AI摘要 文章摘要整理： 文章藉撣子、臉盆架與芭蕉扇三樣老物件，回顧50、60年代北京胡同生活，並感嘆城市變遷讓它們成為一代人的舊時光記憶。

回首往事，家裡過去用過的三樣東西，至今仍讓我記憶猶新：一樣是用來撣去衣服上灰土的撣子，另外兩樣，則是那時家家戶戶都用過的臉盆架和芭蕉扇。

其實，這三樣東西不只我熟悉，經歷過上世紀五○年代的人，大概也都不陌生。

只不過，我對它們的印象格外深刻，尤其是撣子，我不僅用它撣過衣服，還挨過它的「打」。

那是上世紀六○年代的北京，胡同裡還有不少土路，沒有全面鋪上瀝青，一颳風，塵土便隨風飛揚。我們這些男孩子又特別貪玩，不是和小夥伴追逐打鬧，就是貼著牆根玩耍，衣服很少有乾淨的時候。

每天玩夠了回家，當醫師的父親一看見我，總是氣不打一處來。他要我先站在院子裡，把衣服上的土和灰撣乾淨，才能進屋。可我撣衣服，總是隨便揮上兩三下便算了事，講衛生、愛乾淨的父親哪裡看得過去？他索性接過撣子，親自替我撣，從上身到下身，從前面到後面，仔仔細細撣個遍，直到滿意了，才放我進屋。

鄰居家有個姐姐，也十分愛乾淨。她看我們父子倆每天進屋前用撣子除塵，覺得既管用又方便，便請擅長木工的父親也做了一把。從此，她每天回家進門前，也照樣把自己上上下下、前前後後撣個乾淨。

有一次，她和我父親幾乎同時回家，兩人都站在自家門前，手裡拿著撣子，又抽又撣。我在旁邊看著，忍不住直想笑。

其實，我家用的這種撣子，當年商店裡就有賣，構造很簡單：一根圓木棍，表面刷了漆，一端削出一道凹槽，套上一塊粗布，再用細繩綁緊。使用時握住木柄揮動，便能利用布頭拍打衣服，把灰土撣落。

同樣讓我印象深刻的，還有臉盆架。上世紀六、七○年代，北京居民大多住在胡同大雜院的平房裡，屋內通常沒有自來水管線，也沒有洗手台，只能到院子裡的公用水池取水。因此，幾乎家家戶戶都備有一個臉盆架，方便洗臉、洗手。

當年，臉盆架在商店裡也買得到，它通常以粗鐵絲製成，有三條支腿，上面是一個圓形的臉盆托，旁邊還附有一個放肥皂盒的小鐵絲筐。把臉盆架起來，洗手自然沒問題，但若要用水洗臉，就得彎著腰，把水一捧捧往臉上撩，水花四濺，難免弄濕地面。因此，在我家，誰洗完臉，接下來通常就得順手拿墩布把地面擦乾。

至於芭蕉扇，則是那個沒有空調、電風扇也不普及的年代，人們夏天納涼、驅趕蚊蟲的常用物件。那時幾乎家家都有，有些人家甚至不止一把。

芭蕉是南方常見的植物，葉片寬大，長可逾一米。我一直很好奇，這樣柔軟寬大的葉子，究竟經過怎樣的乾燥與加工，才能變成北方人手中那種硬挺結實、可以搧風的芭蕉扇。

當年的北京人，大多住在平房裡，夏天屋內悶熱難耐。晚飯過後，院子裡的居民便拿著芭蕉扇，坐在小板凳上乘涼，大人們聚在一起聊天，孩子們則坐在另一邊，聽年紀較大的哥哥姐姐講故事。芭蕉扇一下下搧動，伴著大人們的談笑聲和孩子們的嬉鬧聲，構成了夏日大雜院裡熟悉的風景。

轉眼四十多年過去，北京早已發生翻天覆地的變化。許多居民搬進了有獨立衛生間、裝有洗手台的樓房，家裡也有了空調。從前不可或缺的撣子、臉盆架和芭蕉扇，漸漸退出日常生活，成了老一輩人的記憶。

前不久，我翻找東西時，意外發現家裡那把撣子，還靜靜地躺在抽屜裡（見圖，作者羅文提供）。撣布早已不知去向，只剩一根木柄，一端露出深深的凹槽，依舊不占多少地方。

至於父母用過的芭蕉扇，早已隨著歲月老化，輕輕一壓便碎了，終究消失在時光裡，隨著父母那一代人遠去了。