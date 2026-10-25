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封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

公筷公匙上陣 讓幽門桿菌下桌 聚餐更安心

摔跤記

王定華
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AI摘要

文章摘要整理：

88歲長者因多次跌倒撞頭而住院治療，並在復健與健身訓練後重拾行走能力，最終以完成阿拉斯加郵輪旅程作為重生見證。

人老了，尤其是八十歲以上，最怕跌倒，輕則骨折臥床，重則危及生命。去年三個月內，我連續跌倒三次，而且每次都撞到頭部。經歷一番生死考驗後，我深感有必要寫下這段經歷，供同齡朋友參考。

我今年八十八歲，兩年前搬進養老院，生活起居有人照顧。由於患有高血壓及心律不整，每天必須服藥，其中包括預防血栓的抗凝血藥物。這類藥物可能增加出血風險，一旦跌倒撞傷頭部，即使外表沒有傷口，也不能掉以輕心。

去年二月的一個早晨，我服完降血壓藥後，半躺在沙發上看電視。約一小時後，我起身到廚房喝水，突然失去知覺，右側頭部撞上飯桌邊緣。醒來時，我發現自己倒在椅子旁，頭部受了傷，但沒有外出血。

當時我缺乏經驗，以為休息一晚便會好轉。隔天早晨，頭部仍不舒服，恰好護士前來量血壓，我告訴她跌倒的經過，她立即要我躺下不要亂動，並叫救護車將我送往急診。經檢查，醫師發現我有顱內出血，必須先控制出血，否則可能危及生命。

治療後，電腦斷層掃描顯示出血已停止。隨後，醫師在我的頭骨上鑽了三個孔，引流顱內積血。當晚，我突然出現牙床上下顫抖、無法控制的情況，護士趕緊處理，症狀才逐漸停止。醫療人員懷疑這是術後的癲癇樣發作，需要進一步觀察。

事後，醫師認為，這次昏倒可能與血壓過低有關。此後我才明白，年長者突然失去平衡或意識，絕不能只當作普通跌倒。

我在醫院住了五個星期，體重從一百六十磅降至一百三十二磅，肌肉嚴重流失，無法行走，只能坐輪椅。幸好養老院設有專業護理中心，我先在那裡接受照護，病情稍有改善後，再轉到生活照護區，開始復健、重新學習走路。一個月後，我終於回到原來的獨立生活區。從第一次跌倒算起，整整花了兩個半月。

我以為自己已經康復，便開始使用助行器練習走路。沒想到，有一天坐在地毯上穿鞋時，身體突然失去平衡，向後倒下，後腦撞上咖啡桌。這次我記取教訓，立即請護士叫救護車。到了急診室，熟悉的護士們看見我，竟笑著說：「歡迎回來。」讓我尷尬得不知如何回答。幸好，電腦斷層檢查沒有發現顱內出血，住院觀察一晚後便出院了。

沒想到，一星期後，我推著裝有洗淨衣物的小車回住處，又突然失去平衡，向前跌倒，左額頭撞上地毯，只見紅腫、沒有流血，我判斷不會有大問題，這次沒有去醫院。

三次跌倒讓我心有餘悸。為了避免重蹈覆轍，我決定積極復健，恢復腿部肌力與身體平衡。養老院有設備完善的健身房，我便每天早晨前往運動一小時。

為了鼓勵自己，我還訂下一個目標：恢復體力後，與妻子及小兒一家搭乘郵輪到阿拉斯加旅行。今年六月初，我的體重已恢復到一百五十五磅左右，也能慢慢行走，終於如願完成這趟愉快的旅程。

健身房主管看到我的轉變，深受感動，特別在養老院的院刊上撰文，鼓勵住戶積極運動。她寫道，一年前，我因健康問題而體重驟減，頻繁跌倒、屢次進出醫院；經過休養後，我決心改變生活，每天到健身房鍛鍊。如今不但恢復體力與體重，還能準備搭乘郵輪前往阿拉斯加，慶祝八十八歲生日。她以我的經歷勉勵大家：持之以恆、勇氣與承諾，能為人生帶來改變。

精華 FAQ

  • 他在服用降血壓藥後突然失去知覺，右側頭部撞上飯桌，外表雖無明顯流血，卻被診斷出顱內出血，後來還接受鑽孔引流積血的治療。

  • 因為他本身有高血壓、心律不整，還服用抗凝血藥物，這些因素都會增加出血風險。即使頭部沒有外傷，腦內也可能已有嚴重出血。

  • 在醫院與養老院治療後，他決定積極復健，每天到健身房運動1小時，逐步恢復肌力與平衡，體重也回升，最後順利搭郵輪前往阿拉斯加。

養老院 高血壓

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