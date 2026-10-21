AI摘要 文章摘要整理： 本文追憶中正理工學院的楊輔導長，以理服人的教誨、應對學生提問的學識與風度，以及合唱《老兵》時流露的深厚情感，令作者至今難忘。

一九六六年，我十八歲，考進中正理工學院，當時校址在台北市新生南路。我們是第三十一期，共有四百多人，分屬學生第五、第六兩大隊。我在第六大隊，隊長是丁松貞中校，輔導長是楊金龍少校。隊長管行為，輔導長管思想，兩人各司其職。

那時台灣仍處於戒嚴時期，軍中尤其重視思想教育，嚴防共產思想滲透。學生們年輕識淺，思想尚未成熟，要管好這群血氣方剛的年輕人，並不容易，因此楊輔導長肩負著重大的責任。

楊輔導長比我們年長十多歲。一般人印象中的軍人，往往是個大老粗，他卻文質彬彬，五官端正，身材修長，與人們對軍人的刻板印象大不相同。

他在大陸時，響應蔣中正總統「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」的號召，投筆從戎，加入青年軍。來台後，他畢業於政工幹校，受過完整的教育，又有豐富的歷練，既有知識，也有學問。面對我們這群年輕學生，他自有一套方法。

他的管教原則是以理服人。學生做錯事，或觀念有所偏差，他不會一味訓斥，而是把人請到輔導長室，耐心長談，從更高、更廣的角度分析問題、據理辯論，直到對方心悅誠服，願意接受他的指導為止。

他第一次讓同學佩服，是在一次「榮團會」上。

「榮團會」是軍中推動榮譽教育、凝聚團隊精神的會議，每周舉行一次，由輔導長主持。那次會議，他先宣導政令，接著讓同學提出生活上或思想上的疑問。

我們班的羅同學喜歡讀書，知識豐富，尤其熱中研讀戰史，對國共內戰各場戰役的經過相當熟悉。他第一個舉手發問：「我們從小就被教導，國軍自北伐、抗戰到剿匪，攻無不克，戰無不勝。可是，為什麼到了國共內戰，從東北四平戰役，到遼瀋戰役、徐蚌會戰，再到上海戰役，幾乎節節失利，最後只能退守台灣？」

這個問題問得太尖銳，話音剛落，全場頓時安靜下來，氣氛凍結。同學們睜大眼睛，豎起耳朵，都等著聽楊輔導長如何回答。

他不慌不忙地說：「這位同學問得好，可見你對國共戰爭的歷史很有研究。」楊輔導長沒有急著回答問題，而是先肯定羅同學的求知精神，也緩和了現場緊張的氣氛。這正是他的高明之處。

接著，他說：「你提到的每一場戰役，勝敗背後都有錯綜複雜的原因，一時說不完，暫且不談。有機會，我們可以一起研究。」

他跳過了讓人尷尬的國共各場戰役的批評，沒有直接評論各場戰役的得失，而是把問題留待日後深入探討。隨後，他引述唐代李筌「太白陰經」中的一句話：「善師者不陣，善陣者不戰，善戰者不敗，善敗者不亡。」並特別強調最後一句：「能夠戰敗而不滅亡，到了台灣仍圖復興，在我們的歷史觀裡，只有蔣總統做到了。」

這番話既引經據典，又把歷史問題轉向如何面對失敗、保存實力的思考。同學們聽了，紛紛點頭，對他的學識與應對之道深感佩服。楊輔導長以理服人的作風，逐漸贏得了同學們的敬重。

有一次，同樣是在榮團會上，有同學抱怨丁隊長動輒處罰犯錯的學生，甚至禁足、關禁閉，讓大家心生畏懼。楊輔導長聽後，回答了一句令人印象深刻的話：「你們都是小老虎，沒有一隻大老虎鎮住，還不反了天？」

接著，他解釋道：「隊長對你們嚴厲，是為了你們好。能受令而後能令人，能經得起磨練，才能擔當大任。將來你們都是軍中的棟梁，不要妄自菲薄。」這番話既有威嚴，也有勉勵，讓原本心存不平的同學逐漸釋懷。

我讀二年級時，學校遷往桃園員樹林，可惜楊輔導長沒有隨校遷移。他在台北主持最後一次榮團會時，對同學說：「我留給大家一份禮物，就是我們一起合唱『老兵』這首歌。」他頓了頓，又說：「這首歌要一面踏步、一面唱，才有精神。來，全體起立。」

命令一下，教室裡的同學立刻整齊地站了起來。「一、二、一、二」他打著拍子，調整大家的步伐。「唰唰唰」整齊的腳步聲在地板上響起。他又喊道：「一、二、一、二，再踏重一點。」隨著步伐愈來愈有力，原本清脆的腳步聲漸漸化為轟然巨響，四百多名同學的步伐整齊一致，震動著整個會場。

「預備……唱。」輔導長一聲令下，大家放聲唱起：「飄揚的旗幟，嘹亮的號角，戰鬥的行列是他快樂的家……」霎時間，嘹亮的歌聲伴著如雷的腳步聲，在大禮堂裡迴盪。唱到「一心一意捍衛著祖國，更把生命獻給了它」時，這些歌詞彷彿道出了我們從軍的誓言，輔導長和同學們都唱得動容。

接著唱到「道不完南征北伐的往事，數不盡一身光榮的瘡疤」，歌詞似乎觸動了輔導長內心深處的情感，他的眼中泛起淚光。最後一句「哪怕白了少年頭，報國的心意就像一朵不凋零的鮮花」，更唱出了他的心聲。他再也抑制不住情緒，聲音逐漸哽咽，唱到後來，已是斷斷續續，幾乎無法繼續。

那一刻，我們看到的，不再只是一位平日嚴謹、理性的輔導長，更是一位對軍旅生涯懷有深厚感情、對國家抱持赤誠之心的長者。

軍校四年，我們一點一滴地成長，從不諳世事的少年，逐漸成為肩負保家衛國責任的軍人。畢業後，我們之所以能夠承擔軍人的職責，與隊長和輔導長在校期間的教誨密不可分。

星移斗轉，如今我已年屆八十。退休後，雖然享受著歲月靜好的生活，卻時常懷念起在軍校時的楊輔導長，也忘不了那次大家一起唱「老兵」那首歌，唱得淚痕滿面的情景。