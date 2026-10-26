那一束光──獻給愛振昇的人

AI摘要 文章摘要整理： 疫情期間，作者在舊金山拍下陽光灑落振昇身上的照片，振昇去世後，家人以此圖與小詩追思，寄託他如光般照拂眾人並安然回到天家。

二○二○年九月，新冠疫情 仍十分嚴峻，疫苗 尚未問世，治療藥物也未成熟。政府實施封城，振昇和我慣常光顧的理髮店被迫歇業，他開玩笑說，我的頭髮已經長得和耶穌基督一樣了，還叫我拍照留念。

當時，振昇已年過七十，屬於感染新冠病毒的高風險族群，我們哪裡也不敢去。幸好，當時舊金山 仍允許民眾在戶外保持社交距離、從事休閒活動。舊金山的「地之角」（Lands End）有一條風景優美、向公眾開放的步道，我們常去那裡走走，透透氣，舒展一下被禁錮的身心。

二○二○年九月二十五日，傍晚近六時，雨後初晴。我們走在步道上，我忽然看見陽光穿過樹林，透過空氣中細密的水滴，幻化成一道道光芒萬丈的光束，籠罩在振昇身上。他彷彿全身發光，尤其那頭長髮，在陽光下閃耀如金。我被眼前這奇妙的景象深深震撼，立即拿出手機，按下快門，捕捉了這令人難忘的瞬間（見圖，作者何美惠提供）。

疫情期間，振昇無法像往常一樣從事高強度的游泳運動。疫情過後，他的身體日漸消瘦，多病纏身，在今年八月四日離世。小女兒為追思會撰寫他的生平事蹟時，形容他像一道光。這句話讓我想起了這張舊照，於是翻遍舊檔案，終於把它找了出來。

看這舊照，撫今追昔，當年看到光束時的震撼又重現。我把這心情寫成這首中文小詩，女兒協助譯成英文，我們把它配上照片，印在程序表背面，獻給愛他的人：

像這束光，他照拂我們。（Like a ray of light, he shone upon us.）

向這束光，他走回天家。（Like a ray of light, he shone upon us.）

願這束光，常留你我心。（May his light forever fill our hearts.）

光照我們，光照這世界。（Shining on us, illuminating the world.）

追思會前一晚，從台灣趕來的小叔在照片上看到樹林的光圈形成一個微笑的、穿白袍的人影，正張手迎接他。經他指示，我也看到這異象。震驚過後，我悲痛不安的心情突然被一陣喜悅撫平。因為這照片告訴我，他已經被接回天家，將無病無痛了。