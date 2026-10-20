奉獻的意境之美——追念陳鋼

AI摘要 文章摘要整理： 文章追念陳鋼先生一生創作與奉獻，讚揚其協奏曲作品兼具情景交融與民族風格，並呼籲以更多演出傳承他的音樂。

陳鋼先生於二○二六年七月十八日凌晨在上海病逝，享年九十一歲。他與何占豪共同創作的小提琴協奏曲「梁祝」，早已成為中國音樂的經典，並將永遠流傳人間。謹以這篇舊文，追念陳鋼先生。

二○一一年二月十日晚上，美國「世界周刊」副主編曾慧燕女士作客上海老克勒飯店，在座的有海上名流、作曲家陳鋼、作家白樺、文學評論家吳洪森等「老克勒」。我忝列末座，有幸得到陳鋼先生親手贈予的一張「奉獻」唱片——「二○一○年中國上海國際藝術節陳鋼交響協奏曲音樂會」實況錄音，實在不勝榮幸。

組成「奉獻」的四部作品無不展示情景交融的意境之美，又各有鮮明的特色。例如交響序曲「奉獻」的創作起源和藍本，是秦怡主演的電影「夢非夢」，又採用了歌劇「蝴蝶夫人」的旋律素材，雖然洋溢著悲愴而委婉的情愫，卻沒有消極和失望的意蘊。特別是通過最後亮麗的大調，在奉獻母愛的主題中走向生命的永恆，給人以啟迪，發人以深思。

鋼琴協奏曲「梁祝」則是陳鋼根據同名小提琴協奏曲改編而成，作品充分發揮鋼琴的彈跳與力度，以強烈而細膩的抒情方式，表現梁山伯與祝英台從相愛、抗婚到化蝶的過程，其中美好的憧憬與深沉的痛苦。

鋼琴家陳潔充分發揮演奏技巧，把飽滿的激情化為富有人格色彩的音樂語言。與小提琴版本相比，鋼琴版「梁祝」不僅各有情韻，在氣勢與力度上也展現出不同的特色，起到了相得益彰的互補作用。

小提琴協奏曲「王昭君」由「娉娉漢宮」、「萋萋塞外」和「峨峨青峰」三部分組成，體現了王昭君顛沛流離的苦楚，以及深明大義的情懷。整部作品注重情與景的結合，將古代女子委曲求全的內心世界，與塞外冰雪蒼茫的自然景象交織在一起。

小提琴家夏小曹的傾情演奏，以及琵琶演奏家王乙宴大段的琵琶獨奏，以如歌的藝術風格，為作品增添了心靈與自然相互映照的色彩，瀰漫著人格和環境契合的脈脈情韻，把陳鋼所說「我就是王昭君」心意演繹得淋漓盡致。

雙簧管協奏曲「囊瑪」，是一九八五年應當時香港管弦樂團首席、美國雙簧管演奏家彼得·庫柏邀請而作，陳鋼從藏族歌唱家才旦卓瑪演唱的「囊瑪」中得到創作靈感，又在采風時受到高亢、質樸、熱情的藏族民歌和西藏宮廷音樂的深刻影響，因此樂曲充滿西藏高原的民族風情。雙簧管的華彩段落又將民族音樂語彙與現代技法巧妙結合，使作品的意境深邃高遠、空靈飄逸，令人思緒綿延，遐想無窮。

十分感謝曹鵬指揮的上海愛樂樂團，將陳鋼的交響協奏曲「奉獻」的意境之美演繹得行雲流水，帶給聽眾莫大的審美享受。遺憾的是，其中一些作品，例如「王昭君」，後來演出機會並不多，許多人還不知道它的藝術魅力。

如今陳鋼先生已然離去，倘若有關方面能多提供演出機會，讓更多人有機會聆賞他的作品，或許是對這位音樂家最好的紀念。