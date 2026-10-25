AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶1985年赴泰旅遊，從觀賞人妖秀、聽見國語歌的感動，到與人妖皇后合影付費留念，串起一段難忘的異國旅程。

近日讀到一篇介紹泰國 之旅、提及觀賞人妖秀的文章，塵封多年的記憶忽然被喚醒。那是一九八五年，當時台灣各家旅行社經常把觀賞人妖秀列為泰國旅遊的宣傳賣點之一，出於好奇，我也和同事一起報名參加了旅行團，想親眼看看這種在當時頗具異國特色的表演。

飛機抵達曼谷國際機場後，接待我們的導遊便在遊覽車上向團員介紹接下來四天的行程：除了遊覽當地景點、品嘗泰國美食，最後一天還安排前往芭達雅（Pattaya）海灘，體驗緊張刺激的水上活動，並觀賞當地著名的人妖秀。對當年的我們而言，這些都是新鮮的體驗，大家一路上興致勃勃，對即將展開的旅程充滿期待。

人妖秀的節目以歌唱和舞蹈為主，演出者盛裝登場，隨著音樂翩翩起舞，舞台氣氛熱鬧非凡。令我意外的是，表演者得知觀眾中有來自台灣的遊客，特別穿插了幾首當時在台灣流行的國語歌曲。

當熟悉的旋律在異國舞台上響起，我一時竟有些恍惚，那原本只是耳熟能詳的歌曲，此刻聽來卻格外親切。我忍不住輕聲跟著哼唱，唱著唱著，眼淚竟不知不覺流了下來。身處陌生的國度，耳邊忽然傳來熟悉的語言與歌聲，那種意外的驚喜，直到今天回想起來，仍難以言喻。

人妖秀結束後，參與演出的表演者站在劇院門口，表面上是為觀眾送行，實際上也希望藉由合照賺取額外收入。經導遊介紹，我得知其中穿紅色旗袍的表演者，被稱為「人妖皇后」，遊客若想與她們合照，每次須付十泰銖。

我心想，這樣的機會難得，錯過了便不知何時才能再遇上。身上恰好還剩下一些泰銖，便和同行的同事走上前去，請人妖皇后與我們合影，也順勢邀請站在「她」身旁的另一名表演者一同入鏡。最後，由導遊替我們拍下了這張我收藏至今的照片（見圖，作者姜若美提供），成了那趟旅程的珍貴紀念。

隨著人妖秀落幕，我們的四天泰國之旅也接近尾聲。一路上玩得開心、吃得歡心、住得安心，為這趟旅程畫下了圓滿的句點。