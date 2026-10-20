AI摘要 文章摘要整理： 作者追憶1985年為趕赴工人體育場的「皮爾·卡丹之夜」，和人潮一路奔跑後聽到張行演唱「遲到」，並感受到那個年代的開放與時尚氣息。

偶爾翻看視頻，看到張行與彼得的合唱，視頻稱張行為「初代流行歌王」。我心想，作為曾經聽過他歌聲的我，是不是也算「初代歌迷」？

當年，張行的歌風靡大江南北，尤其是「一條路」、「遲到」。如今再次聽到他的「遲到」，一段塵封多年的往事也隨之浮上心頭。

那是一九八五年的一個傍晚。正在讀研究所的我，在宿舍樓遇到郭同學。她後來成為一名著名人士。

她遞給我兩張票，說當晚工人體育場有「皮爾·卡丹之夜」晚會，還有張行演唱：「快去，應該還來得及。」

皮爾·卡丹是改革開放初期最早進入中國市場的國際奢侈品牌之一。那個年代，這個名字幾乎就是西方、開放與現代的代名詞，它打破了當時國內服裝相對單調的格局，也衝擊了人們固有的審美觀念與禁忌，把「美」和「選擇權」帶給了當時的中國人，啟蒙了現代時尚觀念。它也象徵國門打開與個性覺醒，見證了中國改革開放初期的社會變遷。

而張行則是當年炙手可熱的歌手，「一條路」、「遲到」等歌曲讓他聲名大噪，專輯銷量突破百萬，成為那個時代許多年輕人耳熟能詳的歌手。

這兩個名字在同一個晚上相遇，對當時的我們而言，簡直是雙重盛宴。何況手裡還有兩張難得的票，還等什麼呢？

剛好歷史系的老鄉來了，我拉上她直奔車站。那時候，出租車對窮學生來說幾乎是奢侈品，哪打得起車？最快捷的公共交通就是地鐵。

我倆鑽進積水潭站，坐到東四十條站，出站後往東走一段，便有幾路公交車可以到工人體育場。算了算時間，絕對來得及。

沒想到，出了地鐵站，我們就傻眼了。只見車站前烏泱泱全是人，等了半天，卻不見一輛公交車。眼見人愈聚愈多，我們愈等愈心慌，心想，就算車來了，以我們兩個弱女子的小身板，又怎麼擠得上去？

終於，盼星星、盼月亮，盼來了一輛不知幾路的公交車。車門一開，人群蜂擁而上，我倆卻連車門邊都沒摸到。又等了好一陣，另一輛公交車終於駛來，沒想到，面對站台前黑壓壓的人潮，司機竟沒有停車，直接呼嘯而過。看那陣勢，估計連公交車都被嚇跑了。

這可如何是好？眼睜睜看著時間飛逝，張行的「遲到」還沒聽上，我們自己倒是鐵定要「遲到」了。正當我們束手無策時，一個至今想來仍可載入我個人流行音樂記憶的畫面出現了。

也許起初只是幾個壯小伙朝工體方向跑去，接著又有幾個、再幾個……漸漸地，人群匯成了一股洪流，當然，也包括我們兩個。原來，等車的人大多是去工人體育場看演出的。

於是，所有人不約而同地跑了起來。那場面頗為壯觀，昏暗的路燈下，馬路上幾乎沒有車，沒有公交車，更沒有多少私家車，只有黑壓壓的人潮向前奔湧，像一場馬拉松突然搬到了夜晚的北京街頭。那時候真年輕，真沒想到自己還能這麼跑，也不知道究竟是體力好，還是看演出的熱情太高，就這樣跟著人流，一路跑了兩站地。

總算，晚會還在進行。我們當然已經遲到了，卻幸運地趕上了張行的「遲到」。那清亮的歌聲中帶著厚實與粗獷，真摯而熱烈，自然又灑脫，一下子穿透整個演出現場，迴盪在工人體育場的上空，也落進每一個觀眾的心裡，並在多年之後，依然沉澱在我的記憶深處。

晚會最後，似乎是皮爾·卡丹率領模特兒登場。那一刻，我也算與這位傳說中的時尚大師「隔空」見了一面，總算有了一個令人興奮的結尾。那天晚上，有三個畫面一直留在我的記憶裡：奔跑的人潮、張行奔放的歌聲，以及皮爾·卡丹所代表的那個令人神往的時尚年代。

後來得知，那晚是皮爾·卡丹在中國舉辦的首場大型戶外時裝秀，被視為改革開放後國際時尚進入中國的重要標誌之一。‌‌多年後回想起來，我才明白，那不只是一場演出，更像是那個時代的一個縮影。