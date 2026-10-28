AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶高中時因歷史考試風波幾近失去畢業資格，幸得譚傑教官暗中協助補考，最終順利畢業並考上台大，也因此深刻體會教官的溫厚與守護。

時間是民國六十一年（一九七二年）初夏，我在師大附中二二三班就讀的最後一年。身為理工甲組實驗班的學生，我的數學、物理、化學成績向來名列前茅，只是習慣自己摸索，不上補習班，也不太認真聽課，上課時心思常飛到教室外。和幾個同學翻牆去永和打撞球、到西門町看電影，更是家常便飯，老師們大多不喜歡我這種常翹課的學生。

然而，年少輕狂的我，對這些目光總是一笑置之，直到畢業前夕的一場歷史科考試，才真正領教了事情的嚴重性。

那是聯考前的最後幾個星期。歷史考卷一發下來，我便刷刷幾筆寫完，迫不及待地第一個交卷，心裡只惦記著和同學約好，騎腳踏車從信義路三段直奔西門町，趕看上午十點四十分的早場電影。

交完卷轉身要走時，監考的物理老師突然在身後提醒：「你的鞋帶沒有綁好。」我頭也沒回，彎下身草草繫了兩下，便想衝出教室。沒想到，背後突然爆出一聲怒吼。物理老師追到門口，大聲斥責：「我從沒看過你這種壞學生，沒有禮貌，沒有教養！」

他一路罵，我一路逃，直到樓下走廊才下意識地回頭。只見幾張白紙從二樓窗口飄落，仔細一看，竟是我剛交上去的歷史考卷，被他一怒之下撕碎撒了下來。我頓時愣住，約好的同學早已不知去向。正當我徘徊在長廊、不知如何是好時，軍訓教官譚傑急匆匆地朝我走來。

譚教官把我拉到一旁，聽完事情經過，沒有責備我，反而直接帶我到空蕩蕩的教務處。他從教務處長辦公室拿出一張空白考卷，讓我趕緊重考。我振筆疾書，眼看就要寫完了，他卻突然當著幾位走進來的老師喝道：「不用寫了，現在跟我去教官室！」

我滿腹疑惑地走進狹小的教官室。門一開，只見譚教官身後跟著一名同學，手裡捧著一個大信封。他當著我的面撕開信封，抽出一張紙，竟是我剛才在教務處寫到一半的考卷！他露出神祕的微笑：「你看，不是在這裡嗎？」

原來，教務處裡的補考不合規定，他為了爭取時間，只好背著其他老師，私下安排我完成考卷。事情處理妥當後，他仍是滿眼的關心，叮囑我趕快去找英文科導師，並且別提教官已經安排補考的事。

我硬著頭皮來到女導師家，才端端正正坐下，便迎來二十分鐘不間斷的嚴厲訓斥。她提醒我，這場風波可能影響聯考，最後才叫我親自向物理老師道歉。

我戰戰兢兢地按響物理老師單身宿舍的門鈴。沒想到，他一開門便先向我道歉，請我進屋坐下，並解釋自己患有嚴重的糖尿病及腎上腺方面的疾病，平時上課總是滿頭大汗，不停用手帕擦拭，情緒激動時更難以自制。早上那句「絕對不讓你畢業」，不過是一時氣話。聽他和緩地說完，我終於放下心中大石。

我想，正是譚教官的寬厚與善意，才讓這場風波有了轉圜的餘地。帶著這份意外保住的畢業資格，我平穩地迎接聯考，最後順利考上台灣大學。

大學生活多采多姿，自由的空氣讓我漸漸淡出高中的生活圈，甚至沒有特別抽空回去探望譚教官。我對他的了解其實少得可憐，只知道他是隨著部隊從大陸來台的單身軍人，一生未婚，沒有自己的家。然而，他那間簡樸的單身宿舍裡，竟有整面牆的書架，空氣中飄著淡淡書香；閒暇時，他喜歡靜靜坐在桌前畫畫。

回想附中三年，譚教官負責管理我們的服裝儀容，抓過我們過長的頭髮，也糾正過不合規定的喇叭褲。當年叛逆的我們，沒少躲著他、抱怨他。誰能想到，在那個攸關畢業的關鍵時刻，竟是他用一個神祕的微笑和一張藏在大信封裡的考卷，為我解開了困局。

多年以後，每當回想師大附中的歲月，我總會想起譚教官。他和其他教官或許只是那個年代高中校園裡不太起眼的身影，卻是我們這群躁動少年身邊沉默而堅定的守護者。他們以有形與無形的力量，默默陪伴我們跌跌撞撞地走向成年。

我永遠記得那個午後，譚教官站在教官室裡，對著我露出的微笑（見圖，作者王世雄提供）。