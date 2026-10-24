AI摘要 文章摘要整理： 作者退休後移居達拉斯，常在中國城採買與用餐，回顧老店與新店的變化，並從一餐一味中感受適應新生活的記憶與情懷。

二○一八年退休 後，我從密西西比州 搬到德州 達拉斯，開始與兒子同住。由於我們都偏愛東方飲食，因此常到當地的中國城購物、吃飯。對我們而言，中國城不只是採買亞洲食材的地方，也逐漸成為日常生活中不可或缺的一部分。

Good Fortune Supermarket是達拉斯中國城一帶頗具規模的亞洲食品超市，因此成了我們採買東方食材的首選。除了超市，隔壁的八十五度C麵包店，以及附近幾家餐館，包括供應中式飲茶的餐廳和越南麵食館，也都是我們經常光顧的地方。久而久之，這些店家幾乎成了生活中熟悉的風景。

大約十年前，我第一次從密西西比州來到達拉斯中國城時，曾光顧元祿餐廳（Genroku Sushi & Grill）。當時店裡兼做台式熱炒與日式料理，給我留下相當深刻的印象。我尤其喜歡他們的無骨三杯雞和炒海瓜子，至今仍記得那滋味。

有一次，我還特別詢問女服務員：「你們有沒有現蒸的活魚？」沒想到，她啼笑皆非地看著我，打趣地說：「你一定是從外州來的。」那時我才意識到，達拉斯中國城的餐館規模和選擇，確實不像亞特蘭大的中國城那麼豐富，尤其是對一個從外州來、又習慣吃中國菜的人而言，難免會有些期待上的落差。

時過境遷，元祿餐廳幾年前已轉手經營。可惜的是，依我後來的感受，無論手藝還是整體表現，已經沒有當年令我驚豔的感覺。

反觀一些老餐館，至今仍然屹立不搖。例如仁記（Jenn Chi），生意依然興旺，我特別喜歡他們的小籠包和素包，滋味樸實，卻十分耐吃，是我幾次光顧後仍會想念的味道。

麒麟閣（Kirin Court）的廣式臘味與飲茶，也令我回味無窮；他們的炒蛤蜊同樣別具特色。唯一讓我有些遺憾的是，有時蛤蜊吐沙不夠徹底，偶爾吃到沙粒，多少影響用餐的興致。

近年來，中國城一帶又陸續開了不少新餐館。今年，我也留意到一些新面孔，例如臥虎藏龍（Crouching Tiger Hidden Dragon Seafood & Sushi Buffet）。以我的口味來說，那裡的菜色與烹調手藝只能算是中規中矩。不過，或許因為價格相對親民，經常門庭若市。

回頭看看這些年來達拉斯中國城的變化，餐館有開有關，老店仍在，新店也不斷出現。對我而言，真正有趣的並不只是「哪一家最好吃」，而是每一家餐館、每一次用餐，都多少記錄了我退休後在達拉斯生活的一段時光。

從密西西比州搬到德州，從第一次踏進中國城時的新鮮感，到如今已熟悉哪一家的小籠包合口味、哪一家的飲茶值得再訪，飲食不知不覺成了我認識這座城市、適應退休生活的一種方式。

也許，所謂的「中國城之食」，吃的不只是味道，更是一種生活、一段記憶，以及人在異鄉尋找熟悉滋味時，那份難以言喻的情懷。