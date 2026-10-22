AI摘要 文章摘要整理： 本文以「內褲」回顧戰後台灣物資匱乏的童年記憶，並透過郭台銘的話，連結貧窮經驗、經濟起飛與真正富有的意義。

幾年前，我曾在報紙上看到郭台銘 說過一句很有意思的話：「有錢，就像穿內褲，有穿就好，不必逢人就說。」一般人聽來，或許只覺得這是嘲諷炫富的幽默比喻；對我這一代人而言，這句話卻勾起了五、六○年代物資匱乏的童年記憶。那時候，一條小小的內褲，不是人人都有的日常用品，背後竟藏著貧窮的無奈與生活的辛酸，甚至成了貧富差距的一種象徵。

我出生於戰後，父母剛撤退來台灣時，許多外省家庭的生活幾乎從零開始，用俗話說，就是「馬勺敲鍋蓋，窮得響叮噹。」當時，不少軍警公教家庭和農村家庭的男童，平日穿的就是一條棉布長褲或短褲，根本沒有內褲、外褲之分。衣服講究「新三年，舊三年，縫縫補補又三年」，穿小了還得留給弟妹。

對許多家庭而言，吃飽飯、上得起學才是頭等大事；至於內褲這種東西，恐怕還得往後排上好幾名。

上了小學，就得穿制服。回家後，脫下必須珍惜的制服，換上另一條短褲，便可以跑到街頭巷尾、河邊田間玩耍，有些孩子還得幫忙放牛。

我讀小學二年級時，班上有個成績很好的農家子弟，常和我一起玩。跟著他，我也學了一身本領，知道如何踩住牛後腿的膝蓋部位，俐落地翻上牛背。那時候，孩子們的生活雖然清苦，卻也自有一番野趣。

到了小學四年級，擔任公務員的父親調職，我從屏東轉到高雄。公家宿舍附近，不少小男孩穿著麵粉袋改縫的短褲，有些孩子蹲在地上打彈珠，屁股翹得老高，遠遠望去，褲子上的「二十二公斤裝」、「中美合作握手」，以及中、美國旗等圖樣，清清楚楚，一覽無遺，也算是開了眼界。你說，那些花花綠綠的褲子，究竟算內褲，還是外褲呢？

相較之下，有些經營雜貨店或做小生意的家庭，經濟條件相對寬裕，孩子也因此成了同伴眼中的「有錢人」。我至今還記得，小孩子之間竟會拿內褲來炫耀，有人故意拉開褲腰，得意地說：「你看，我有穿內褲。」

在那個年代，一條內褲竟能成為家庭經濟條件的標記，也成了孩子們彼此較勁的資本。今天回想起來，實在令人啼笑皆非。

隨著台灣經濟起飛、生活條件逐漸改善，內褲早已從某些家庭眼中的奢侈品，變成人人習以為常的日常用品。

今天的孩子很難想像，上一代人竟曾為了一條小小的內褲感到自豪，甚至把它當成身分與地位的象徵。

郭台銘出身警察家庭，他曾回憶小時候因為家裡窮、買不起新衣服，只能穿著開襠褲長大。郭台銘後來多次登上台灣首富，當年那句「內褲說」，倒讓我聯想到另一層意思。年輕時努力追求財富，或許是因為深知貧窮的滋味不好受；等到事業有成，才體會真正的富足，不只是擁有多少財產，更在於懂得如何運用財富，以及是否有不炫耀的修養、肯與他人分享的胸襟。能把這份體會化為實際行動，遠比單純累積財富更可貴。

商場上常說：「心胸有多大，生意就有多大。」若把這句話放在人生裡來看，或許還可以再加上一句：真正的富有，不在於讓多少人知道你有錢，而在於你能為多少人帶來益處。