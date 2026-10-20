AI摘要 文章摘要整理： 作者觀賞AI改編的〈情人的眼淚〉後深受感動，認為古老旋律結合交響樂與虛擬影像，不僅重現舊時光，也讓老歌以全新面貌再次打動人心。

一部好的藝術作品，能夠流傳雋永，就像好酒與香水，愈陳愈香，歷久彌新，總讓人回味、懷念。

上周打開微信 ，發現朋友傳來一段四分鐘的短視頻，曲名是「情人的眼淚」（見圖，作者孤星提供）。看完之後，我深受震撼，竟潸然淚下。這首歌與我以往聽過的國語老歌大不相同。六十多年前，我們風靡哪首歌，就會想辦法找來歌譜，跟著哼唱。即使後來飄洋過海、移民美國，我們依然難以忘情，常用錄音機和卡帶播放這些老歌，反覆聆聽，細細回味。

每次回台灣旅遊，我總要到各地夜市尋找那些令人懷念的老歌。後來，播放音樂的媒介也一路進化，從卡帶到CD，再到各種數位儲存方式。偏偏十幾年前，我上班時家裡遭小偷光顧，連CD播放機也被偷走了，這下子，我收藏的一大堆CD便失去了用武之地。好在時代變遷、科技進步，如今我們有了隨身攜帶的手機和桌上型電腦，可以隨時搜尋、播放、欣賞各種藝術作品。也因此，我才意外發現了這首令人驚豔的AI改編作品——「情人的眼淚」。

這段四分鐘的短視頻，以虛擬影像營造出維也納金色大廳的演奏場景。舞台上是一支龐大的交響樂團，主奏的大提琴手雙眼微閉，全神貫注地投入演奏；他的神態與外貌，讓我聯想到我在Facebook上經常看到的一名英俊瀟灑的大提琴家。音樂總指揮是一名金色短髮的女性，團中負責執鈸的女性樂手，竟是一副東方人的面孔。

「情人的眼淚」的作曲者是姚敏，作詞者是陳蝶衣，原唱者則是潘秀瓊。這首老歌經由AI重新製作、編曲，成為四分鐘的短視頻，還保留了約一九五○年代的時代背景。畫面中不時出現當年上海灘的街景，有穿梭往來的黃包車，也有男主角轉身離去、女主角黯然神傷、淚流滿面的情節。

當然，AI作品也難免顯露出一些荒謬之處。譬如女主角流淚時，眼淚竟只從一邊眼睛流下來，另一隻眼睛卻乾乾的，形成頗為滑稽的畫面。然而，真正令人震撼的，還是音樂本身：一首中國老歌，經過西洋大型交響樂團的形式重新詮釋，營造出宛如現場音樂會般的恢弘效果。

背景是維也納金色大廳，台上是一支龐大的交響樂團。大提琴手專注演奏，樂曲間穿插小提琴、中提琴、豎琴、長笛以及各種管弦樂器的聲部，層層交織，氣勢磅礴，又不失細膩柔情。若不知是AI製作，乍看之下，幾乎真像一場現場演奏會。

我之所以會被這首用西洋交響樂重新詮釋的中國老歌深深打動，是因為它一下子勾起了幾十年前的青春記憶。

那時我在藝術學院專修美術，女生宿舍是八人一間的上下鋪，我的一個室友正好是主修大提琴的學生。那時的我，對大提琴實在沒有什麼好感，她每天練琴，那低沉渾厚的聲音在我耳裡簡直像牛叫，聽得我哭笑不得。

誰能想到，幾十年後，當我再次聽見大提琴與整個西洋管弦樂團合奏，竟會被那如泣如訴的旋律深深吸引。少女時代流行的老歌，在歲月流逝之後重新響起，彷彿一下子把我帶回青春年華。歌還是那首歌，記憶還是那些記憶，只是音樂已經換了一種全新的面貌。

不朽的老歌依然動人，而AI的創新技術，又為它披上了一件全新的外衣。古老的旋律與現代科技相遇，產生了意想不到的視聽效果，讓人彷彿喝下一杯醇酒，久久回味。

想到這裡，我不禁感嘆科技進步帶給我們的奇妙體驗。當年的姚敏恐怕也難以想像，自己的作品有一天會透過人工智慧，以如此龐大的交響樂改編後重新呈現，在半個多世紀後，仍能以全新的聲音打動今天的我們。

老歌未老，歲月只是替它換了一種聲音。