AI摘要 文章摘要整理： 青龍山營房位於南京湯山，曾為華東軍區炮兵司令部與炮兵第12師駐地，建築堅固、配置完善，作者回憶其軍旅歲月與地方歷史交錯的景象。

出南京中山門，有一條柏油馬路，修建於上世紀三○年代。據說，當年在南京城區以外，這樣的道路並不多見，民間傳說，這條路是專為宋美齡前往湯山泡溫泉而修建的。全路長約三十公里，路面狹窄，兩輛車交會時相當勉強，到了湯山鎮西北端便戛然而止。路的終點南側，是一座戒備森嚴的大院，據說可能是國民黨 高級官員的別墅區；北側則沿著山坡向上延伸，便是青龍山營房。

湯山鎮北面，有一條東西走向的山脈，最高處不到百米。山上到處是風化的石塊，植被稀疏，顯得荒涼。青龍山營房，就是在這條山脈的南坡上開闢出來的。

營房分為上下兩個區域，上區約有二十幾畝，地勢略有傾斜；下區則只有兩畝左右。從下區東南角往下走二、三十步，便是柏油馬路。兩個區域相距約百米，以一條塊石鋪成的道路相連，路面足以通行卡車。然而，由於兩地相差十多米，騎自行車上坡十分吃力，通常只能推著走。

上區中央是一座三層大樓，在當時的軍營建築中，算得上相當氣派。每層樓高約三米，鋪著木地板，每間辦公室都有洗手池。屋頂是平頂，鋪著柏油和碎石。我曾經在屋頂那道一尺多高的女兒牆上行走，練習平衡。如今想起來，仍覺得後怕。

一九五二年二月以前，華東軍區炮兵司令部這個軍級單位駐在此處。同年六月以後，由炮兵第十二師接防，司令部和政治部的各個科室都設在這座大樓裡。炮兵第十二師是由原步兵第一○○師改編而成的。當時部隊駐在青島即墨，後來從即墨出發，乘火車抵達龍潭。我們曾背負全部行囊，頂著中午火辣辣的太陽，從龍潭一路步行到青龍山營房。

大樓東南方有幾幢軍官宿舍，建築條件似乎比一般宿舍好一些。後勤、交通運輸和警衛等部門，則住在大樓後方。西側還有一大片已經平整的空地，似預留了擴建的空間。

下區建有四、五幢獨立的小平房，應是長官們的住所；另外還有一幢獨立的大房子，原先大概是作為俱樂部使用的。房子面積約有五、六十平方米，鋪著木地板，還設有衛生間。

這片建築群的牆體都不是用磚砌成，而是以石塊層層疊砌，厚重而堅固。首長們的住房，我沒有進去過，只從外面看過，房子似乎不大，或許原本只是供長官個人休息使用。

炮兵第十二師副政委杜季偉住在俱樂部東側。據我所知，他與電影「鐵道游擊隊」中政委形象的原型有關，他家裡的保母常在門外淘米洗菜，有時也抱著嬰兒在門口走動。從外面看來，屋內空間似乎相當侷促。

從下區沿坡道往下走三、四十米，就是柏油馬路。馬路斜對面，便是那座封閉的大院，院牆外有一條一米多寬的水溝，溫泉水由東向西流淌。常有人在溝邊殺雞宰鴨，從溝裡舀起熱水，燙雞拔毛。由此看來，溫泉水源應在東側不遠處，而且水溫相當高。

近年來，我曾想查明青龍山營房的歷史。有人說，這裡的建築是上世紀三○年代由德國軍事專家設計的，德國專家曾經住在這裡。可以確定的是，在此後的二十多年裡，這裡曾有重要的軍事機構進駐。但我仍未能查到完整的資料。

青龍山營房，是我軍旅生涯中住過的最好的營房。它布局合理、結構堅固、設施齊全，給我留下了極深刻的印象。雖然我只在這裡住了幾個月，便離開湯山，被派往其他部隊，但七十多年過去了，當年的營房、道路、樓房和山坡，仍歷歷在目。