作孩童間的嬉戲。然而，那時我已開始看瓊瑤小說，對愛情有了懵懂的想像，因此惶恐不安，甚至擔心自己是不是已經失去了「初吻」。這件事就此深藏心底，我從未告訴任何人。

那是我第一次意識到，有個男孩喜歡自己。

除了這個令人困惑的「初吻」，小學時，我和一名男同學之間還有幾段難忘的插曲。

他住在我家附近，放學後我們經常同路回家。他曾幾次邀我到家裡玩模型玩具，都被我拒絕了。母親管教嚴格，連女同學家都不准我去，更何況是男同學家？

雖然從未去過他家，我們倒常在路上偶遇。有一次，因為一碗擔仔麵，竟留下了一段至今未解的誤會。

我家附近新開了一間台南擔仔麵店，熱愛美食的爸爸特地買回一碗，和我一起嘗鮮。不料，平日節儉的媽媽看見我們買外賣，認為我們貪吃浪費，將父女倆狠狠責備了一頓。我噙著眼淚，端著吃完的碗準備送回麵店，途中恰好遇見那名男同學。

他高興地向我打招呼，我卻滿腹委屈，幾乎要哭出來，哪裡還說得出話？只好低著頭匆匆走過。他見我不理睬他，竟氣呼呼地罵了一句：「驕傲。」我假裝沒聽見，加快腳步離開。

其實，我哪裡是驕傲？只是當時太難過、太狼狽，不知道該如何面對同學。

還有一次巧合，至今想來仍覺得有趣。每學期結束前，班上都會舉行同樂會，同學們各自準備禮物，參加摸彩。有一年，我抽到的竟是他準備的「笑話大全」；而他抽到的，恰好是我準備的一本精美信箋。全班有六十多位同學，我們竟抽中了彼此的禮物。這樣的巧合，當年並未引起我太多遐想。那場擔仔麵引起的誤會，也始終沒有機會解開，一直留在記憶深處。

到了中學三年級，有一天課間，兩個學妹來找我，轉交一封信。我打開來看，竟是一封情書，信中透露著對我的傾慕，希望能和我交朋友，署名像個文藝筆名，我根本不知道寫信的人是誰，甚至懷疑是不是同學的惡作劇。我沒有欣喜，反而有些害怕，想到可能有人暗中注意自己，便覺得不自在；更怕母親發現，只好趕緊把信丟掉，沒有回覆。

上了專校後，我參加社團，結識了不少異性朋友，其中有些成了多年知交。後來讀大學、開始談戀愛，兒時那份對「初吻」的憂慮，早已漸漸淡去。如今想來，那些尚未摻雜世俗考量的懵懂情愫，或許正是年少時最純真的情感。

近年來，網路小說常把年少時暗戀過、卻無疾而終的人，稱作「白月光」。看到這個詞，我不禁想起童年的點點滴滴。也許，在我還不知情為何物的那些年裡，我也曾經是某個人的「白月光」。

不知道那些曾與我擦肩而過的男孩，如今是否還記得那個小女孩？也許早已忘了，也許在某個偶然想起童年的午後，仍會莞爾一笑，憶起曾經天真無邪的我們。