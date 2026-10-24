AI摘要 文章摘要整理： 文章透過作者收藏壓艙甕的經歷，回顧其源自早年航海與先民渡海的歷史，並說明這些陶甕不僅是古物，更象徵人生中的安定與初心。

在那個年代，台灣正興起一股民俗文物收藏風潮。在本土收藏圈裡，我算是個逢「甕」必買的人。後來，家裡的院子實在容納不下，我才慢慢收斂，不再見甕就搬。

記得南陽汽車的張董也熱中收藏石獅子，別墅裡擺滿了石獅子。而我，卻獨鍾陶甕。

當年收藏陶甕，其實有一個很現實的原因：與其他民俗古物相比，陶甕相對便宜。但真正吸引我的，並不是它的價格，而是背後那段鮮少人知的歷史。

說起「壓艙甕」，如今已不是常見的名詞，但在台灣的歷史、民俗與建築文化中，卻有著特殊的意義。一般人對它不甚了解，其實，它與早年先民冒險渡過黑水溝、赴台謀生的歷史息息相關。

早年的台灣海峽風急浪高、暗流洶湧，因此有「黑水溝」之稱。古代商船往返中國大陸與台灣，去程多半載運建材、生活用品及各種貨物；回程若貨物不足，船身容易因重心不穩而劇烈搖晃，於是便在船艙底部放置石塊、磚塊、陶甕等重物作為「壓艙物」，以保持船身平衡。

部分商船將貨物運抵台灣後，留下的陶甕便成了當地百姓的生活器具，有些甚至被用來砌牆、築屋。鹿港著名的甕牆，便有一種說法認為，是利用商船留下的壓艙酒甕堆砌而成。

壓艙甕與客家人使用的醃菜甕、釀酒甕，在用途與形制上也有所不同。傳統醃菜甕、酒甕多用於儲存食物或釀酒，多半是窄口深腹，方便密封保存；壓艙甕多為粗陶製成，口徑較大，腹身渾圓厚實，方便裝卸。它們有的盛裝淡水，供船員航行途中飲用；有的裝著酒、食用油、醬料、鹽、穀物、白米等生活物資。樸實粗獷的外貌，沒有精巧的裝飾，卻承載著先民渡海求生的重量。

多年以前，一個不經意的午後，我到萬華拜訪呂姓朋友，他是一位插畫家，作品經常刊登在「皇冠」雜誌上。他住在家中的閣樓，進房前必須經過一處陰暗的半閣樓，屋頂木柵間透下的一束束光線，照在十幾只積滿灰塵、黑黝黝的陶甕上。當時我正在學陶，對陶器已有一些認識，一眼便看出，那些不是普通的陶罐。

我驚訝得有些結巴，問他：「哪來這麼多陶甕？」朋友不以為意地笑著說：「家裡放了一大堆，煩死了，又不知道有什麼用，還占地方。你喜歡就全部拿去，但要自己搬。」

聽他這麼一說，我心裡一陣狂喜。這些壓艙甕，長得憨厚、平實、粗獷，沒有討喜的外表，也沒有華麗的姿態。但我知道，它們或許曾陪伴一艘艘商船渡過黑水溝，走過驚濤駭浪，也見證了一代代先民為生活奮鬥的歲月。

早年的艋舺(萬華)，是淡水河流域重要的船舶停泊港口。這些陶甕也許就在那個年代被卸下，從此留在這片土地上。經過百年流轉，它們靜靜地待在艋舺，彷彿一直在等待一位真正認識它們的人。而我，也像是早已在等待與它們相遇。

後來移居紐約，我竟然還特地用貨櫃，把十幾只壓艙甕一起運了過去。姊姊笑我神經病：「哪有人千里迢迢搬這麼重的陶甕？」幾經波折，我又把它們運回台灣。如今，身邊還留著幾只陪伴自己（見圖，作者黃甦提供），其餘的仍放在姊姊家。姊姊好幾次問我：「送人好嗎？」我的回答始終只有一句：「NO。」

幾十年來，經歷生活的奔波與遷徙，這些陶甕早已不只是收藏，而是生命的一部分。不管別人說我玩物喪志也好，說我太過執著也罷，它們總是靜靜地站在人生的一個角落，不言不語地陪伴著我。

走過人生的千山萬水，我才慢慢明白，真正陪伴我的「壓艙甕」，其實不是陶甕本身。它象徵的不是金錢，也不是名利，而是心裡那份踏實，是歷經風雨之後依然不改的初心，也是歲月沉澱後仍願意守住的品格。

年歲漸長，我愈發體會到，每個人的生命裡，都需要一只屬於自己的「壓艙甕」。它不在於擁有多少，而在於內心是否安定；不在於背負多少，而是在風浪來襲時，依然能穩穩地守住自己。