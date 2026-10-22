AI摘要 文章摘要整理： 作者為完成尿肌酐研究，與兩個女兒連續7天收集尿液，將100多瓶樣本存進家中冰箱，最終證實其假設並改變了研究與人生走向。

在家裡，冰箱是最需要保持清潔的地方之一。然而，令人難以置信的是，我家的冰箱竟然曾經存放過尿液，而且是一百多瓶。這得從這台冰箱的來歷說起。

一九八七年初，我任職的上海體育科學研究所購進一台自動生化分析儀，派我到香港 學習操作。當時，到香港的人大多會去華潤公司購買家電。

走進商店，琳瑯滿目的家電看得我眼花撩亂，無奈手頭的外匯有限，我反覆權衡，最後決定買家裡最需要的冰箱。

它是日本 東芝牌雙門冰箱，外殼呈淡綠色。冰箱一進門，全家人都很高興，尤其是妻子，簡直把它當成寶貝，三天兩頭便將冰箱裡裡外外擦得乾乾淨淨。從此，剩菜有了存放之處，不必再那麼擔心飯菜容易變質。

那麼，這台珍貴的冰箱，後來怎麼竟成了儲存尿液的地方呢？這得從我的研究工作說起。

我從事體育科學研究時，注意到舉重、投擲等力量型運動項目的表現，與運動員的骨骼肌量有密切關係。當時有一種研究方法，是收集受試者早晨第一次尿液，測定其肌酐濃度。肌酐是骨骼肌的代謝產物，肌酐濃度高，被認為是骨骼肌量多。我對此產生懷疑：同一個受試者，如果前後兩天的晨尿量相差一倍，難道其晨尿肌酐濃度還會相同嗎？我認為，與全身骨骼肌量相關的應當是全天的尿肌酐排出量。

要證實這個假設，必須取得實驗數據。受試者必須在實驗前一周避免吃肉，接著連續七天，每天完整收集二十四小時內排出的全部尿液。我花了半個月尋找受試者，一個都找不到，原因很簡單：沒有人願意連七天整日隨身帶著尿瓶。

無計可施之下，我只好親自上陣，並讓當時正好放暑假的兩個女兒一起當受試者。我們三個人足不出戶，實驗了一個星期，生活的中心就是收集尿液，每隔四個小時鬧鐘一響，無論日夜，我們便各自把尿液排入燒杯；我再用量筒取出適量裝進小瓶，作為待測樣本。

實驗才進行第一天，家裡就多了十幾個小尿瓶。但當時正值盛夏，室內氣溫高達攝氏三十度以上，尿液樣本的保存令人擔憂。環顧家中，只有冰箱能提供較低的保存溫度，我只好硬著頭皮，把一瓶瓶尿液放進冰箱。想到妻子對這台冰箱的珍愛，心裡不免忐忑。傍晚，妻子下班回家，打開冰箱，一眼便看見裡面排列著一排排小瓶子，我只好老實交代，妻子一聽，頓時覺得惡心。

這時，她有兩種選擇：一是立刻下令把冰箱裡的尿瓶全部清空，但我的實驗恐怕就得半途而廢。幸好，妻子選擇了另一條路：嘴上少不了埋怨，卻還是默許我繼續把尿液存放在冰箱裡。

不僅如此，她還替我們準備不含肉類的飯菜，讓實驗得以順利進行。就這樣，冰箱裡的尿瓶愈積愈多，最多時竟超過一百瓶，成了名副其實的「儲尿箱」。

七天的收集期結束後，我把樣本帶到實驗室，利用自動生化分析儀測定尿肌酐含量。辛苦總算沒有白費，實驗結果支持我的假設：尿肌酐日排出量是相對恆定的，有希望用來估測全身的骨骼肌量；反之，晨尿肌酐濃度變異大，用來估測骨骼肌量是錯誤的。此後，我又發表了一系列有關尿肌酐的研究論文，獲國家體委頒發科學技術進步獎。

因為這項研究，我與哥倫比亞大學一名從事相關領域研究的教授取得聯繫，並獲邀前往他的實驗室深造。此後，我的家人也陸續來到美國。屈指算來，這一轉折距今已三十六年。

如今寫下這段往事，是為了感念家人的支持。我不知道，現在還有多少孩子願意為了父親的研究，陪著他在家裡待上一個星期，只為收集尿液；也不知道，現在還有多少妻子，能夠容忍心愛的冰箱裡塞滿一百多瓶尿液。

我也感慨機緣的巧合，若不是當年去了香港，又買下那台冰箱，該如何在三伏天妥善保存那些尿液，並得以順利完成尿肌酐實驗？我與家人從中國來到美國的人生道路轉軌，似乎是冥冥之中自有定數。