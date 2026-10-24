AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶童年隨被錯劃為右派的父親赴鞍山，途中受照顧並吃到一頓難忘的包子，這份溫暖與父愛成為終生記憶，也留下未能及時盡孝的遺憾。

爸爸一生中，只帶我外出旅行過一次，目的地是鞍山。那時的我還不到十歲，雖然時隔多年，我依然清楚記得，爸爸帶著我在一家包子鋪吃了一頓熱騰騰、香噴噴的包子。那份溫暖，至今仍留在我的記憶深處。

當時，爸爸被中共 政府錯劃為右派分子，全家被迫下放到中國東北海城地區一個極其偏遠的農村。那時的海城還是縣城，如今已發展為海城市。爸爸頂著右派的帽子，在大隊模型加工廠擔任技術指導。為了尋找更多加工業務，他與廠裡一名年輕人結伴前往鞍山。爸爸曾在那裡工作，還有一些老朋友，此行預計停留三天，住兩個晚上。恰好我放暑假，媽媽便讓爸爸帶我同行。這是我第一次跟爸爸出遠門，心裡既新鮮又興奮。

從村子出發，得步行約四十分鐘才能抵達公社的長途汽車站，再搭車前往海城，然後轉乘火車到鞍山。這一路轉車奔波，差不多大半天就過去了。

抵達鞍山時，正逢連日下雨。我們在火車站附近找了一家便宜的小旅店住下。客房裡擺著四、五張床，在上世紀七○年代中期，住客多半是進城找關係、辦事情的人。由於天雨，大家只能待在屋裡閒聊，抽菸、喝酒，整間屋子瀰漫著濃重的菸酒氣味。

晚上，我和爸爸擠在一張木板床上。我睡在裡側，爸爸睡在外側，用身體擋著我，免得我翻身時掉下床去。那時年紀小，只覺得有爸爸在身邊很安心，長大後才明白，那是父親對孩子無聲的呵護。

當時，我的左腳背被蚊子叮了一個包，因為反覆抓撓，傷口感染化膿。爸爸一時找不到合適的消炎藥，翻找客房裡一張三屜桌的抽屜時，意外發現幾包中藥「化毒散」，便拆開一包，將藥粉撒在我的傷口上。雖然有些疼，我還是忍住了。沒想到真起了作用，只是傷口癒合後，仍留下了一塊疤痕。

行程的最後一天，臨走前，爸爸說要帶我去一家包子鋪吃包子。他還對同行的年輕人說：「這家國營包子鋪是鞍山的老字號。我在這裡工作時，偶爾會去吃，很好吃還便宜。」聽爸爸這麼一說，那名年輕人也很想去嘗嘗。

於是，爸爸帶著我和那名年輕人搭公交車前往包子鋪。抵達時已過中午，排隊的人龍從店裡一直延伸到街上，到了街角還拐了一個彎。年輕人主動說他去排隊，爸爸便帶著我在擠滿顧客的餐廳裡找座位。

大約等了一個小時，熱氣騰騰的包子終於買到了，那時的我早已餓得前胸貼後背。包子的香氣撲鼻而來，每個都比我的手掌還大，表皮微微泛黃，餡料飽滿，油脂微微滲入麵皮，光看就令人垂涎。爸爸一共買了兩大盤，足有三十多個。同行的年輕人吃了一盤，我和爸爸分吃另一盤。

爸爸不斷叮囑我：「你多吃點，別餓著。」我大口大口地吃著剛出鍋不久的包子，爸爸卻一直坐在旁邊看著我。

直到我吃得差不多了，剩下幾個包子，爸爸才開始吃，沒吃幾個便笑著說：「我吃飽了，剩下的留著路上吃。」

那時家裡十分貧困，平日難得吃到這樣有油水的食物。我一口氣吃了不少，肚子撐得鼓鼓的，連走路都不敢走快。

五十多年過去了，那頓香噴噴的包子，依然縈繞在我的心頭。我至今清楚記得，自己一口接一口地吃著包子，爸爸坐在一旁，笑瞇瞇地看著我。那慈愛的眼神，至今仍深深烙印在我的腦海裡。

後來，全家從農村返回城市，生活也一天天好轉。我吃過各式各樣、不同餡料的包子，然而，無論用料多麼講究、味道多麼豐富，總覺得比不上當年鞍山那家國營包子鋪的美味。

然而，真正讓我難以釋懷的，是後來自己開始工作、有了薪水，卻從未請爸爸到餐館好好吃上一頓飯。哪怕只是陪他再吃一次包子，我也沒有做到。

如今，爸爸已過世多年。每當想起那頓熱騰騰的包子，我眼前總會浮現他坐在一旁、望著我微笑的模樣。這份未能及時盡孝的愧疚，將伴隨我一生，再也無法彌補。