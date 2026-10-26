AI摘要 文章摘要整理： 作者以童年缺乏蘋果的記憶為起點，回顧在中國與美國吃蘋果、做蘋果派的經歷，最後在洛杉磯果園採果，體會蘋果帶來的樂趣與回憶。

最近幾周，洛杉磯 暑氣逼人，這周氣溫終於降了下來，可身上的懶勁並未隨暑氣一同消退，老公邀我登山，我便找理由推託，他漫不經心地說：「秋意漸濃，蘋果該紅了。登山後，再到山腳下的蘋果園轉轉，也不錯。」我彷彿聞到了滿樹蘋果的香氣，立刻像聞到食物的動物般，從洞穴裡鑽了出來。老公深知我對蘋果有特殊情結，知道怎樣才能把我誘出門。

我生長於安徽，那裡雖已不是「鳥不下蛋」的窮地方，但直到上世紀九○年代，對大多數人來說，「一天一個蘋果」仍是奢望。我記得，有一年，媽媽所在的黃梅戲劇團招收了一名學員。她嗓音平平，皮膚卻特別好，光潔得像蘋果。她來自盛產蘋果的山東，於是有人傳說，她的好皮膚是因為每天把山東蘋果當飯吃。

我回家問媽媽，傳言是否屬實。媽媽說：「也沒那麼誇張啦。不過她說，蘋果可以隨便吃，想吃多少就吃多少。」

每天捧著又大又紅的蘋果，想吃多少就吃多少，那是什麼滋味啊！光是想像，我便垂涎欲滴。

大學畢業後，我在農藥廠工作，終於嘗到了「想吃多少就吃多少」的滋味。當年，一家山東蘋果農場以蘋果抵償欠款，每名職工分到三十斤，我和同事們高興得像中了彩票。

我用自行車把蘋果拉回宿舍，打開紙箱，接連吃了兩個，心想，乾脆就以蘋果當晚餐吧。沒想到愈吃愈餓，幾乎虛脫，只好趕緊抓起零食往嘴裡塞。原來，以蘋果當飯並不好受。

我還想讓一百公里外的奶奶和父母也能盡情吃一次蘋果。第二天，我請假回家，背了大約二十斤蘋果。剩下的蘋果有些完好，有些已經腐爛，我捨不得丟掉，便削去腐爛的部分，先吃壞掉的，再吃好的。沒想到好蘋果也陸續變壞，我還沒吃完，便因胃痛進了醫院。醫師認為，我的胃炎可能與吃了過多腐爛的蘋果有關。

這番經歷並沒有減少我對蘋果的喜愛。我可以不吃西瓜、草莓或獼猴桃，卻不能一天不吃蘋果，否則總覺得少了點什麼。

三十年前，我初到美國，住在密西根州立大學的學生村。一天，湖南好友松江打來電話，興奮地喊道：「趕快去拿蘋果，就在洗衣房外面，帶上洗衣筐。」

我出門一看，村裡許多人提著籃子、筐子往洗衣房跑，我也一頭霧水地跟了過去。只見洗衣房外，靠牆堆著一座蘋果小山，都是剛從樹上摘下來的，大家喜笑顏開，忙著往筐裡裝。

我找到松江，問在哪裡付錢，她笑著說：「免費的，附近農場送來的。」我端著滿筐蘋果，感慨道，這簡直像共產主義啊！但想起當年吃蘋果吃壞胃的經歷，又忍不住擔心：「這麼多，怎麼吃得完？爛了怎麼辦？」

松江說：「到我家來，我教你做蘋果餡餅。」不久，我坐在松江家蘋果香氣四溢的客廳裡，一邊喝紅酒，一邊吃著編織成金黃籃子模樣的蘋果餡餅，驚喜地發現，原來蘋果還能這樣吃。

後來，我和老公也去那家農場摘過蘋果。園裡一排排大樹望不到盡頭，紅黃相間的果實掛滿枝頭，顆顆飽滿。當時蘋果很便宜，記得一元錢能買兩磅，我們高高興興地拎回兩大袋。

如今再去蘋果園，我怎能錯過？我想像著滿樹蘋果，特地拿出一個大背包，準備裝回滿滿一包又大又便宜的蘋果。

一早，我和老公開車約八十英里，來到聖貝納迪諾（San Bernardino Mountains）山區登山，我們四小時便走完九英里，隨即開車前往洛斯里奧斯農場（Los Rios Rancho）。

九月的周末，農場正舉辦「快樂蘋果季」，園裡人山人海，我們朝當天開放採摘的果園走去。一名戴著牛仔草帽、穿著牛仔靴和紅白格子裙的女士，提著一袋蘋果慢悠悠地走出來。我問她蘋果多少錢一磅，她說：「四塊五一磅，我這袋就花了十三塊多。」

這麼貴！竟是超市價格的三倍。看她袋裡的蘋果個頭不大、品相也普通，我不禁納悶。老公開玩笑說：「自己摘蘋果的勞動價值哪去了？」女士驕傲地回答：「這是我摘的。」她特別強調了「我」字。

果園裡，人們忙著摘蘋果、拍照片，大多是帶著年幼孩子的年輕夫妻。這裡的蘋果樹與密西根州的很不一樣，密西根的樹已長成多年，這裡的樹卻只有兩三年樹齡，枝幹不高，果實也小，像孩子的拳頭。枝頭掛滿青蘋果，樹下也散落著不少落果。

我看見一個小女孩踮起腳尖，舉著長柄採摘器去採樹上的蘋果，讓我想起小時候站在樹下，用竹竿和網兜捕知了的情景。她終於摘到一個，蘋果落進採摘器頂端的小籃子裡，女孩咯咯地笑了。

「喲，你看媽媽找到一個大蘋果！」身後一個父親說。男孩立刻跑向媽媽，急切地問：「哪裡？哪裡？」瞪大眼睛四處尋找。

我這才了解，摘蘋果的樂趣不只是採摘，更在於尋找：在一堆小蘋果中，發現一個比較大的，便像找到寶藏一般。

我和老公也學著孩子們，開始四處尋找。我在樹梢看見一個稍大的蘋果，老公仗著個子高，幫我摘了下來，卻也搖落了兩三個。

精明的老公立刻算起帳來：「摘一個，掉三個，等於四個蘋果四塊五，難怪這裡的蘋果貴。」

我們一棵棵樹地找，最後摘了小小一袋蘋果，卻也體會到孩子般的成就感。我終於明白，那名女士為什麼特別強調「我」字了，因為那是「我摘的」。

大家到出口結帳，臉上都掛著滿足的笑容。原來，這座果園賣的不只是蘋果，更是尋找和採摘的體驗。袋裡那些不起眼的蘋果，明天可能變成蘋果餡餅、烤蘋果片，也可能就這樣吃掉，不論怎麼吃，它們都承載著這一天的美好回憶。

回到家時，天色已近黃昏。我又餓又累，卻顧不上休息，立刻衝進廚房，迫不及待地想嘗嘗「我們摘的」蘋果。我洗淨一顆青蘋果，切成兩半，一半給老公，一半留給自己。我們各咬一口，嚼了嚼，異口同聲地說：「真甜。」

老公意猶未盡：「再吃一個吧。」「不行。」我趕緊攔住他，「空腹吃蘋果，愈吃愈餓。」說完，我們相視而笑。