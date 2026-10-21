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母親與軍裝

小悶
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AI摘要

文章摘要整理：

作者回憶母親在新冠疫情中離世、自己未能見最後一面，並透過一張母親穿著舊軍裝的照片，訴說母愛長存與深切思念。

前幾天整理相冊，看到一張母親身穿軍裝、滿足地微笑的照片（見圖，作者小悶提供），心中百感交集，既悲傷，又甜蜜。

悲，是因為二○二○年，九十二歲的母親終究沒能抵擋住來勢洶洶的新冠病毒，遺憾地離開了我們。當時航班停飛，遠在大洋彼岸的我，既沒能回家陪伴母親，甚至連最後一面都沒能見上。那份悔恨、悲傷與痛楚，至今仍深深留在心底。「母親」二字，幾乎成了我不敢觸碰的傷口，一碰就心痛，眼淚便如決堤的洪水，止也止不住。

甜，是因為母親的愛始終如影隨形，無時無刻不在溫暖著我。

自從讀高中，我便離開家，離開母親。為了自己的前程，我一路埋頭苦幹，從高考、工作、升職，到成家、出國……母女相聚的時間少之又少。好不容易回一趟老家，多半也是為了辦事，總是來去匆匆，辦完事情便倒頭睡去。

母親卻總是捨不得打擾我。她會輕輕撩開蚊帳，靜靜站在床邊，心疼地看著熟睡的女兒。站累了，看夠了，才又輕輕放下蚊帳，轉身到廚房為我準備飯菜，然後坐在飯桌旁，滿懷期待地等著心愛的閨女醒來，好好吃上一頓。

移民國外後，我與母親見面的機會更少了，而她對女兒的牽掛與思念，也愈發深切。母親平日暈車，哪裡都不敢去，卻有一次讓父親陪著，不顧舟車勞頓，特地跑到我在省城的住處，把我留下的東西一樣不落地帶回老家。

從此，母親廚房裡用的、身上穿的，許多都換成了我的舊物。彷彿只有這樣，才能稍稍慰藉她思念女兒的心。

照片中，母親身上穿的這件軍裝，是我讀高中和大學時最常穿的外套。一年四季，除了夏天，幾乎都靠它禦寒。它合身、時髦，不易起皺，也不褪色，在上世紀六○年代末至八○年代，這類軍裝式外套曾是相當流行的穿著。

聽說這件衣服也是母親的最愛。於是，父親特地為她拍下這張照片，留下紀念。

如今再看照片，我想，當年她穿著我的舊衣，只是想離我更近一些。母親雖已遠去，那份愛卻從未離開。

精華 FAQ

  • 作者整理相冊時看到母親穿軍裝微笑的照片，心中百感交集，既因母親離世而悲傷，也因母愛仍在而感到甜蜜與溫暖。

  • 因為母親非常思念遠在外地的女兒，便把女兒留下的東西帶回家，連廚房用品和身上穿的衣物都盡量換成舊物，藉此感覺與女兒更接近。

  • 照片不只是母親穿舊衣的紀念，也象徵她想靠近女兒的心意，整篇文章則以這張照片串起疫情離別、母女深情與母愛不曾消失的主題。

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