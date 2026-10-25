AI摘要 文章摘要整理： 作者在西雅圖因舊信封脫膠、領藥程序繁瑣而奔波，並與鄰居回想台灣與老家的便利人情，感嘆異鄉制度冷硬、故土溫情難忘。

八月到了尾聲，按老家的節氣算，已近處暑與白露交接之時。西雅圖 早晚的風已有幾分寒意，過去一個星期，這裡的太陽總是懶洋洋的，非要捱到下午一兩點，才肯從厚重的雲層裡撕開一道縫，漏下幾縷蒼白的光。那天風勢稍強，天色總算明朗了些。然而，久居西雅圖的人都知道，若沒有一場痛快的透雨洗刷，天空總像隔著一層擦不乾淨的毛玻璃，亮得不徹底，藍得也不透明。

早上九點半，趁著天氣尚可，我揣上一封裝著重要支票的信件出了門。平日寄信，普通字條、帳單放進自家庭院門口的信箱，豎起紅色小旗，郵差經過時便會取走。唯獨事關錢財的支票，非得親自走一趟郵局，看著信件投進大廳的郵筒，才覺得踏實。

到了大廳，我捏著信封正準備投遞，手指無意間擦過封口，心裡猛地一沉：封口竟翹起一道縫，原有的背膠早已乾涸，根本沒有黏牢。裡頭裝著支票，萬一在郵寄途中散開，後果不堪設想。

這疊信封在家裡抽屜深處躺了十幾年，我們閩南人講究惜物，老話說：「大富由天，小富由儉。」每逢年節清理房間，翻出這些發黃的舊信封，我總幾度下定決心扔掉，臨了卻又捨不得，於是從廢紙堆裡撿回來，拍拍灰塵，再塞進抽屜。家中許多舊物，都是這樣扔了又撿、撿了又留。誰知十幾年過去，歲月竟悄悄抽乾了信封上的膠水。

情急之下，我走到櫃檯，想借一點膠水或半寸膠帶應急。櫃檯後的小姐掛著職業微笑，隔著玻璃聳聳肩，客氣地說：「抱歉，先生，我們不提供膠水或膠帶，需要的話，可以到旁邊的零售貨架購買。」

笑容溫和，規矩卻不容商量。以前寄大件郵件，偶爾遇上封口裂開，想借一小段膠帶，也得到過同樣的答覆，多一滴膠、半寸帶，都得自己掏錢買。我只好走出郵局，四處尋找商店。異鄉街頭沒有老家那種賣紙張筆墨的小店，最後只得走進一家五金店，花了六美元買下一瓶非文具用途的粗重工業膠水。

捏著膠水，我忍不住苦笑。本想省下一個信封，十幾年來扔了又撿、撿了又留，到頭來卻花下足以買幾十個新信封的錢。這大概就是遊子在海外生活的荒誕：我們帶著舊日農耕社會的惜物習慣，卻常在異邦一板一眼的規矩與商業邏輯面前，付出意想不到的代價。好不容易用膠水把信封封牢，我才終於將支票投進郵筒。

接著，我轉往社區診所領取常備藥。上周六，我已在診所系統留言，對方也回覆確認了藥品清單。按照往常的經驗，取藥當天最好再打電話核對一次，但見系統已有確認，我便省略了這一步。誰知到了窗口，藥師查過電腦，卻表示藥品尚未備妥，並指示我到前面的窗口重新排隊。

等候時，我猜想，或許是診所人手有限，又擔心病人預約後沒有前來，預先分裝的藥品還得重新處理，所以才要求再次確認。這種做法雖有其考量，對病人而言，卻難免多了一道麻煩。尤其診所周末休息，領藥更得配合有限的營業時間。

兜轉了大半個上午，我拿著藥回到家門口，恰好遇見鄰居老陳。他今年六十歲，從台南搬來西雅圖。對我而言，家鄉話是閩南話；對他而言，則是台語。雖然稱呼不同，腔調也略有差異，一開口，彼此仍有一種說不出的親切。

聽我說完買膠水、領藥的曲折，他先是一愣，隨即撫掌大笑。「在台灣，哪裡會有這種麻煩事。」他說，台灣許多郵局的書寫桌上，常備著漿糊、膠帶、剪刀，老花鏡都掛著兩三副；信封開了口，工作人員有時也會順手幫忙貼好，哪用得著花六美元買一整瓶膠水？

這番話也勾起我的記憶。我告訴老陳，在大陸老家，郵局裡常有一張公用長桌，桌上放著漿糊、剪刀和印泥。寄信時，用竹籤挑一點漿糊抹勻便好；包裹捆得不牢，工作人員有時也會幫忙補上膠帶。「那是公家給老百姓預備的方便，誰會為了一點漿糊、半寸膠紙去跟老百姓算帳？」

談到領藥，老陳又說，台灣領慢性病藥相當方便，許多社區藥局都能提供服務，藥師還會仔細交代服藥時間。相比之下，在這裡領藥，電話留言、再次確認，少一步都可能白跑一趟。

老陳抽出一根菸，望著遠處的街景悠悠地說，他們小時候在台灣，長輩也是這樣惜物，一疊信封收藏十幾年捨不得丟是常有的事。老輩人講「人情義理」，可到了大洋這頭，一切都是冰冷冷、硬邦邦的「制度」。

我們站在院門前聊了許久，兩個老人對著一瓶膠水、一疊舊信封和幾罐藥唏噓良久。其實我們都明白，這並不單是一瓶膠水或者幾個窗口的爭執。制度自有它的理由，但對我們這一代人而言，節儉惜物、體恤他人，早已成為生活的一部分。漂泊半生，落腳異鄉，這些習慣偶爾與眼前的規矩碰撞，難免生出幾分無奈，也讓人更加想念故土的人情。

正午的陽光升高了，把兩人的影子短短地映在地面上。抬頭望天，西雅圖的天空依然隔著一層灰白，沒有透雨洗刷，總顯得不夠澄澈。

重要的信終究寄出了，常備藥也終於領齊，生活裡的磕碰不會因此消失，但日子仍得繼續。告別老陳，我踩著微溫的秋陽，安安穩穩地推開了家門。